Polska platforma Workai z dwoma wyróżnieniami w globalnym raporcie ClearBox 2026: „AI Innovator" i „Best for Value"

WARSZAWA, Polska, 20 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Polska platforma Employee Experience, Workai, została wyróżniona w raporcie Intranet and Employee Experience Platforms 2026 przygotowanym przez niezależną brytyjską firmę analityczną ClearBox Consulting. Spośród 37 globalnych platform poddanych szczegółowej ocenie, Workai otrzymało wyróżnienia w dwóch kategoriach: „AI Innovator" oraz „Best for Value".

Platforma Workai została wyróżniona w raporcie ClearBox Intranet and Employee Experience Platforms 2026 jako „AI Innovator” i „Best for Value” za praktyczne zastosowanie AI w miejscu pracy oraz wysoki stosunek wartości do kosztu wdrożenia.

Raport ClearBox porównuje rozwiązania wykorzystywane przez organizacje zatrudniające miliony pracowników na całym świecie. Jest uznawany za najbardziej niezależny benchmark rynku intranetów i platform Employee Experience.

AI, które rzeczywiście ułatwia codzienną pracę

Wyróżnienie „AI Innovator" zostało przyznane za praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennej pracy organizacji.

Analitycy ClearBox zwrócili szczególną uwagę na wykorzystanie AI w obszarach wspierających codzienną pracę pracowników i organizacji:

inteligentne wyszukiwanie i szybkie odnajdywanie wiedzy,

kontekstowe wsparcie użytkowników i odpowiedzi oparte na firmowych zasobach,

automatyzację tworzenia, podsumowywania i optymalizacji treści,

analizę zaangażowania oraz rekomendacje dla komunikacji wewnętrznej,

personalizację treści i dopasowanie do roli oraz potrzeb pracownika,

wsparcie onboardingu, rozwoju i edukacji z wykorzystaniem AI.

„AI w Workai eliminuje zbędne kliknięcia, skracając czas dotarcia do wiedzy i odciąża pracowników w codziennej pracy. Workai Intelligence i Workai Buddy zostały zaprojektowane jako integralna część cyfrowego środowiska pracy, a nie kolejny chatbot działający obok istniejących narzędzi." - Grzegorz Ciwoniuk, CGO WORKAI®

Enterprise bez kosztu i złożoności typowej dla dużych wdrożeń

Druga odznaka, „Best for Value", potwierdza bardzo wysoki stosunek wartości do kosztu wdrożenia, jaki oferuje Workai, oraz zdolność do dostarczania technologii klasy enterprise bez kosztów i złożoności typowych dla dużych wdrożeń.

ClearBox docenił również modułową architekturę Workai. Organizacje mogą wdrażać tylko te funkcje, których rzeczywiście potrzebują, bez konieczności budowania kosztownego i rozbudowanego ekosystemu już od pierwszego dnia.

Polska technologia konkurująca z globalnymi platformami

Workai obsługuje ponad 1 000 000 użytkowników w organizacjach takich jak PKO BP, Żabka, T-Mobile Polska, CANAL+ Polska, Decathlon Polska – z sektora finansowego, retail, energetycznego, administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej. Platforma była również wielokrotnie wyróżniana przez Nielsen Norman Group wśród najlepszych wdrożeń intranetowych na świecie.

Najnowsze wyróżnienia ClearBox potwierdzają, że technologie rozwijane w Polsce mogą skutecznie konkurować z największymi światowymi dostawcami platform Employee Experience.

Workai to rozwijana w Polsce platforma Employee Experience, łącząca komunikację wewnętrzną, zarządzanie wiedzą, mobile workplace, e-learning, analitykę i AI w jednym cyfrowym środowisku pracy. Wspiera organizacje w usprawnianiu codziennej komunikacji, dostępu do wiedzy, onboardingu, rozwoju pracowników oraz analizy ich zaangażowania.

Więcej informacji: https://workai.com

Kontakt dla mediów:

Grzegorz Ciwoniuk

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2983236/Workai_recognized_ClearBox_AI_Innovator.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839628/5977761/Workai_Logo.jpg