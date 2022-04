A Barcelona Bridal Fashion Week apresenta o primeiro desfile de vestidos de noiva da Viktor&Rolf

Fundada em 1993, a marca de luxo criada pelos artistas Viktor Horsting e Rolf Snoeren é uma das mais famosas do mundo da alta costura devido ao seu distintivo ADN vanguardista, caracterizado pela fusão espetacular entre arte e design. A empresa irá apresentar o primeiro desfile da sua linha Viktor&Rolf Mariage, dedicada exclusivamente a noivas. O desfile irá incluir as criações da Primavera/Verão 2023 e uma seleção cuidadosamente escolhida de peças icónicas das suas coleções de alta costura e vestidos da sua linha de noivas.

Para o desfile da Barcelona Bridal Night, a Viktor&Rolf está a preparar uma apresentação inspirada em influências de alta costura com um toque surrealista e característico, resultando numa visão audaz da sua marcante linha de noivas com desenhos esculturais e românticos, complementada com peças vanguardistas de alta costura e outras dotadas de volumes grandes e leves que refletem a perspetiva dos designers, sempre em busca dos limites da transformação. Sobre a sua participação no evento, os designers declararam "Temos o prazer de fazer parte da BBFW e de apresentar o nosso primeiro desfile de moda nupcial em Barcelona."

Organizada pela Fira de Barcelona, celebrará a sua próxima edição entre os dias 20 e 24 de abril de 2022 no recinto Plaza de España, contando com grandes empresas e jovens designers de todo o mundo entre os expositores. Além da passarela, que será o palco dos desfiles de 33 designers entre os dias 20 e 23 de abril, a organização contará com a participação de mais de 320 empresas (sendo 80% internacionais de 27 países) para, entre 22 a 24 de abril, criar uma ligação entre expositores e compradores para promover negócios e estabelecer contactos na esfera internacional.

