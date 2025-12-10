„AI for Work" od Workai - polska technologia, która zmienia przyszłość pracy na całym świecie

WARSZAWA, Polska, 10 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Workai, polski startup i dostawca globalnie wykorzystywanej platformy employee experience, ogłasza „AI for Work" – nowe podejście do pracy w erze sztucznej inteligencji. To strategiczna zmiana, która stawia polską technologię obok największych światowych graczy i redefiniuje sposób, w jaki organizacje podchodzą do komunikacji, wiedzy, rozwoju i codziennych zadań pracowników.

W czasie, gdy globalne firmy technologiczne inwestują miliardy w AI, Workai jako jedna z pierwszych firm w Europie wprowadza AI-native employee experience – koncepcję i gotowe rozwiązanie, w którym sztuczna inteligencja staje się fundamentem cyfrowej pracy, a nie dodatkiem czy osobnym narzędziem.

Workai Intelligence – wsparcie AI na każdym etapie pracy

Workai Intelligence to zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, wspierających pracowników w biurach, w terenie i na pierwszej linii:

Workai Buddy – osobisty asystent AI, który odpowiada na pytania, wyjaśnia procesy, znajduje dokumenty, podsumowuje treści i przypomina o zadaniach.

„AI for Work nie jest po to by zastąpić ludzi, lecz zastąpić te zadania, które można w pełni zautomatyzować. AI przejmuje powtarzalne czynności i przyspiesza dostęp do informacji, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na tym, co naprawdę tworzy wartość: innowacji, kreatywności, współpracy czy podejmowaniu trafniejszych decyzji."

– Łukasz Skłodowski, CEO i współzałożyciel Workai

Workai to polska firma działająca globalnie, która udowadnia, że technologie stworzone w Polsce mogą konkurować z największymi korporacjami. W świecie, w którym przyszłość pracy wyznaczają giganci tacy jak Microsoft czy Google, „AI for Work" pokazuje, że polski startup może narzucać kierunek i budować standardy zmieniające pracę tysięcy osób.

Workai łączy sztuczną inteligencję z bezpieczeństwem klasy enterprise i prostotą oczekiwaną przez użytkowników. Gotowe do wdrożenia moduły, warstwa AI oraz zaawansowana analityka pozwalają firmom budować doświadczenia pracowników, które są intuicyjne, mierzalne i łatwe do skalowania.

Więcej informacji: www.workai.com/ai-for-work/

