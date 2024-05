LENNY KRAVITZ WYSTĄPI PODCZAS CEREMONII OTWARCIA FINAŁU LIGI MISTRZÓW UEFA ZORGANIZOWANEJ PRZEZ PEPSI ®

PEPSI UJAWNIA LEGENDARNĄ GWIAZDĘ COROCZNEGO „KICK OFF SHOW" – TEGO POKAZU NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ

LONDYN, 16 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Pepsi® i UEFA z radością ogłaszają, że legendarny muzyk rockowy Lenny Kravitz będzie główną gwiazdą finałowego pokazu inaugurującego Ligę Mistrzów UEFA prezentowanego przez Pepsi 1 czerwca na stadionie Wembley w Londynie. Już ósmy rok z rzędu Pepsi i UEFA poprzedzą to sportowe wydarzenie efektownym i długo wyczekiwanym wstępem. Jak zawsze będzie to niezapomniany show, który uświetni ostatnie minuty przed najważniejszym finałem w piłkarskim kalendarzu rozgrywek klubowych.

Słynący z energicznych występów Lenny Kravitz od dziesięcioleci urzeka publiczność swoim oryginalnym brzmieniem muzycznym i magnetyczną osobowością sceniczną. Jako wielokrotny laureat nagrody Grammy i autor kultowych hitów został niedawno uhonorowany gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood. W ostatnich miesiącach Kravitz ciężko pracował nad swoim długo wyczekiwanym albumem „Blue Electric Light", który wzbudza wielkie zainteresowanie zarówno wśród fanów jak i krytyków. Jego premierę zaplanowano na 24 maja, zaledwie tydzień przed organizowanym przez Pepsi pokazu inaugurującym finał Ligi Mistrzów UEFA.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć szum wokół długo oczekiwanego występu, jeszcze dziś Pepsi opublikuje energetyczny film krótkometrażowy pt 'Wembley Is Blue | Lenny Kravitz x UCL Final Kick Off Show by Pepsi'. W filmie słychać wyraźne echa hymnu Ligi Mistrzów UEFA, gdy Lenny Kravitz powoli idzie tunelem z pędzlem w dłoni, pokrywając ściany farbą Pepsi Blue… przed wyjściem na uświęconą murawę stadionu Wembley. W tle słychać kultowy hymn Champions League gwizdany przez kibiców. Gwiazda rocka mija olśniewający puchar Ligi Mistrzów UEFA i wychodzi na murawę stadionu. W kolejnym ujęciu widzimy niebieski mural z twarzą Kravitza pokrywający całe boisko i londyński stadion pulsujący w oczekiwaniu na finałowe show.

Kravitz tak skomentował: „Nie mogę się doczekać występu podczas organizowanej przez Pepsi ceremonii Kick Off Show z okazji finału Ligi Mistrzów UEFA. Londyn zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. To będą bardzo emocjonujące chwile przed finałem, który znaczy tak dużo dla tak wielu. Nie możemy się doczekać aby pokazać wam wszystkim co mamy w zanadrzu".

Eric Melis, wiceprezes ds. globalnego marketingu marki Pepsi w PepsiCo dodał: „Jako marka o bogatym dziedzictwie zarówno muzycznym, jak i piłkarskim, z dumą po raz kolejny przyciągamy miliony widzów z całego świata i jedną z najbardziej kultowych nazwisk w muzyce do miasta-gospodarza na elektryzujący występ na żywo z kultowego londyńskiego stadionu Wembley , kolebka muzyki, sportu i rozrywki. Gwiazdą zorganizowanej przez Pepsi ceremonii otwarcia finału Ligi Mistrzów UEFA będzie legenda sceny muzycznej, która doda wyjątkowej dynamiki i energii widowisku. Lenny Kravitz to wielka osobowość, która nieustannie daje z siebie wszystko co ma najlepszego do zaoferowania. Jako artysta szerzy miłość i idee humanizmu w całej swojej pracy żyjąc zgodnie z naszą filozofią „Thirsty For More", która celebruje apetyt na życie. Nie możemy się doczekać chwili gdy zobaczymy jak fani zareagują na ten niezapomniany występ".

Guy-Laurent Epstein, dyrektor marketingu UEFA, powiedział: „Tegoroczna ceremonia otwarcia finału Ligi Mistrzów UEFA organizowana przez Pepsi poderwie fanów z siedzeń. Nie może być inaczej gdy na scenę wkracza legenda rock 'n' rolla Lenny Kravitz aby dać jeden ze swoich popisowych występów przed tak bardzo wyczekiwanym meczem. Nasze wieloletnie i owocne partnerstwo z Pepsi napawa nas ogromną dumą. Wspólnie pracujemy aby to flagowe wydarzenie w kalendarzu piłkarskim było niezapomnianą rozrywką na najwyższym poziomie zarówno dla fanów zgromadzonych na Wembley jak i przed telewizorami na całym świecie."

Pepsi i UEFA po raz kolejny uświetniają finał Ligi Mistrzów UEFA wielkim widowiskiem muzycznym z udziałem najbardziej kultowych artystów na świecie łącząc fanów piłki nożnej i muzyki wokół jednego show. Zorganizowana przez Pepsi ceremonia otwarcia finału Ligi Mistrzów UEFA będzie transmitowana w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie przed rozpoczęciem najważniejszego meczu klubowych rozgrywek piłkarskich i będzie ucieleśnieniem globalnej filozofii Pepsi „Thirsty For More".

Fani piłki nożnej mogą oglądać Kick Off Show za pośrednictwem lokalnych platform i na oficjalnym kanale UEFA na YouTube. Zachęcamy fanów do śledzenia Pepsi na Instagramie, X (formalnie Twitterze) i Facebooku.

Ceremonia otwarcia finału Ligi Mistrzów UEFA organizowana przez Pepsi

Od momentu inauguracji współpracy w 2016 r. Pepsi wprowadza globalne talenty muzyczne do najchętniej oglądanego corocznego wydarzenia sportowego na świecie, przekształcając finał Ligi Mistrzów UEFA w prawdziwie globalną platformę rozrywkową. Gwiazdą tegorocznego koncertu będzie wielokrotnie nagradzany piosenkarz, autor tekstów i instrumentalista Lenny Kravitz, który wykona utwory ze swojego repertuaru obejmującego 35 lat kariery scenicznej oraz nowe utwory ze swojego najnowszego dwunastego albumu studyjnego „Blue Electric Light". Pepsi może poszczycić się bogatym dorobkiem w dziedzinie organizacji występów rozrywkowych podczas imprez piłkarskich i od dawna promuje różnorodność artystów i gatunków muzycznych. Któż mógłby lepiej sygnować show organizowany przez Pepsi na otwarcie finału Ligi Mistrzów UEFA niż zdobywca nagrody Grammy i światowa supergwiazda Lenny Kravitz. Jedna z największych gwiazd rocka naszego pokolenia.

O Lenny Kravitz

Uznawany za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych naszych czasów, Lenny Kravitz w ciągu swojej ponad trzydziestoletniej kariery przekraczał granice wyznaczane przez gatunki i style muzyczne, a także społeczne podziały rasowe i klasowe. Czerpiąc inspiracje z soulu, rocka i funku lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, zdobył cztery nagrody GRAMMY® zarówno jako autor tekstów, producent, jak i multiinstrumentalista.

W tym roku Lenny Kravitz został uhonorowany nagrodą „Music Icon Award" podczas rozdania People's Choice Awards roku 2024 a także wyróżniony gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood. Z kolei CFDA przyznała artyście nagrodę „Fashion Icon Award" nie tylko jako jednemu z najbardziej cenionych muzyków rockowych ale także osobowości wywierającej ogromny wpływ na modę.

W 2023 roku Kravitz zadebiutował hymnem „Road To Freedom", piosenką którą napisał, wykonał i wyprodukował specjalnie na potrzeby głośnego filmu Netflixa „Rustin". Utwór, którego można posłuchać TUTAJ, pojawia się w napisach końcowych filmu. Premiera tej poruszającej piosenki-hymnu zbiegła się z nominacją do Złotego Globu w kategorii „Najlepsza oryginalna piosenka filmowa", nominacją do nagrody Critics Choice Award w kategorii „Najlepsza piosenka" oraz nominacją do nagrody Guild of Music Supervisors Award w kategorii „Najlepsza piosenka napisana i/lub nagrana na potrzeby filmu".

Dorobek artysty nie kończy się jednak na jedenastu albumach, które sprzedały się w 40 milionach egzemplarzy na całym świecie. Jego kreatywna firma Kravitz Design Inc. może poszczycić się imponującym portfolio, obejmującym takie przedsięwzięcia jak nieruchomości hotelowe, projekty mieszkaniowe, prywatne rezydencje oraz współpracę z legendarnymi markami z najwyższej półki, np. Rolex, Leica i Dom Perignon. W 2022 roku Lenny wprowadził na rynek własną markę alkoholi klasy ultrapremium o nazwie Nocheluna Sotol zawierających destylat z rośliny sotol, pochodzący z regionu Chihuahua w Meksyku. Kravitz jest autorem książki „Flash" prezentującej unikalną fotografię rockową. Jego ostatnia autobiografia „Let Love Rule" również znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa. Artysta jest obecnie ambasadorem marki i globalną twarzą wody kolońskiej YSL Beauty oraz globalnym ambasadorem luksusowej marki zegarków Jaeger-LeCoultre. Jako wszechstronnie utalentowany twórca Lenny dołączył także do świata filmu i wystąpił jako Cinna w kasowych hitach „Igrzyska śmierci" i „Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", a także w filmach „Hej, Skarbie" i „Kamerdyner", cieszących się uznaniem krytyków.

Długo wyczekiwana premiera nowego albumu studyjnego Lenny'ego Kravitza zatytułowanego „Blue Electric Light" odbędzie się już 24 maja 2024 roku.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2414833/KODIAK_53s_16x9_FINAL_ONLINEmix_ZERO_240515_MP4.mp4

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2414832/Lenny_Kravitz.jpg