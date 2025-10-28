A Alta-Costura de Stéphane Rolland vai iluminar o décimo aniversário da Bridal Night de Barcelona
BARCELONA, Espanha, 28 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Alta-Costura de Stéphane Rolland será o centro das atenções no 10º aniversário da Bridal Night de Barcelona, a principal festa de gala da Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026, marcando o primeiro desfile do estilista parisiense em Espanha. Membro distinto da Chambre Syndicale de la Haute Couture, Stéphane Rolland apresentará um desfile especial que combina peças retrospetivas com 20 novas criações exclusivas criadas expressamente para esta ocasião. No total, 80 looks de Alta-Costura — divididos equitativamente entre noiva, noite e passadeira vermelha — celebrarão a sua visão da moda como escultura viva e pura emoção.
O desfile será realizado na noite de 22 de abril no Hall 8 do recinto Montjuïc da Fira de Barcelona — um espaço art déco icónico construído para a Exposição Internacional de 1929. A sua grandeza arquitetónica espelhará a linguagem visual exclusiva de Stéphane Rolland, onde volume, geometria e silhuetas dramáticas revelam a alta-costura como uma forma de expressão cultural e artística. A BBFW, que decorrerá de 22 a 26 de abril, é amplamente reconhecida como o epicentro global da moda nupcial, de cerimónia e de passadeira vermelha, reunindo mais de 400 marcas e cerca de 40 designers internacionais. A edição de 2026 ganha um significado especial, já que Barcelona se torna a Capital Mundial da Arquitetura.
"Apresentar o meu trabalho na BBFW é uma grande honra", afirma Rolland. "Barcelona partilha com a Alta-Costura a mesma devoção à forma, ao volume e à expressão artística." A sua participação segue estrelas do passado como Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Viktor & Rolf e Elie Saab — reforçando a dedicação da BBFW à excelência artística e a sua liderança cultural no cenário internacional.
Fiel ao seu compromisso de nutrir futuros talentos, Stéphane Rolland convidou 24 alunos das principais escolas de moda de Barcelona — IED, ESDI e LCI — para abrir a passarela com as suas próprias criações, desenvolvidas em colaboração com a Maison Stéphane Rolland e trabalhadas com tecidos doados pela Gratacós. Esta iniciativa reflete uma convicção partilhada entre Stéphane Rolland e a BBFW: a inovação na Alta-Costura começa com a capacitação da próxima geração.
Celebrado por ícones como Lady Gaga, Celine Dion, Beyoncé, Jennifer Lopez e Nieves Álvarez — sua musa e presença frequente na passarela —, Stéphane Rolland é aclamado pelo domínio da alta-costura escultural, pela precisão arquitetónica e pela elegância teatral. A sua chegada à BBFW reafirma a missão do evento: posicionar a Alta-Costura como uma forma de arte viva que continua a moldar a cultura e a beleza à escala global.
