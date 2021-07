Banggood émerge comme la 3e application de shopping la plus téléchargée en Europe juste avant le lancement des soldes d'été

Les dernières données de la société App Annie montrent que le 28 juin, l'application Banggood s'est hissée à la troisième place parmi ses pairs dans la catégorie « shopping » de Google Play en Hongrie, tandis que, le même jour, elle s'est hissée à la quatrième place parmi les plateformes commerciales complètes sur Google Play en Italie. Amazon est restée en première place. Le classement démontre la popularité croissante de Banggood auprès des consommateurs européens.

Depuis 14 ans, Banggood étend sa présence dans le commerce de détail en ligne. La société possède et exploite tous les aspects de son activité, et a mis en place un système rigoureux de sélection et d'inspection des produits, chaque article passant par un processus strict de test interne avant d'être approuvé pour la vente sur la plate-forme, ce qui permet de garantir que seuls les meilleurs articles seront affichés sur les rayons de l'entreprise. Pendant ce temps, Banggood s'assure que tous les prix restent très compétitifs, afin que les acheteurs puissent faire leurs achats en toute confiance, en sachant qu'ils en ont toujours pour leur argent.

Les soldes d'été débutent avec des rabais jusqu 'à 70 %

Banggood a lancé officiellement ses soldes d'été dont le thème est « Shop Your Passion » le 21 juin, et enchaînera avec la promotion mondiale de 4 jours à partir du 7 juillet à 16 heures (UTC+8 h) jusqu'au 10 juillet à 16 heures (UTC+8 h), pendant laquelle les acheteurs peuvent bénéficier d'une réduction de prix allant jusqu'à 70 %. Les membres VIP de Banggood peuvent bénéficier de la réduction mondiale « early bird » (littéralement, les « lève-tôt », renvoyant à des promotions anticipées) à partir du 5 juillet à 16 h (UTC+8 h).

En outre, Banggood lancera la promotion « 0,01 $ Super Snap Up » (offres à des prix très bas) et, par ailleurs, rendra disponibles des offres spéciales adaptées aux préférences de chaque marché, comme les plans de versement sans intérêt au Brésil et en Allemagne et la livraison gratuite à durée limitée en Italie et en Hongrie, dans le cadre des efforts visant à offrir la meilleure expérience de shopping aux utilisateurs, où qu'ils soient.

À propos de Banggood

Banggood est une boutique en ligne de premier plan au niveau mondial, qui propose des millions de produits bien sélectionnés. De l'électronique grand public aux outils, en passant par les appareils ménagers, les jouets, les articles de sport et les vêtements, tout peut être livré à domicile en quelques clics. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

