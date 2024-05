A SOMMET EDUCATION LANÇA A SUA FUNDAÇÃO PARA APOIAR OS DESAFIOS DE EMPREGO NO SETOR DA HOTELARIA

LAUSANNE, Switzerland, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Sommet Education apresenta a sua Fundação, uma iniciativa pioneira para dar resposta aos desafios do emprego no setor da hospitality. Ao oferecer bolsas de estudo a jovens talentos de comunidades carentes e promovendo carreiras na hotelaria.

SOMMET EDUCATION LAUNCHES ITS FOUNDATION TO SUPPORT HOSPITALITY SECTOR EMPLOYMENT CHALLENGES

Apoiada por líderes do setor, como a Accor, a Fundação representa um esforço de colaboração para promover mudanças positivas e criar oportunidades para os aspirantes a profissionais da hotelaria. A Fundação procura colmatar a lacuna entre a disponibilidade de talentos e as necessidades do setor, garantindo um ecossistema hoteleiro sustentável e próspero nos próximos anos.

Com base no compromisso de longa data da Sommet Education com o desenvolvimento de talentos, a Fundação irá alavancar a sua rede global de escolas de hotelaria para formar e abrir as portas desta indústria a pessoas de várias origens e socialmente desfavorecidas.

Para delinear um plano e a direção estratégica da Fundação, a Sommet Education Foundation contratou o instituto de investigação OpinionWay para realizar um inquérito europeu abrangente para identificar os principais fatores que atraem e retêm talentos na indústria da hospitalidade. Foram entrevistados 1.300 jovens profissionais e gestores de recursos humanos do setor hoteleiro da Europa, juntamente com 20 líderes-chave* do setor.

Os resultados deste inquérito dão a conhecer o fascínio que o sector exerce com 85% dos jovens profissionais atraídos pelo sector dos serviços e 93% dos gestores de RH a dar prioridade à formação, o futuro da hotelaria promete ser brilhante.

