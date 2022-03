Sommet Education publie un panorama sur « L'État du secteur de l'hospitalité en 2022 »

Ce panorama aborde les questions de la gestion des talents, de l'emploi et des compétences, à travers les perspectives et les opinions d'experts travaillant pour de grandes organisations internationales ou des acteurs français, indiens, portugais, espagnols, suisses et britanniques du secteur de l'hôtellerie, de la haute gastronomie, du luxe, des voyages et du tourisme.

Des dirigeants de grands groupes et d'organisations internationales comme le groupe Accor, le groupe Alain Ducasse, l'ETC (European Travel Commission), l'HOSPA (Hospitality Professionals Association), HVS, le groupe Lartisien, le cabinet L.E.K Consulting, Relais & Châteaux, la chaîne d'hôtels The Leela Palaces, Hotels and Resorts, l'OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) et WTTC (World Travel and Tourism Council) ont partagé leur point de vue sur les questions suivantes :

La pénurie de talents et de compétences (y compris pour des postes spécifiques),

Les initiatives mises en place pour y remédier,

Les secteurs connaissant une demande forte en talents émergents,

Comment relever les défis du recrutement : diversité, inclusion, recrutement éthique,

Comment les acteurs de l'éducation et de la formation peuvent-ils aider à relever ces défis,

Comment les organisations sectorielles et les pouvoirs publics peuvent-ils aider les entreprises et organisations à attirer, fidéliser et retenir les talents.

Le rapport comprend également une analyse contextuelle des données économiques et financières concernant la croissance du marché, la résilience du secteur, l'investissement et les métiers émergents.

Benoît-Etienne Domenget, CEO de Sommet Education partage dans ce rapport « L'hospitalité n'est pas seulement un secteur d'activité, c'est une communauté de « nomades contemporains » partageant la même curiosité pour les voyages, une ouverture sur les autres cultures, le souci du détail, le sens de l'accueil et du service. Durant 20 années d'expérience dans ce secteur, j'ai pu constater l'apport unique des hommes et des femmes au quotidien au sein des opérations. Elles - ils ne sont pas seulement un facteur de réussite, c'est l'ADN même de notre secteur. Le secteur de l'hospitalité est un territoire d'opportunités dont la clé est la formation ».

Publié par Sommet Education, le rapport « État de l'hospitalité en 2022 » est disponible en téléchargement ici.

À propos de Sommet Education : www.sommet-education.com

