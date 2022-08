Wondershare FamiSafe V6.0 facilite la vie des parents avec plus de fonctionnalités pour assurer la sécurité des enfants pendant la rentrée scolaire

FamiSafe est l'application de contrôle parental la plus fiable pour les parents qui s'inquiètent de l'addiction de leurs enfants aux écrans ou de contenus en ligne inappropriés.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Les parents essaient toujours d'éloigner leurs enfants des distractions, des dépendances et des risques potentiels des appareils numériques où l'information est facilement accessible. Conçue pour protéger les enfants de 3 à 18 ans des dangers en ligne, FamiSafe V6 permet aux parents de contrôler le temps d'écran, de suivre la localisation en temps réel et de détecter plus facilement les contenus inappropriés sur les appareils des enfants grâce à de nouvelles fonctionnalités telles qu'une classification améliorée des filtres Web et une interface plus claire.

Wondershare FamiSafe V6.0 eases the minds of parents with more features to ensure kids’ safety this Back-to-School season.

« L'accès direct et la surexposition à Internet peuvent déclencher des résultats négatifs. Pourtant, garder les enfants à l'écart d'Internet est impossible à l'ère du numérique », a déclaré Peak Yu, directeur de produit de Wondershare FamiSafe. « Il s'agit de cultiver des habitudes numériques saines. Nous avons déployé la dernière version de FamiSafe pour que les parents puissent surveiller de près le temps d'écran et les activités en ligne de leurs enfants en déplacement. »

Les dernières mises à jour de FamiSafe V6.0 comprennent :

Classification précise des filtres Web : Cette fonction est mise à niveau pour bloquer avec précision les sites Web par catégories qui couvrent le contenu pour adultes, la drogue, la violence, et plus encore.

: Cette fonction est mise à niveau pour bloquer avec précision les sites Web par catégories qui couvrent le contenu pour adultes, la drogue, la violence, et plus encore. Rapport d'activité complet : Obtenez les détails de l'activité de l'appareil en un clic, comme l'utilisation des applications, l'activité quotidienne du téléphone et les préférences en ligne pour connaître les habitudes en ligne des enfants.

: Obtenez les détails de l'activité de l'appareil en un clic, comme l'utilisation des applications, l'activité quotidienne du téléphone et les préférences en ligne pour connaître les habitudes en ligne des enfants. Appairage par code QR : Le jumelage d'appareils peut être fastidieux et prendre beaucoup de temps. Les parents peuvent synchroniser leurs appareils avec ceux de leurs enfants en quelques secondes en scannant simplement un code QR.

: Le jumelage d'appareils peut être fastidieux et prendre beaucoup de temps. Les parents peuvent synchroniser leurs appareils avec ceux de leurs enfants en quelques secondes en scannant simplement un code QR. Paramètres de personnalisation : Les parents peuvent ajouter leurs fonctions fréquemment utilisées à la barre d'outils pour un accès rapide.

Si FamiSafe offre une expérience utilisateur plus fluide grâce à ces améliorations, les parents peuvent également profiter en toute tranquillité des fonctions existantes : bloquer les applications par catégories, appliquer des restrictions de temps d'écran avec des heures d'étude/de sommeil, recevoir des alertes pour les messages à risque, suivre les emplacements en temps réel, et plus encore.

Du 23 août au 30 septembre, Famisafe a lancé le défi en ligne #SchoolSafetyMatters pour que les parents apprennent à éloigner les enfants des risques potentiels de cybersécurité sur les réseaux sociaux et les sites Web. Les gagnants recevront une carte Amazon de 500 $ et une licence gratuite d'un an de FamiSafe. Cliquez sur le lien suivant https://famisafe.wondershare.com/back-to-school.html pour en savoir plus.

Compatibilité et prix

Wondershare Famisafe est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook et Kindle Fire. La tarification commence à partir de 59,99€ par an. Pour des essais et des téléchargements gratuits, veuillez vous rendre sur le site https://famisafe.wondershare.com/fr/ ou suivez-nous sur YouTube , Facebook , Twitter , et Instagram .

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

Contact pour les médias

Shearer Wang

Wondershare

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1881477/Wondershare_FamiSafe_V6_0_eases_minds_parents_Features_ensure_kids.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpg

SOURCE Wondershare