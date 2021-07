Banggood komt naar voren als de op twee na meest gedownloade Shopping-app in Europa vlak vóór Summer Prime Sale Blow Out

Uit de nieuwste gegevens van App Annie blijkt dat de Banggood-app op 28 juni naar de derde plaats steeg in de winkelcategorie van Google Play in Hongarije, terwijl de app op dezelfde dag naar de vierde plaats klom onder de uitgebreide winkelplatforms op Google Play in Italië. Amazon bleef op de eerste plaats. De ranglijst toont de toenemende populariteit van Banggood bij Europese consumenten aan.

Banggood is al 14 jaar bezig met het uitbreiden van zijn aanwezigheid in de retail e-commerce sector. Het bedrijf bezit en exploiteert alle aspecten van zijn bedrijf en heeft een rigide productselectie- en inspectiesysteem ingevoerd waarbij elk item eerst een strikt intern testproces doorloopt voordat het wordt goedgekeurd voor verkoop op het platform, zodat alleen de beste producten in de beschikbaarheidsoverzichten van het bedrijf worden getoond. Ondertussen zorgt Banggood ervoor dat alle prijzen zeer concurrerend blijven, zodat kopers met vertrouwen kunnen winkelen, wetende dat ze te allen tijde de beste waarde voor hun geld krijgen.

Summer Prime Sale begint met kortingen tot wel 70%

Banggood heeft officieel zijn 'Shop Your Passion' Summer Prime Sale op 21 juni uitgerold en zal volgen met de 4-daagse wereldwijde promotie die begint van 8 juli 00:00 uur tot 11 juli 00:00 uur, waarbij shoppers tot 70% korting kunnen krijgen. VIP-leden van Banggood kunnen vanaf 6 juli om 00:00 uur de wereldwijde 'early bird'-korting vastleggen.

Daarnaast zal Banggood de 'USD 0,01 Super Snap Up'-actie lanceren en speciale aanbiedingen beschikbaar stellen die zijn afgestemd op de voorkeuren van elke markt, zoals renteloze afbetalingsplannen in Brazilië en Duitsland en tijdelijke gratis verzending in Italië en Hongarije, als onderdeel van de inspanning om gebruikers de beste winkelervaring te bieden, waar ter wereld ze zich ook bevinden.

Over Banggood

Banggood is wereldwijd een toonaangevende online winkel die miljoenen producten aanbiedt die goed zijn geselecteerd. Van consumentenelektronica, gereedschap, huishoudelijke apparaten, speelgoed, sport tot kleding, alles kan met een paar klikken tot aan de voordeur worden afgeleverd. Kijk voor meer informatie op https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1556614/Banggood_Emerges_3rd_Most_Downloaded_Shopping_App_Hungary.jpg

SOURCE Banggood