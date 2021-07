Affidea conclut avec succès une nouvelle ligne de crédit de 150 millions d'euros pour soutenir les plans de croissance de l'entreprise

LA HAYE, Pays-Bas, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Affidea, le principal fournisseur européen de services d'imagerie diagnostique, de soins ambulatoires et de soins oncologiques, annonce la conclusion avec succès d'une ligne de crédit de 150 millions d'euros. Cette récente ligne de crédit permettra de soutenir davantage la stratégie de croissance de l'entreprise.

Affidea ( www.affidea.com ) a accéléré sa stratégie de croissance tout au long de l'année, avec un certain nombre d'acquisitions importantes. Au cours des huit derniers mois, Affidea a étendu sa présence dans 5 pays, depuis décembre 2020, date à laquelle Affidea s'est implantée en Croatie avec l'acquisition du prestataire ambulatoire Sveti Rok, jusqu'à l'Espagne en janvier 2021, où la société a ajouté le prestataire de médecine nucléaire Gamma Clinica. En mars 2021, Affidea s'est développée au Royaume-Uni avec l'ajout du célèbre groupe orthopédique Fortius et en Irlande du Nord avec l'acquisition d'Orthoderm. L'expansion la plus récente a eu lieu en Italie, en juin 2021, lorsqu'Affidea a annoncé l'acquisition du groupe CDC, faisant de l'entreprise le principal fournisseur de soins ambulatoires dans la région du Piémont, doublant sa taille pour atteindre 54 centres dans tout le pays. Cette expansion confirme le leadership d'Affidea en Europe en tant que fournisseur de premier plan de soins ambulatoires, d'imagerie diagnostique et de soins contre le cancer.

En outre, Moody's a récemment relevé la perspective de notation de la société, la faisant passer du négatif au stable, signe supplémentaire de la résilience de la société pendant la pandémie de COVID-19 et de sa performance durable depuis le début de 2021.

Les perspectives de notation d'Affidea sont soutenues par sa position de plus grand fournisseur de services d'imagerie diagnostique avancée en Europe, avec des positions de leader sur ses principaux marchés, un niveau élevé de diversification géographique, une demande favorable pour les services d'Affidea et son ambition de poursuivre la consolidation du secteur européen de l'imagerie diagnostique tout en étendant son modèle économique aux services ambulatoires.

Giuseppe Recchi, PDG d'Affidea, a déclaré : « L'équipe de direction d'Affidea est satisfaite de la performance solide et continue de l'entreprise, qui dépasse les attentes de notre plan d'affaires. Nous avons connu une croissance constante, avec une approche de gestion forte et ciblée pour maintenir notre levier financier en dessous des normes de l'industrie tout en exécutant une croissance à deux chiffres avec une discipline industrielle et financière solide. Je suis très fier de voir que les investisseurs soutiennent le modèle d'entreprise solide et la stratégie de croissance d'Affidea en développant les centres de polidiagnostic les plus demandés, où des services intégrés d'imagerie diagnostique et de consultation externe de haute qualité sont fournis. Il s'agit d'un modèle d'entreprise réussi qui est continuellement favorisé par des économies d'échelle accrues dans 15 pays. Grâce au soutien solide et continu de notre actionnaire, cette réalisation nous donne la flexibilité nécessaire pour accélérer nos plans de croissance ambitieux et continuer à offrir de la valeur à nos plus de 10 millions de patients qui visitent chaque année nos 308 centres en Europe. »

Marcus Kaeller, directeur financier d'Affidea, a ajouté : « Cette nouvelle ligne de crédit nous place dans une excellente position pour garantir que notre structure de capital est bien positionnée pour tirer parti des opportunités d'investissement que nous voyons sur nos marchés. Les résultats de cette évaluation reflètent la confiance dans la résilience de l'entreprise et dans nos initiatives visant à renforcer les flux de trésorerie et à réduire l'effet de levier au cours des 12 à 18 prochains mois. L'équipe de direction se concentre sur les synergies et les avantages de la plateforme et s'appuie sur de solides disciplines financières pour soutenir l'accélération de notre stratégie de croissance. »

La nouvelle ligne de crédit a été arrangée conjointement par Unicredit et Goldman Sachs.

À propos du groupe Affidea

Affidea ( www.affidea.com ) est le premier fournisseur européen de services d'imagerie diagnostique, de soins ambulatoires et de soins oncologiques, opérant dans 308 centres répartis dans 15 pays d'Europe. Le groupe Affidea travaille avec près de 11 000 professionnels et réalise plus de 15 millions de tests de diagnostic chaque année. Affidea est le seul prestataire de soins de santé à faire partie de l'IBM Watson Imaging Board et également du Microsoft Cloud. Grâce à ses résultats en matière de sécurité des patients, Affidea est le fournisseur d'imagerie diagnostique le plus récompensé en Europe par la Société européenne de radiologie - plus de 50 % de tous les centres classés sur le Eurosafe Star Wall appartiennent à Affidea. Affidea est détenu par des intérêts associés à la famille Bertarelli qui sont conseillés par leur entreprise commerciale, Waypoint Capital.

