A Banggood aparece como o terceiro aplicativo de compras mais baixado na Europa antes da Promoção do Meio Ano

Os dados mais recentes da App Annie mostram que no dia 28 de junho, a aplicação Banggood subiu ao terceiro lugar na categoria

Os dados mais recentes da App Annie mostram que no dia 28 de junho, o aplicativo Banggood subiu ao terceiro lugar na categoria de compras do Google Play na Hungria, enquanto, no mesmo dia, subiu ao quarto lugar entre as lojas on-line no Google Play na Itália. A Amazon mantém o primeiro lugar. Os rankings demonstram a crescente popularidade da Banggood entre os consumidores europeus.

A Banggood vem expandindo a sua presença no setor de comércio eletrónico há 14 anos. A empresa detém e opera todos os aspetos do seu negócio e implementou um sistema rígido de seleção e inspeção de produtos, com cada item a passar por um rigoroso processo de teste interno antes de ser aprovado para venda na plataforma, garantindo que apenas os melhores são apresentados nas prateleiras da empresa. Além disso, a Banggood certifica-se de que todos os preços permanecem altamente competitivos, para que os compradores possam fazer compras com confiança, sabendo que estão sempre a receber o melhor valor pelo seu dinheiro.

A Promo ção do Meio Ano começam com descontos que podem chegar aos 70%

A Banggood lançou oficialmente a Promoção do Meio Ano , "Shop Your Passion", no dia 21 de junho, a que se irão seguir os 4 dias da promoção mundial, de 7 de julho às 16:00 (UTC+8:00) a 10 de julho às 16:00 (UTC+8:00), durante o qual os compradores podem desfrutar de uma redução de preços de até 70%. Os membros VIP da Banggood podem antecipar-se e aproveitar os descontos globais já a partir do dia 5 de julho às 16:00 (UTC+8:00).

Além disso, a Banggood irá lançar a promoção "$0,01 Super Snap Up", bem como disponibilizar ofertas especiais de acordo com as preferências de cada mercado, tais como pagamentos em prestações sem juros no Brasil e na Alemanha, e envio grátis por tempo limitado na Itália e na Hungria, como parte do esforço para proporcionar a melhor experiência de compra aos utilizadores, estejam onde estiverem.

Sobre a Banggood

A Banggood é umas das principais lojas globais online, que oferece milhões de produtos selecionados. Receba tudo o que quiser à sua porta com apenas alguns cliques, incluindo eletrónica para uso pessoal, ferramentas, aplicações para a casa, brinquedos, artigos desportivos, roupas, entre outros. Para mais informações, visite: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1556614/Banggood_Emerges_3rd_Most_Downloaded_Shopping_App_Hungary.jpg

SOURCE Banggood