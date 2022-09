A aplicação Wondershare FamiSafe V6.0 tranquiliza os pais com mais funcionalidades para garantir a segurança das crianças neste regresso às aulas

A FamiSafe é a aplicação de controlo parental mais fiável para os pais que se preocupam com os vícios de ecrã dos seus filhos ou com conteúdos online inadequados.

VANCOUVER, BC, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Os pais tentam sempre manter os seus filhos afastados de distrações, vícios e riscos potenciais relacionados com dispositivos digitais, onde as informações são facilmente acessíveis. Concebida para proteger crianças dos 3 aos 18 anos contra os perigos online, a FamiSafe V6 permite aos pais controlar o tempo de ecrã, monitorizar a localização em tempo real e detetar conteúdo inadequado em dispositivos infantis com mais facilidade graças às novas funcionalidades tais como uma melhor classificação dos filtros online e uma interface mais clara.

Wondershare FamiSafe V6.0 eases the minds of parents with more features to ensure kids’ safety this Back-to-School season.

"O acesso direto e a exposição excessiva à Internet podem ter resultados negativos. No entanto, é impossível manter as crianças afastadas da Internet nesta era digital", afirmou Peak Yu, diretor de produtos da Wondershare FamiSafe. "Trata-se de promover hábitos digitais saudáveis. Implementámos a versão mais recente da FamiSafe para os pais monitorizarem de perto o tempo de ecrã dos seus filhos e as atividades online em qualquer lugar."

As últimas atualizações da FamiSafe V6.0 incluem:

Classificação precisa do filtro online : esta funcionalidade foi melhorada para bloquear com precisão sites por categorias que incluem conteúdo adulto, drogas, violência e muito mais.

Relatório de atividade abrangente : obter detalhes de atividade do dispositivo com um clique, tais como a utilização de aplicações, atividade diária do telefone e preferências online para saber mais sobre os hábitos online das crianças.

Emparelhamento de códigos QR : o emparelhamento de dispositivos pode ser um trabalhoso e demorado. Os pais podem sincronizar rapidamente os seus dispositivos com os dos filhos através de um código QR.

Configurações de personalização : os pais podem adicionar as funcionalidades usadas mais frequentemente à barra de ferramentas para um acesso rápido.

Embora a FamiSafe ofereça uma experiência de utilizador mais simples com estas melhorias, os pais também podem continuar a ter paz de espírito com os recursos existentes: bloquear aplicações por categorias, aplicar restrições de tempo de ecrã com tempos de estudo/sono, receber alertas para mensagens de risco, monitorizar locais em tempo real e muito mais.

De 23 de agosto a 30 de setembro, a FamiSafe lançará o desafio online #SchoolSafetyMatters para os pais aprenderem a manter as crianças afastadas de potenciais riscos de cibersegurança em redes sociais e sites. Os vencedores receberão um cartão Amazon no valor de 500 USD e uma licença gratuita de 1 ano da FamiSafe. Clique em https://famisafe.wondershare.com/back-to-school.html para saber mais.

Compatibilidade e preço

A Wondershare Famisafe é compatível com Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook e Kindle Fire. O preço começa nos 60,99 USD por ano. Para testes e downloads gratuitos, visite Wondershare Famisafe ou siga-nos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos os nossos utilizadores a seguirem as suas paixões para que juntos possamos criar um mundo mais criativo.

Contacto para a comunicação social

Shearer Wang

Wondershare

[email protected]

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/1881477/Wondershare_FamiSafe_V6_0_eases_minds_parents_Features_ensure_kids.jpg

Logótipo – https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpg

SOURCE Wondershare