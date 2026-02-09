Hit z Kickstartera firmy Baseus Security - X1 Pro Smart, inteligentna kamera z podwójnym śledzeniem AI - trafia na Amazona

SHENZHEN, Chiny, 10 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Po bardzo udanej kampanii na Kickstarterze i zdobyciu licznych nagród branżowych pierwsza na świecie inteligentna kamera bezpieczeństwa X1 Pro Smart z funkcją podwójnego śledzenia AI trafia na Amazona. Ten kamień milowy sprawia, że konsumenci na całym świecie mogą łatwiej niż kiedykolwiek korzystać z nagradzanych innowacji firmy Baseus oraz jej wizji wyrażonej w haśle „Built on Security, Elevated by Intelligence, Made for Everyday Life" („Bezpieczeństwo i inteligencja w codziennych rozwiązaniach").

Baseus Speed Speed

Kamera X1 Pro zdobyła duże uznanie zarówno na rynku, jak i w branży, otrzymując wsparcie ponad 2800 osób i gromadząc 821 826 dolarów na Kickstarterze. Następnie kamera otrzymała nagrodę Honoree w kategorii Smart Home na IFA 2025 oraz Netzwelt Innovation Award na CES 2026, a także dziesiątki wyróżnień od czołowych mediów technologicznych, co dowodzi pozycji lidera, jaką zajmuje Baseus na rynku nowej generacji systemów bezpieczeństwa dla domu.

Szerszy ogląd, mniej zmartwień

Kamera X1 Pro zdobyła szerokie uznanie dzięki nowoczesnemu wzornictwu przemysłowemu i szeregowi inteligentnych funkcji. System dwóch niezależnych kamer 3K zapewnia maksymalny kąt widzenia 300°, umożliwiając skuteczne monitorowanie dwóch przestrzeni przy domu jednocześnie. Działając w tandemie, dwie kamery sterowane sztuczną inteligencją płynnie przekazują sobie śledzenie i mogą obserwować dwa obiekty jednocześnie. Każda kamera dostarcza obraz w jakości 3K z zasięgiem detekcji do 8 m, ośmiokrotnym zoomem cyfrowym oraz reflektorami o jasności 100 lm, zapewniając wyraźny i szczegółowy monitoring zarówno w dzień, jak i w nocy.

Koniec z fałszywymi alarmami

System wspomaganego AI wykrywania pozwala precyzyjnie identyfikować twarze, ludzi, pojazdy oraz zwierzęta, wysyłając powiadomienia tylko w przypadku istotnej i podejrzanej aktywności, przy czym funkcję powiadamiania można wyłączyć. Dzięki temu znacznie rzadziej dochodzi do fałszywych alarmów spowodowanych przez wiatr czy cień, a użytkownik zyskuje większy spokój. W przypadku istotnych zdarzeń X1 Pro ułatwia przeglądanie i zarządzanie nagraniami: wbudowana sztuczna inteligencja automatycznie oznacza każde nagranie, tworząc przeszukiwaną oś czasu, dzięki czemu użytkownicy mogą wpisać słowo klucz i natychmiast odnaleźć poszukiwane zdarzenie.

Bezobsługowy i zawsze w gotowości

Kamera X1 Pro posiada wbudowaną baterię oraz panel słoneczny podążający za słońcem, przez co może zapewniać niezawodny, praktycznie bezobsługowy monitoring przez nawet 150 dni. Wystarcza zaledwie 20 minut nasłonecznienia, by urządzenie mogło pracować przez 24 godziny. Zaprojektowany z myślą o wytrzymałości, system X1 Pro posiada klasę szczelności IP65 - kamera jest zatem odporna na wodę i ekstremalne temperatury w zakresie od -20°C do 50°C, co gwarantuje niezawodne działanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Nagrania są bezpiecznie przechowywane na lokalnej pamięci dzięki podwójnemu szyfrowaniu AES + RSA oraz zgodności z normą prywatności EN 18031, bez żadnych opłat za usługi w chmurze.

Od lutego kamera Baseus X1 Pro będzie dostępna na Amazon oraz na oficjalnej stronie Baseus. System ten na nowo definiuje pojęcie inteligentnego bezpieczeństwa, oferując zaawansowane możliwości ochrony, inteligentne funkcje i płynne działanie.

KONTAKT: e-mail:[email protected]

Oficjalna strona Baseus: https://www.baseus.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2873380/Baseus.jpg

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=HRl3eMuruGw

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2098707/Logo.jpg