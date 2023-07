STORMZY ROZPALIŁ PUBLICZNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE ZA SPRAWĄ PRZEŁOMOWEGO CYFROWEGO KONCERTU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ROCKSTAR ENERGY DRINK®

W piątek fanów muzyki podziwiało w serwisie Spotify Stormzy'ego, który wystąpił w pięciu wirtualnych światach w ramach koncertu „Press Play" organizowanego przez markę Rockstar Energy. Koncert będzie dostępny w streamingu w aplikacji do 4 sierpnia 2023 roku.

DUBLIN, 25 lipca 2023 r. /PRNewswire/ -- Marka Rockstar Energy Drink® zrewolucjonizowała świat muzyki, organizując pierwszy w swoim rodzaju cyfrowy koncert z udziałem globalnej supergwiazdy Stormzy'ego. Wyjątkowy występ przeniósł widzów do ekscytującego świata za sprawą innowacyjnej technologii wykorzystującej nową platformę marki Rockstar „Press Play". Ma ona zapewnić fanom energię, której potrzebują, by przejść z trybu pracy do zabawy w pięciu tętniących życiem wirtualnych rzeczywistościach. W Spotify Stage wzięli udział także lokalni artyści — Ronisia, Tribbs & Smolasty i Azet — którzy rozpalili scenę we Francji, Polsce i w Niemczech.

Dostępny w serwisie Spotify koncert „Press Play" marki Rockstar zachwycił fanów na całym świecie. W czasie występu Stormzy wykonał hity ze swojego ostatniego albumu, m.in. „Hide & Seek" i „This is What I Mean". Nie zabrakło też utworów z pierwszych miejsc list przebojów, takich jak „Big for Your Boots" i „Crown" czy bijącego rekordy singla „Vossi Bop". Podczas cyfrowego koncertu widzowie mogli nie tylko podziwiać występ artysty na żywo na scenie głównej, ale też wyruszyć w podróż do pięciu różnych światów. W świecie „City Nights" dynamicznemu występowi Stormzy'ego towarzyszyły hipnotyzujące, podświetlone neonami nocne pejzaże, które stworzyły elektryzującą atmosferę. Przy tworzeniu świata „Gaming" inspirowano się zamiłowaniem artysty do gier wideo, a fani mogli zagłębić się w sceny przywodzące na myśl popularne przygodowe gry akcji. W świecie „Abstract" sylwetkę Stormzy'ego zestawiono z kolorowymi tłami, potęgując energię towarzyszącą scenerii koncertu. W ostatnim ze światów — „Explore" — widzowie mogli podziwiać artystę na tle imponujących scen.

Stormzy, cieszący się międzynarodowym uznaniem artysta i główna gwiazda organizowanego przez markę Rockstar koncertu „Press Play", stwierdził: „Współpraca z marką Rockstar przy organizacji tego występu była niesamowitym przeżyciem. Projekt ten od początku wyznacza nowe granice: od wykorzystania kostiumu do przechwytywania ruchu po stworzenie mojego awatara występującego w pięciu cyfrowych światach. Mam nadzieję, że widowisko wzbudzi taką samą energią i podekscytowanie wśród fanów jak we mnie".

Ten przełomowy cyfrowy koncert świetnie oddaje ducha nowej platformy marki Rockstar o nazwie „Press Play", która zachęca fanów do realizowania swoich pasji, zapewniając im niezbędną energię i motywację. Zgodnie ze zobowiązaniem marki platforma „Press Play" stara się eliminować bariery utrudniające ludziom oddawanie się swoim ulubionym aktywnościom. Marka Rockstar wprowadziła to w życie przy okazji organizacji koncertu „Press Play". Fani mogą go oglądać bezpłatnie w serwisie Spotify bez względu na subskrypcję. Ponadto jest on dostępny w wersji z tłumaczeniem na brytyjski język migowy (BSL). Wersja z aranżacją stworzoną przez Chris Fonsecę, utalentowanego niesłyszącego choreografa, który wykorzystuje BSL i ekspresyjny taniec, dodaje do występu Stormzy'ego świeżą i ekscytującą energię. Aby spotęgować wrażenia, w dużych miastach na całym świecie, takich jak Londyn, Kopenhaga czy Liverpool, umożliwiono oglądanie występu na wolnym powietrzu.

Podczas występu w poszczególnych wirtualnych światach znany z oryginalności Stormzy miał na sobie różne stroje inspirowane jego wyczuciem stylu. Za ich stworzenie odpowiada stylistka Melissa Holdbrook-Aposse. Za uczesanie artysty odpowiedzialny jest natomiast Mark Maciver. Gwiazdor pojawił się w świecie wirtualnym w różnych kreacjach: od swojego słynnego czarnego dresu przez stylowe czarne bojówki i kamizelkę po przyciągający wzrok srebrny strój z kurtką typu puffer w metalicznym kolorze.

Bart LaCount, wiceprezes ds. międzynarodowego marketingu napojów w PepsiCo, dał wyraz swojemu podekscytowaniu cyfrowym występem dostępnym w aplikacji, mówiąc: „Jesteśmy podekscytowani możliwością zaprezentowania zorganizowanego przez Rockstar koncertu „Press Play". Idealnie oddaje on etos marki, która pragnie zapewniać energię wszystkim ludziom, zachęcając ich do oddawania się swoim ulubionym aktywnościom. Niezwykły występ Stormzy'ego i dynamiczna aranżacja Chrisa Fonseki były energetyzujące i dały fanom muzyki zastrzyk energii potrzebnej, by zapomnieć o pracy i świetnie się bawić. Pragniemy dostarczać energię wszystkim którzy jej potrzebują. Mamy nadzieję, że dzięki temu występowi i napojom marki Rockstar fani jak najlepiej spożytkują swój czas wolny".

Występy Stormzy'ego, Ronisii, Tribbsa & Smolastego i Azeta w ramach cyklu „Press Play" organizowanego przez Rockstar są dostępne w streamingu do 4 sierpnia 2023 roku w serwisie Spotify i YouTube, gdzie fani muzyki mogą skorzystać z tłumaczenia w brytyjskim języku migowym (BSL).

Aby uzyskać więcej informacji na temat koncertu „Press Play" organizowanego przez markę Rockstar oraz dowiedzieć się, jak zdobyć bilety na nadchodzący występ Stormzy'ego, obserwuj profil @rockstarpl na Instagramie.

*Koncert „Press Play" jest dostępny w usłudze Spotify Free, jak i Premium.

Stormzy

Stormzy to wielokrotnie nagradzany artysta pochodzący z południa Londynu (Anglia). Wszystkie trzy jego dotychczasowe albumy — „Gang Signs & Prayer", „Heavy Is The Head" i „This Is What I Mean" — znalazły się na 1. miejscu listy przebojów UK Album Chart. Ponadto dwie pierwsze płyty nominowano do prestiżowej nagrody Mercury Music Prize. Jego niezwykły wzrost popularności wiąże się ze szczerą i wiarygodną osobowością. Artysta opowiada się za wzmacnianiem pozycji czarnej ludności i aktywizmem społecznym. Stormzy jest jedną z najbardziej inspirujących osobistości w Wielkiej Brytanii. Nieustannie występuje w obronie osób z rozmaitych obszarów.

W lipcu 2018 roku ogłosił powstanie marki wydawniczej #Merky Books w ramach Penguin Random House UK. Zajmuje się ona publikowaniem najlepszych nowych pozycji z gatunków beletrystyki, literatury faktu i poezji. W sierpniu 2018 roku poinformował o utworzeniu The Stormzy Scholarship, stypendium przyznawanego co roku czarnym Brytyjczykom chcącym kształcić się na University of Cambridge. W czerwcu 2020 roku Stormzy ogłosił powstanie swojej fundacji charytatywnej #Merky Foundation. Tym samym zobowiązał się do przeznaczenia na jej rzecz 10 mln GBP na przestrzeni 10 lat. Środki te trafią do instytucji, organizacji charytatywnych i ruchów zajmujących się zwalczaniem nierówności rasowych, reformą wymiaru sprawiedliwości i wzmacnianiem pozycji ludności czarnej w Wielkiej Brytanii.

