W I kwartale 2026 r. Baseus obejmuje 2. miejsce w globalnych dostawach słuchawek clip-on OWS i pozycję lidera wśród producentów spoza segmentu smartfonów

SHENZHEN (Chiny), 20 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Według najnowszych danych opublikowanych przez Omdia w I kwartale 2026 roku Baseus zajął 2. miejsce pod względem wolumenu dostaw wśród marek globalnych w segmencie nausznych słuchawek otwartych clip-on (OWS – Open Wearable Stereo), plasując się jednocześnie na 1. miejscu wśród wszystkich producentów spoza segmentu smartfonów. Przy odnotowanym przez firmę Baseus wzroście dostaw OWS przekraczającym 90% rok do roku ugruntowała ona swoją pozycję jednego z czołowych graczy w tej kategorii.

„Nie tylko weszliśmy na rynek OWS - podjęliśmy świadomą, pełnoskalową decyzję o objęciu w nim przywództwa - powiedział Shiyou He, założyciel Baseus. - Łącząc wysokiej jakości dźwięk z komfortem noszenia przez cały dzień, zbudowaliśmy kompleksowe portfolio produktów, które płynnie obejmuje segment od podstawowego po premium, odpowiadając na różnorodne potrzeby użytkowników".

„Baseus osiągnął silny wzrost w kategorii OWS, napędzany dopracowanym portfolio produktów i wyraźniejszym ukierunkowaniem na słuchawki clip-on OWS. Celując w kluczowe segmenty cenowe i dostosowując ofertę do popytu konsumenckiego, firma zyskała znaczący impuls wzrostowy. To innowacyjne podejście nie tylko umocniło jej pozycję lidera, lecz także podkreśliło nasilającą się konkurencję na rynku inteligentnych urządzeń audio do użytku osobistego" - stwierdziła Cynthia Chen, kierownik ds. badań w Omdia.

Baseus zbudował kompleksową rodzinę produktów OWS obejmującą segmenty podstawowy, średni i flagowy - serie Bass, Bowie i Inspire - dzięki czemu każdy słuchacz może znaleźć swój punkt wejścia w świat otwartych słuchawek Baseus. Wraz z nowymi produktami planowanymi w wielu segmentach cenowych w II i III kwartale 2026 roku rozbudowa portfolio nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia.

Za każdym produktem z tej linii stoi to samo założenie: „Wyjątkowy dźwięk, komfort przez cały dzień". Wywodząc się z rzetelnych badań nad rzeczywistymi potrzebami użytkowników, ten podwójny postulat odzwierciedla systemowe zobowiązanie, które nie pozwala poświęcać jednego aspektu na rzecz drugiego. W kwestii komfortu technologia CloudComfort firmy Baseus podlega ciągłym ulepszeniom - optymalizując strukturę i powierzchnię kontaktu poduszki usznej dla idealnej równowagi między pewnym dopasowaniem a równomiernym rozłożeniem nacisku, a przy każdej kolejnej generacji zwiększając miękkość silikonu - tak aby słuchawki były niewyczuwalne przy noszeniu przez cały dzień. W obszarze akustyki Baseus dysponuje głęboką wiedzą specjalistyczną w zakresie strojenia przetworników i algorytmów kompensacji akustycznej, którą wyniósł na wyższy poziom dzięki przełomowej współpracy z Sound by Bose przy serii Inspire.

Poza muzyką Baseus postrzega OWS jako centralny element szerszej zmiany zachowań - takiej, w której użytkownicy sięgają po słuchawki nie tylko przy słuchaniu muzyki, lecz także dla skupienia, komunikacji i utrzymania kontaktu przez cały dzień. Aby nadążyć za tą ewolucją, Baseus aktywnie rozwija konwergencję AI i audio, wprowadzając do swojego portfolio takie funkcje jak tłumaczenie wielojęzyczne w czasie rzeczywistym, błyskawiczne sporządzanie notatek i Chat AI - z ciągłymi ulepszeniami zmierzającymi ku coraz inteligentniejszemu doświadczeniu otwartego dźwięku. W miarę jak AI nieustannie ewoluuje, Baseus plasuje się w awangardzie ery inteligentnych terminali audio.

Od kolejnych kamieni milowych w wolumenie dostaw po nieustanne innowacje produktowe - Baseus Audio kształtuje przyszłość otwartego słuchania, wyznaczając nowe standardy w tej kategorii i otwierając drogę temu, co nadejdzie.

