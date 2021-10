"make data matter": A Keyrus comemora o seu 25º aniversário oferecendo às empresas uma nova visão inspiradora

LEVALLOIS-PERRET, França, 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Um player internacional em consultoria e tecnologia, bem como um especialista em Dados e Digital, a Keyrus anunciou os seus novos objectivos no mercado através de uma visão renovada e inspiradora resultante dos seus 25 anos de experiência na exploração de dados.

A Keyrus redesenhou também a sua identidade visual, criando um novo logótipo e slogan: "make data matter".

Um sistema hiperconectado

Impulsionada pelo crescimento das tecnologias móveis e baseadas na Internet, a sociedade de hoje é um ecossistema único e hiperconectado composto por organizações, indivíduos e grupos de indivíduos e objetos.

Para prosperar neste ecossistema, as empresas precisam não só de acelerar a sua transformação digital, como também adquirir de desenvolver as competências necessárias para aumentar a sua adaptabilidade, resiliência e competitividade.

Os dados são o principal motor por detrás da activação destas competências, tal como os canais digitais criam a rede que é essencial para a sua implementação e desenvolvimento.

Aspirando a fazer dos dados o principal motor por detrás do desempenho empresarial

A crise actual mostra-nos mais do que nunca quão crucial é para todas as empresas acelerar a sua transformação, seja digital, de gestão, ou organizacional.

A Keyrus está convencida de que os negócios devem priorizar e alavancar a transformação digital, integrando uma abordagem ética e prática dos dados, a fim de assumirem com sucesso um mundo transformado, e assegurar que possam crescer, ser competitivas, e prosperar a longo prazo.

Os dados são inquestionavelmente uma das chaves para o sucesso das empresas. Além disso, é como o projecto genético da humanidade: remonta o nosso passado, expressa o nosso presente, e pode nos ajudar a prever o nosso futuro, ou pelo menos a antecipá-lo mais eficazmente.

Uma missão nova, reveladora e inspiradora

Fazendo eco das actuais convulsões económicas, sociais e ambientais, amplificadas pela pandemia, Keyrus está agora a perseguir uma nova e inspiradora missão:

"Dominar e dar sentido aos dados para que o futuro seja mais claro, mais simples e mais centrado no ser humano!"

Esta baseia-se especialmente em três convicções fundamentais que reflectem os actuais desafios do nosso mundo:

"HUMAN DATA": esta primeira convicção afirma que os dados contêm as respostas para os maiores desafios enfrentados tanto pelas empresas como pela humanidade como um todo. Proporcionam-nos insights sobre a forma em que comportamo-nos e como o mundo transforma-se, toma forma e melhora com o tempo.

"INSPIRATIONAL REALITY": esta convicção destaca um dos nossos princípios fundamentais: inspirar embora mantenhamo-nos pragmáticos e enraizados na realidade. Isto refere-se à nossa capacidade de apresentar soluções que não só são eficazes e imediatamente accionáveis, mas também incorporam sempre a inovação contínua, uma fonte essencial de progresso e reinvenção para as empresas.

"SIMPLEX FUTURE": esta terceira convicção transmite a crescente complexidade do nosso ambiente. Apanhadas no turbilhão da explosão digital, da hiperconectividade e da inteligência artificial, as empresas precisam de um parceiro informado e perspicaz em que possam confiar. Neste contexto, a Keyrus ajuda os seus clientes a adquirir competências, habilidades de comunicação e capacidade de decisão essenciais para trabalharem voltados aos seus objectivos com clarividência e uma abordagem directa.

Estas convicções constituem o quadro da nova era que o Grupo Keyrus está agora a empreender, com entusiasmo e paixão. Revelam as nossas novas áreas de reflexão e de antecipação, que são sempre impulsionadas por uma cultura de empreendedorismo e de inovação.

O nosso novo slogan, "make data matter", transmite o significado e o valor por detrás do nosso trabalho. Os dados fazem parte do ADN do nosso Grupo. Dia após dia, contamos com a ciência dos dados para trabalhar e resolver os desafios do dia-a-dia. Uma vez que os dados têm origem nas pessoas, este slogan serve também como um lembrete de como os indivíduos são importantes como capital das nossas empresas, e como é essencial para cada player económico trabalhar para uma maior sustentabilidade através das soluções e serviços que oferecem.

"Para o nosso Grupo, este último ano foi uma fonte de reflexão e inspiração. Agora oferece-nos novas formas de olhar para as nossas linhas de negócio e missão", explica Eric Cohen, fundador e CEO do Grupo Keyrus. "A nossa missão é ser um parceiro bem informado, comprometido e responsável para com os nossos clientes a longo prazo, ajudando-os a traçar o seu futuro ideal com uma perspectiva mais centrada no ser humano".

SOBRE A KEYRUS

A Keyrus é uma empresa global de consultoria e tecnologia que se dedica em fazer com que os dados sejam importantes, verdadeiramente importantes, através de uma perspectiva humana.

Uma vez que não são apenas os dados em si que importam, e sim as oportunidades que podemos desenvolver aproveitando-os, estamos a trabalhar constantemente para compreender o que os nossos clientes estão a tentar alcançar. Exploramos e medimos os comportamentos. Compreendemos e traduzimos-os. Fazemos sentido as realidades que os dados representam para moldar melhor, impactante e decisões da vida real.

Simplesmente construir um meio para alcançar um fim, dados, sejam eles grandes, pequenos, humanos, complexos, históricos, prospectivos, só fazem sentido quando são utilizados para desenvolver experiências, moldar a compreensão e tomar as melhores decisões.

A nossa proposta de valor baseia-se em cinco grandes grupos de serviços, cada um compreendendo múltiplas ofertas:

Automação e inteligência artificial : fornecemos aos nossos clientes os meios para melhorar a produtividade e a precisão em todos os processos empresariais, e para nos concentrarmos no trabalho de maior valor. Permitimos que as empresas adquiram conhecimentos e tomem as melhores decisões.

: fornecemos aos nossos clientes os meios para melhorar a produtividade e a precisão em todos os processos empresariais, e para nos concentrarmos no trabalho de maior valor. Permitimos que as empresas adquiram conhecimentos e tomem as melhores decisões. Experiência digital centrada no ser humano : a relação com os clientes e o envolvimento dos funcionários constituem dois dos maiores contribuintes para o sucesso global do negócio. Na Keyrus, ajudamos as empresas a imaginar e a criar experiências digitais multimodais sem descontinuidades para alcançar os seus objectivos empresariais.

: a relação com os clientes e o envolvimento dos funcionários constituem dois dos maiores contribuintes para o sucesso global do negócio. Na Keyrus, ajudamos as empresas a imaginar e a criar experiências digitais multimodais sem descontinuidades para alcançar os seus objectivos empresariais. Capacitação de dados e análises : os dados são inquestionavelmente uma chave para o sucesso das empresas. Quando utilizados de forma inteligente, abrem oportunidades únicas para enfrentar desafios presentes e futuros. Na Keyrus, permitimos que as organizações utilizem as capacidades para fazer com que os dados sejam importantes: aplicamos a ciência dos dados a um nível empresarial.

: os dados são inquestionavelmente uma chave para o sucesso das empresas. Quando utilizados de forma inteligente, abrem oportunidades únicas para enfrentar desafios presentes e futuros. Na Keyrus, permitimos que as organizações utilizem as capacidades para fazer com que os dados sejam importantes: aplicamos a ciência dos dados a um nível empresarial. Cloud e segurança : os dados na nuvem e as plataformas digitais têm o potencial de rever a forma como os dados estão a ser traduzidos em valor, ao mesmo tempo que trazem escalabilidade e flexibilidade a um nível seguinte. Na Keyrus, protegemos os seus bens de dados e garantimos que os seus dados são protegidos e confidenciais.

: os dados na nuvem e as plataformas digitais têm o potencial de rever a forma como os dados estão a ser traduzidos em valor, ao mesmo tempo que trazem escalabilidade e flexibilidade a um nível seguinte. Na Keyrus, protegemos os seus bens de dados e garantimos que os seus dados são protegidos e confidenciais. Transformação empresarial e inovação: para prosperar no ecossistema actual, cada empresa precisa não só de acelerar a sua transformação digital, mas também de adquirir competências para aumentar a sua adaptabilidade, resiliência e competitividade. Na Keyrus, ajudamos os nossos clientes a transformarem-se com sucesso para construir um futuro melhor.

Baseando-se na experiência acumulada de mais de 3.000 consultores e presente em 22 países nos 4 continentes, a Keyrus é um dos maiores especialistas internacionais em dados, consultoria e tecnologia.

Saiba mais em: keyrus.com/pt

