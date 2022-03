"The State of Hospitality 2022" Sommet Education publica relatório de insights

Este relatório, revela as últimas questões que se colocam em termos de emprego, competências e gestão de talentos no sector global da hotelaria, apresenta perspectivas aprofundadas sobre a gestão hoteleira, alta gastronomia, luxo, viagens, turismo e outros peritos de organizações internacionais da França, Índia, Portugal, Espanha, Suíça e Reino Unido.

Executivos da Accor, Grupo Alain Ducasse, Comissão Europeia de Viagens, HOSPA - The Hospitality Professionals Association, HVS, Lartisien Group, L.E.K Consulting, Relais & Châteaux, The Leela Palaces, Hotels and Resorts, Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas, e World Travel and Tourism Council produziram todas as suas visões sobre:

Carências ao nível do emprego e de competências (incluindo em funções específicas).

Iniciativas em curso para colmatar estas lacunas.

Áreas de talento emergentes que são necessárias.

Desafios em torno do recrutamento ético, diversidade, e inclusão na força de trabalho.

O papel e a necessidade de prestadores de educação e formação para apoiar estas questões.

O que pode ser feito pelo governo, e outros organismos da indústria/sector, para ajudar as organizações a atrair, desenvolver, e reter talentos.

O relatório inclui também a análise de dados contextuais económicos e financeiros em torno do crescimento da indústria, da resiliência, do investimento e dos empregos emergentes.

Face ao desenvolvimento deste relatório, Benoît-Etienne Domenget, CEO da Sommet Education, afirmou: "A hospitalidade é mais do que um negócio. É uma comunidade de nómadas contemporâneos que partilham a mesma curiosidade por viagens, uma abertura a diferentes culturas, a atenção aos detalhes, a vontade de acolher e agradar os outros. Tendo passado os últimos 20 anos nessa indústria, tive a oportunidade de experimentar o quanto as pessoas fazem a diferença. As pessoas na nossa indústria são mais do que um factor chave de sucesso, são o próprio cerne do nosso ADN. A hospitalidade é uma terra de oportunidades, e a educação é a chave para as agarrar".

Segundo Luis Araujo, Presidente do Turismo de Portugal e Presidente da Comissão Europeia de Viagens (ETC): "Os atores privados devem apoiar a formação como benefício para o colaborador de forma a atrair e reter talentos nesta indústria".

O relatório The State of Hospitality 2022, publicado pela Sommet Education, está disponível para download aqui.

