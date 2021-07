A Affidea obtém uma nova linha de crédito de 150 milhões de EUR para apoiar os planos da crescimento da empresa

HAIA, Países Baixos, 27 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Affidea, o principal prestador de serviços europeu de imagiologia de diagnóstico, cuidados de ambulatório e tratamento oncológico, anuncia a obtenção de uma linha de crédito de 150 milhões de EUR. Esta nova linha de crédito reforçará ainda mais a estratégia de crescimento da empresa.

A Affidea (www.affidea.pt) acelerou a sua estratégia de crescimento ao longo do ano, com uma série de aquisições significativas. Nos últimos oito meses, a Affidea expandiu a sua presença em 5 países, a partir de dezembro de 2020, altura em que se expandiu na Croácia, com a aquisição da Sveti Rok, um prestador de cuidados de ambulatório, e continuou em Espanha, em janeiro de 2021, quando a empresa adquiriu a Gamma Clinica, um prestador de serviços de medicina nuclear. Em março de 2021, a Affidea expandiu-se no Reino Unido, com a aquisição do famoso grupo ortopédico Fortius Group, e na Irlanda do Norte, com a aquisição da Orthoderm. A expansão mais recente ocorreu em Itália, em junho de 2021, quando a Affidea anunciou a aquisição do CDC Group, tornando a empresa no principal prestador de cuidados de ambulatório na região do Piemonte e duplicando o seu tamanho para 54 centros em todo o país. Esta expansão confirma a liderança da Affidea na Europa como o principal prestador de cuidados de ambulatório, imagiologia de diagnóstico e tratamento oncológico.

Além disso, a Moody's melhorou recentemente a perspetiva da notação da empresa de negativo para estável, o que constitui mais um indicador da resiliência da empresa durante a pandemia da COVID-19 e do seu desempenho sustentável desde o início de 2021.

A perspetiva da notação da Affidea é corroborada pela sua posição como o maior prestador de serviços avançados de imagiologia de diagnóstico na Europa, onde detém posições de liderança nos principais mercados, por um elevado nível de diversificação geográfica, por uma evolução favorável da procura dos seus serviços e pela sua ambição de prosseguir com a consolidação do setor europeu de imagiologia de diagnóstico, ao mesmo tempo que expande o seu modelo de negócio para a prestação de cuidados de ambulatório.

Giuseppe Recchi, o CEO da Affidea, afirmou: "A equipa de gestão da Affidea está satisfeita com a continuação do sólido desempenho da empresa, que excedeu as expetativas do nosso plano de negócios. Temos vindo a crescer constantemente, com uma abordagem de gestão forte e determinada, destinada a manter a nossa alavancagem financeira abaixo dos padrões do setor, ao mesmo tempo que promovemos um crescimento na casa dos dois dígitos com uma sólida disciplina operacional e financeira. Estou muito orgulhoso por ver os investidores a apoiarem o modelo de negócios e a estratégia de crescimento da Affidea, de desenvolvimento de centros polidiagnóstico muito procurados, onde são prestados serviços de imagiologia de diagnóstico e de cuidados de ambulatório integrados e de alta qualidade. É um modelo de negócios de sucesso que beneficia de um contínuo aumento das economias de escala em 15 países. Em conjunto com a continuação do forte apoio dos nossos acionistas, esta nova linha de crédito proporciona-nos flexibilidade para acelerarmos os nossos planos de crescimento ambiciosos e para continuarmos a oferecer valor aos mais de 10 milhões de pacientes que visitam os nossos 308 centros em toda a Europa todos os anos."

Marcus Kaeller, o Diretor Financeiro da Affidea, acrescentou: "Esta nova linha de crédito coloca-nos numa excelente posição para garantirmos que temos uma estrutura de capital adequada que nos permita tirar partido das oportunidades de investimento que vemos nos nossos mercados. A perspetiva da notação da empresa reflete a confiança existente na resiliência da empresa e nas nossas iniciativas para reforçar os fluxos de caixa e reduzir a alavancagem ao longo dos próximos 12 a 18 meses. As principais áreas de foco da equipa de gestão são o aproveitamento das sinergias e a concretização dos benefícios do efeito de plataforma, com base numa disciplina financeira rigorosa que sustente a nossa estratégia de crescimento acelerada."

A nova linha de crédito foi negociada em conjunto pela Unicredit e pela Goldman Sachs.

A Affidea (www.affidea.pt) é o principal prestador europeu de serviços de imagiologia de diagnóstico, cuidados de ambulatório e tratamento oncológico, operando 308 centros em 15 países na Europa. O Affidea Group trabalha com quase 11 000 profissionais e realiza mais de 15 milhões de testes de diagnóstico todos os anos. A Affidea é o único prestador de cuidados de saúde que faz parte da IBM Watson Imaging Board e também da Microsoft Cloud. Graças ao seu histórico de segurança dos pacientes, a Affidea é o prestador de serviços de imagiologia de diagnóstico mais premiado na Europa pela Sociedade Europeia de Radiologia – mais de 50% de todos os centros distinguidos na Eurosafe Star Wall pertencem à Affidea. A Affidea é detida por interesses associados à família Bertarelli, a qual é aconselhada pela sua empresa, a Waypoint Capital.

