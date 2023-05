Podczas piątej edycji „Alma Academy" we Włoszech, w której udział wzięli lekarze z 46 państw, przedstawiono informacje o ekspansji firmy Alma Lasers oraz jej wizję holistycznych rozwiązań wellness

CEZAREA, Izrael, 4 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Alma Lasers, spółka należąca do Sisram Medical i światowy lider na rynku urządzeń EBD (ang. Energy-Based Devices) stosowanych w medycynie leczniczej i estetycznej, ma przyjemność poinformować o pomyślnym rozpoczęciu piątej edycji „Alma Academy". W wydarzeniu, które odbędzie się we włoskim Lago Maggiore w dniach 4-6 maja, weźmie udział blisko 500 lekarzy z 46 państw na całym świecie.

W trakcie ceremonii otwarcia Lior Dayan, dyrektor generalny Alma Lasers, mówił o zakrojonej na szeroką skalę ekspansji Alma Lasers na rynkach światowych w ramach realizowanej przez nią konsumentocentrycznej strategii, zwracając uwagę na imponujące osiągnięcia firmy w minionym roku, a także jej wizję stworzenia kompleksowej oferty rozwiązań wellness. Alma - działająca w ramach grupy Sisram - poza wiodącymi na światowych rynkach urządzeniami EBD oferuje kompletny ekosystem wysokiej klasy rozwiązań dla medycyny estetycznej i wellness, w tym produkty do wstrzykiwania, pielęgnacji skóry oraz urządzenia do stosowania w domu. Według Dayana w najbliższej przyszłości firma zamierza wprowadzić do sprzedaży holistyczne rozwiązania dla wielu innych wskazań - w ten sposób ma powstać cały ekosystem sprzętu wellness.

Międzynarodowa konferencja zgromadziła 18 światowej klasy ekspertów z branży, którzy podzielili się wynikami badań, wiedzą, opiniami oraz informacjami na temat zastosowania produktów w praktyce. Podczas interaktywnych sesji omówiono tematy aktualnie wzbudzające największe zainteresowanie w branży medycyny estetycznej. Wśród prelegentów znaleźli się znamienici fachowcy, w tym prof. Ofir Artzi z Izraela, dr. Munir Somji z Wielkiej Brytanii, dr. Chytra V Anand z Indii oraz dr. Davin Lim z Australii, a także dr. Massimiliano Brambilia z Włoch i dr. Pablo Naranjo z Hiszpanii. Poruszono tematykę odmładzania skóry, trądziku, blizn potrądzikowych oraz zdrowia seksualnego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. dermatolodzy, specjaliści medycyny estetycznej, chirurgii kosmetycznej i plastycznej, a jego program obejmował praktyczne prezentacje wielokrotnie nagradzanych produktów firmy Alma, takich jak Alma Hybrid, bazującego na przełomowej koncepcji odmładzania skóry i leczenia blizn, Alma Harmony XL Pro, holistycznego urządzenia znajdującego zastosowanie w ponad 65 wskazaniach w dziedzinie medycyny estetycznej, a także Alma duo, wprowadzonego niedawno do oferty rozwiązania na potrzeby zabiegów wspierających zdrowie seksualne pacjentów, w którym zastosowano będącą złotym standardem technologię fal uderzeniowych mających stymulować krążenie krwi i przywracać naturalne funkcje seksualne.

Alma Academy to cieszące się światową renomą i dużą popularnością spotkanie specjalistów, które odbywa się w różnych miejscach na całym świecie, w tym w Grecji, Ameryce Północnej, Hiszpanii, Dubaju i we Włoszech. Stanowi ono wyjątkową okazję do nauki, współpracy i doskonalenia w otoczeniu liderów branży. Każdego roku Alma Academy przyciąga z całego świata najlepszych ekspertów w dziedzinie medycyny estetycznej, zapewniając im przestrzeń do prezentowania najnowszych wyników badań oraz dzielenia się praktycznymi doświadczeniami. Dzięki dostępowi do rozmaitych zasobów uczestnicy mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe, poszerzać wiedzę, wyciągać wartościowe wnioski oraz zapoznawać się z najnowszymi innowacjami prezentowanymi w warunkach praktycznego zastosowania.

Alma Lasers

Firma Alma to światowy lider innowacji i produktów dla rynków medycyny estetycznej i chirurgii. Oferta obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania bazujące m.in. na technologii laserowej, pola radiacyjnego, plazmowej i ultradźwiękowej. Dzięki Alma Lasers specjaliści mogą wykonywać bezpieczne, skuteczne i zmieniające życie zabiegi przy użyciu najnowocześniejszych i sprawdzonych klinicznie rozwiązań. Od ponad dwóch dekad wielokrotnie nagradzane produkty Alma wyznaczają standardy w branży medycyny estetycznej zarówno pod względem doskonałości klinicznej, jak i innowacyjności.

