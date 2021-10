"make data matter": Keyrus célèbre ses 25 ans en offrant une vision renouvelée et inspirante aux entreprises

LEVALLOIS-PERRET, France, 14 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus annonce de nouvelles ambitions au travers d'une vision renouvelée et inspirante issue de 25 ans d'expertise en exploitation de la donnée.

Keyrus refond à cette occasion son identité visuelle avec un nouveau logo et une nouvelle signature 'make data matter'.

Un écosystème hyperconnecté

Sous l'influence du développement des technologies de l'Internet et de la mobilité, la société est aujourd'hui un écosystème unique et hyperconnecté d'organisations, d'individus, de groupes d'individus, et d'objets.

Afin de prospérer au sein de cet écosystème, chaque entreprise a non seulement besoin d'accélérer sa transformation numérique, mais aussi de se doter des capacités essentielles au développement de son adaptabilité, de sa résilience et de sa compétitivité.

Les données constituent le socle majeur de l'activation de ces capacités, tout comme les canaux digitaux tissent le réseau indispensable à leur mise en œuvre et développement.

L'ambition d'inscrire la donnée en levier principal de la performance des entreprises

La crise actuelle atteste plus que jamais de l'impérieuse nécessité, pour toutes les entreprises, d'accélérer rapidement leurs transformations, qu'elles soient digitales, managériales ou organisationnelles.

Keyrus est convaincu que les entreprises doivent avant tout tirer parti de la transformation numérique, en intégrant une approche éthique et pragmatique des données ; ceci afin d'intégrer avec succès un monde transformé, et de garantir leur croissance, leur compétitivité et leur prospérité à long terme.

La donnée est sans conteste l'un des facteurs clés de la performance pour les entreprises. Elle représente par ailleurs le patrimoine génétique de l'humanité : elle retrace notre passé, exprime notre présent et peut nous aider à prédire notre avenir, ou du moins à mieux l'anticiper.

Une nouvelle mission éclairante et source d'inspiration

En résonance avec les bouleversements économiques, sociétaux et environnementaux, accentués par la pandémie, Keyrus porte aujourd'hui une mission renouvelée et inspirante :

'Maîtriser et donner du sens à la donnée pour éclairer l'avenir, et le rendre plus simple et plus humain' !

Cette promesse s'appuie avant tout sur trois convictions fondamentales qui relatent les défis actuels de notre monde :

"Human Data" : cette première conviction affirme que les données détiennent les réponses aux plus grands enjeux de l'humanité, et à ceux des entreprises. Elles nous renseignent sur la manière dont nous nous comportons et la façon dont le monde évolue, se structure, s'améliore au fil du temps.

"Inspirational Reality" : Keyrus rappelle ici l'un de ses principes clés : celui d'inspirer, tout en restant pragmatique et ancré dans la réalité. Notre Groupe démontre ici sa capacité à délivrer des solutions, non seulement performantes et actionnables immédiatement, mais aussi toujours empreintes d'innovation continue, source essentielle de progrès et de réinvention pour les entreprises.

"Simplex Future" : cette troisième conviction évoque la complexité croissante de notre environnement. Prises dans le tourbillon de l'explosion numérique, de l'hyperconnectivité et de l'Intelligence Artificielle, les entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire éclairé et éclairant. Keyrus aide en ce sens ses clients à se doter de capacités de perception, de compréhension, de communication et de prise de décision, afin de réaliser leurs ambitions avec discernement et simplicité.

Ces convictions structurent la nouvelle ère dans laquelle le Groupe Keyrus entre avec force et passion. Elles inspirent ses nouveaux chemins de réflexion et d'anticipation, toujours nourris par une culture d'entreprendre et d'innover.

La nouvelle signature de Keyrus, 'make data matter', exprime le sens et la valeur de notre travail. La donnée fait partie intégrante de l'ADN du Groupe Keyrus. Chaque jour, nous actionnons la science des données pour résoudre les défis de notre époque.

Les données puisant leur origine dans l'activité humaine, ce slogan rappelle également la place essentielle qu'occupe l'humain dans le capital des entreprises, et l'importance pour tout acteur de l'économie d'agir en faveur d'un développement durable au travers des solutions et services qu'il propose.

« Pour le Groupe Keyrus, la période traversée s'est avérée être depuis un an et demi une source de réflexions et d'inspirations qui nous ouvre aujourd'hui un nouveau prisme de vue sur nos métiers et notre mission », déclare Éric Cohen, Fondateur et P-DG du Groupe Keyrus. « Il est de notre mission d'être un acteur éclairé, impliqué et engagé au plus près de nos clients pour les accompagner de manière durable, avec un regard humain, à construire leur avenir. »

À PROPOS DE KEYRUS

Acteur international du conseil et des technologies, Keyrus a pour mission de donner du sens aux données, en révélant toute leur portée, notamment sous un angle humain.

Parce que ce ne sont pas tant les données elles-mêmes qui importent, mais les opportunités que nous pouvons développer en les apprivoisant vraiment, nous nous efforçons constamment de comprendre les objectifs que nos clients souhaitent atteindre. Nous explorons et mesurons les comportements, nous les comprenons et les traduisons en un résultat concret. Nous donnons un sens aux réalités que les données portent afin d'aider nos clients à prendre des décisions plus efficaces.

Les données, qu'elles soient grandes, petites, humaines, complexes, historiques ou prospectives, n'ont de sens que lorsqu'elles sont utilisées pour développer les expériences, affiner la compréhension du quotidien et prendre les meilleures décisions.

Notre proposition de valeur est fondée sur cinq grands groupes de services, chacun comprenant des offres multiples :

Automatisation et intelligence artificielle : nous fournissons à nos clients les moyens d'améliorer leur productivité et leur précision sur l'ensemble de leurs processus, afin de se concentrer sur le travail à plus forte valeur ajoutée.

: nous fournissons à nos clients les moyens d'améliorer leur productivité et leur précision sur l'ensemble de leurs processus, afin de se concentrer sur le travail à plus forte valeur ajoutée. Expérience numérique centrée sur l'humain : la relation avec les clients et l'engagement des collaborateurs constituent deux des plus grands contributeurs au succès global des entreprises. Nous aidons les entreprises à imaginer et à créer des expériences numériques multimodales et fluides pour atteindre leurs objectifs.

: la relation avec les clients et l'engagement des collaborateurs constituent deux des plus grands contributeurs au succès global des entreprises. Nous aidons les entreprises à imaginer et à créer des expériences numériques multimodales et fluides pour atteindre leurs objectifs. Mise en œuvre des données et des analyses : les données sont une clé incontestable du succès pour les entreprises. Lorsqu'elles sont utilisées intelligemment, elles ouvrent des opportunités uniques pour faire face aux défis actuels et futurs. Nous permettons aux organisations de déployer tout le potentiel de leurs données : nous mettons la science des données au profit du développement de de l'entreprise.

: les données sont une clé incontestable du succès pour les entreprises. Lorsqu'elles sont utilisées intelligemment, elles ouvrent des opportunités uniques pour faire face aux défis actuels et futurs. Nous permettons aux organisations de déployer tout le potentiel de leurs données : nous mettons la science des données au profit du développement de de l'entreprise. Cloud et sécurité : Le Cloud et les plateformes numériques ont le potentiel de révolutionner la façon dont les données sont transformées en valeur, tout en portant l'extensibilité et la flexibilité à un niveau supérieur. Nous sécurisons l'ensemble de vos données et veillons à ce qu'elles soient protégées et confidentielles.

: Le Cloud et les plateformes numériques ont le potentiel de révolutionner la façon dont les données sont transformées en valeur, tout en portant l'extensibilité et la flexibilité à un niveau supérieur. Nous sécurisons l'ensemble de vos données et veillons à ce qu'elles soient protégées et confidentielles. Transformation et innovation : pour prospérer dans l'écosystème actuel, chaque entreprise doit non seulement accélérer sa transformation numérique, mais aussi acquérir des compétences pour stimuler son adaptabilité, sa résilience et sa compétitivité. Nous aidons nos clients à se transformer avec succès pour développer un meilleur futur.



S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 3 000 collaborateurs et présent dans 22 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, de conseil et de technologie.

