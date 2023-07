روك ستار لمشروبات الطاقة تستضيف حفلة رقمية مميزة للنجم ستورمزي

حفلة منصة Press Play من روك ستار قدمها ستورمزي يوم الجمعة وبثتها منصة سبوتيفاي وحظيت بمتابعة من عشاق الموسيقى كما تمنحهم فرصة الاستمتاع بخمسة عوالم افتراضية حتى 4 أغسطس 2023.

التجربة الفريدة تتيح للمتابعين الذين يعانون من صعوبات في السمع مشاهدة النسخة المترجمة بلغة الإشارة البريطانية من تصميم كريس فونسيكا

دبلن, 25 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- كشفت روك ستار لمشروبات الطاقة عن إقامة الحفلة الموسيقية الرقمية الأولى من نوعها على منصتها الجديدة Press Play بمشاركة النجم العالمي ستورمزي، الذي قدم أداءً مذهلاً نقل المشاهدين إلى عالم غامر من خلال التقنيات المبتكرة، ليتيح لعشاق الموسيقى الاستمتاع بتجارب مميزة في أربعة عوالم رقمية نابضة بالحياة. بينما حقق الفنانون المحليون رونيزيا وأزيت والثنائي تريبس وسمولستي نجاحاً لافتاً من خلال عروضهم المميزة في فرنسا وألمانيا وبولندا على التوالي.

واستقطب العرض الحي الأول للحفلة على سبوتيفاي الجمهور من جميع أنحاء العالم، وتضمن مجموعة من الأغاني من أحدث ألبوم لستورمزي، بما فيها Hide & Seek وThis is What I Mean، بالإضافة إلى أغانيه الناجحة Big for Your Boots وCrown وVossi Bop، التي حطمت الأرقام القياسية. ونقلت تجربة الحفلة الرقمية على التطبيق المشاهدين في رحلة لاستكشاف أربعة عوالم متميزة، بالإضافة إلى مشاهدة الأداء الحي على المسرح الرئيسي. وأبهرت المشاهد الليلية في عالم سيتي نايتس الجمهور، الذي استمتع بأداء ستورمزي المميز وسط مؤثرات أضواء النيون الرائعة. بينما قدم عالم جيمينج لعشاق الألعاب تجربة فريدة مستوحاة من ألعاب التشويق الإلكترونية الشهيرة. واستعرض ستورمزي حركاته الرشيقة على خلفيات زاهية الألوان في عالم أبستراكت، ليمنح الجمهور جرعة إضافية من الحيوية والمرح، قبل أن يتيح لهم عالم إكسبلور الاستمتاع بأداء الفنان العالمي المميز وسط أجواء الطبيعة المذهلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستورمزي، الفنان العالمي الشهير ونجم منصة Press Play: "تسرني المشاركة في هذه التجربة الموسيقية الرائعة بالتعاون مع روك ستار لمشروبات الطاقة. وكنت سعيداً جداً بتقديم الأداء أثناء ارتداء بدلة التقاط الحركة، التي أتاحت لي الظهور بشخصية افتراضية في خمسة عوالم رقمية متميزة. وآمل أن تشعل نفس الطاقة والاثارة في جمهوري".

وتعكس هذه التجربة المبتكرة هدف منصة Press Play الجديدة التي أطلقتها روكستار، والتي تمنح عشاق الموسيقى تجربة استماع حيوية وملهمة. وفي إطار التزام روك ستار بتقديم تجربة مميزة للجميع، تسعى Press Play إلى تمكينهم من الاستمتاع بالأنشطة التي يحبونها عن طريق توفير وصول مجاني إلى عروض الأداء من خلال جميع فئات الاشتراك في سبوتيفاي، فضلاً عن فرصة مشاهدتها بلغة الإشارة البريطانية. وأضفت الترجمة بلغة الإشارة البريطانية والرقصات التعبيرية التي صممها كريس فونسيكا، الراقص ومصمم الرقصات الذي يعاني من صعوبات السمع، مزيداً من الحيوية على أداء ستورمزي. كما شهدت التجربة إطلاق فرص المشاهدة الخارجية في مجموعة من المدن الكبرى بما فيها لندن وكوبنهاغن وليفربول.

وتجسد ملابس شخصية ستورمزي الافتراضية، التي أبدعتها المصممة ميليسا هولدبروك أبوس، ذوق الفنان الشهير، بينما تعكس تسريحة الشعر لمسات مارك ماكيفر، أحد أبرز مبدعي تسريحات الشعر الأفرو كاريبية الجديدة. وتألقت شخصية النجم العالمي الافتراضية بمجموعة متنوعة من الأزياء، شملت بدلة رياضية زرقاء مميزة وبنطال كارغو أنيق بلون أسود بالكامل وبدلة فضية جذابة مع سترة منتفخة فضية ولامعة.

ومن جانبه، قال بارت لاكونت، نائب مدير التسويق العالمي للمشروبات في بيبسيكو: "تمتاز هذه الحفلة بأجوائها الحماسية وتعكس جوهر العلامة، كما تمنح عشاق الموسيقى فرصة الاستمتاع بأنشطتهم المفضلة وسط أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط. ويتيح أداء ستورمزي المتميز وترجمة كريس فونسيكا الحيوية بلغة الإشارة البريطانية لعشاق الموسيقى استكشاف عوالم التجربة الافتراضية المذهلة. ونؤكد التزامنا بتوفير أفضل مشروبات الطاقة المنعشة للجميع، كما نسعى إلى تزويد الجمهور بعروض فنية متميزة بما يضمن لهم الاستمتاع بأجمل الأوقات".

وتتوفر عروض ستورمزي ورونيزيا وأزيت والثنائي تريبس وسمولستي للبث حتى 4 أغسطس 2023 عبر منصة سبوتيفاي أو منصة يوتيوب، التي تتيح للمشاهدين الذين يعانون من صعوبات في السمع حضور الحفلة مع متابعة الترجمة بلغة الإشارة البريطانية.

لمزيد من المعلومات حول سلسلة حفلات Press Play من روكستار، وكيفية الفوز ببطاقة لحضور حفلة ستورمزي القادمة، يُرجى متابعة الحساب RockstarEnergyUK@ على إنستاجرام، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.rockstarenergy.co.uk .

*تتوفر تجربة Press Play من خلال سبوتيفاي مجاناً، إلى جانب خيارات الاشتراك المميزة.

لمحة حول روك ستار لمشروبات الطاقة

تأسست روك ستار في عام 2001، وتنتج مشروبات للطاقة تناسب جميع الأذواق. وتوفر روك ستار لمشروبات الطاقة ما يزيد على 20 منتتجاً منعشاً وصحياً وبنكهات متنوعة في منافذ البقالة والمطاعم في أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم. وقامت بيبسيكو بشراء شركة مشروبات الطاقة الرائدة في شهر مارس 2020، لتضمها إلى محفظتها التي تشمل أيضاً علامات ستينج وأدرينالين رش وجيم فيول وأيه.إم.بي.

لمحة حول بيبسيكو

تقدم شركة بيبسيكو خدماتها المتنوعة ضمن أكثر من 200 دولة، وبمعدل يزيد عن مليار منتج يومياً على امتداد الدول والمناطق حول العالم. ونجحت بيبسيكو خلال عام 2022 في تحقيق إيرادات صافية تزيد على 86 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال تقديم محفظة متكاملة من المشروبات والأطعمة الخفيفة تحت علامات تجارية مختلفة، مثل ليز ودوريتوس وشيتوس وجايتوريد وبيبسي كولا وماونتن ديو وكويكر وصودا ستريم. وتتضمن محفظة الشركة مجموعة متنوعة من منتجات الأطعمة والمشروبات تحت اسم أبرز العلامات التجارية على مستوى العالم، والتي يقدّر أنها تعود بأكثر من مليار دولار في تجارة التجزئة سنوياً.

وتعمل الشركة بصفتها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات على تنفيذ مبادرة بيبسيكو الإيجابية، الرامية إلى تحقيق التحول الاستراتيجي الشامل الذي يركز على الاستدامة ورأس المال البشري في وضع القيم وخطط التوسع، وإحداث تغيير إيجابي على مستوى الأفراد والكوكب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pepsico.com ومتابعة حسابات العلامة على تويتر وإنستاجرام وفيسبوك ولينكد إن @PepsiCo.

لمحة حول ستورمزي

ستورمزي هو فنان حائز على عدة جوائز إيمي ينحدر من جنوب العاصمة البريطانية لندن. وأصدر ستورمزي حتى اليوم ثلاث ألبومات؛ Gang Signs & Prayer، وHeavy Is The Head، وThis Is What I Mean، والتي تصدرت جميعها قائمة أفضل الأغاني في المملكة المتحدة، كما تم ترشيح اثنين منهما لجائزة ميركوري الموسيقية المرموقة. وجاء نجاحه بفضل شخصيته الصادقة والمحبوبة؛ وهو متحدث في مجال تمكين الأشخاص من أصول أفريقية وناشط اجتماعي، ويُعد أحد أبرز رموز المملكة المتحدة الملهمين والذي لطالما دافع عن أشخاص من مختلف التوجهات.

وتعاون ستورمزي مع دار نشر بينجوين راندوم هاوس في المملكة المتحدة في عام 2018 لإطلاق علامة Merky Books#، والمتخصصة بنشر أفضل الأعمال الخيالية والقصص الواقعية ودواوين الشعر. كما أطلق في عام 2018 منحة ستورمزي السنوية لتمويل الطلاب البريطانيين من أصول أفريقية لدخول جامعة كامبردج. وأطلق في عام 2020، مؤسسة ميركي الخيرية وتبرع من خلالها بمبلغ 10 مليون يورو على مدار 10 سنوات للمنظمات والجمعيات الخيرية والحركات التي تلتزم بمكافحة التحيز العرقي وإصلاح نظام العدالة وتمكين سكان المملكة المتحدة من أصول أفريقية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2160413/Rockstar_Press_Play_Concert.jpg

