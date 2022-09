A BitSight anuncia que o seu cofundador irá mudar-se para a sede da zona EMEA e supervisionar o rápido crescimento e expansão na Europa

Stephen Boyer irá trazer uma vasta experiência em cibersegurança aos mercados globais

BOSTON, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A BitSight, o padrão em classificações de segurança, anunciou hoje que o seu cofundador, Stephen Boyer, irá mudar-se para Lisboa, Portugal – a localização da sua sede da zona EMEA – e supervisionar o crescimento acelerado da BitSight, à medida que a empresa continua a expandir-se e a investir fortemente na região. Boyer manterá a sua posição de diretor de tecnologia e fará uma parceria com a equipa de liderança da zona EMEA na construção de uma estratégia de longo prazo para satisfazer a crescente procura global de classificações de cibersegurança e soluções de análise de dados da BitSight em toda a região. Boyer irá também trabalhar em estreita colaboração com as equipas europeias de "go-to-market", para continuar a desenvolver fortes relações com os clientes e alargar a sua presença na zona EMEA, alavancando o conjunto de talentos excecionais na região. A BitSight tem atualmente mais de 600 clientes na zona EMEA, onde as receitas recorrentes anuais (ARR) cresceram 40% em 2021.

"Stephen é um pioneiro no setor da cibersegurança e estamos entusiasmados por contar com a sua experiência técnica e de mercado à medida que expandimos os nossos negócios globais em toda a zona EMEA", afirmou Stephen Harvey, CEO da BitSight. "A BitSight está a transformar a forma como as organizações medem e gerem o risco cibernético para poderem envolver-se com mais confiança na economia digital. Stephen será fundamental para fortalecer e liderar as equipas EMEA e levar novas capacidades analíticas e de quantificação de riscos aos nossos clientes. Parabéns ao Stephen por esta incrível oportunidade; estamos entusiasmados com o futuro e otimistas sobre o nosso crescimento contínuo e estável na EMEA."

Boyer traz um histórico estabelecido de experiência em inovação e cibersegurança. Foi cofundador da BitSight em 2011 e atualmente é diretor de tecnologia e membro do Conselho de Administração. Antes de fundar a BitSight, Boyer foi presidente e cofundador da Saperix, uma empresa adquirida pela FireMon em 2011. No MIT Lincoln Laboratory, Boyer foi membro do grupo de cibersistemas e tecnologia, onde liderou programas de I&D que resolveram problemas de cibersegurança nacional em larga escala. Antes do MIT, trabalhou na Caldera Systems, uma startup em Linux que passou a ser cotada na bolsa em 2000. É o inventor de 12 patentes emitidas pelo Instituto Americano de Patentes e Marcas (USPTO). Boyer é um orador frequente em eventos de segurança, risco e seguros e foi citado em vários negócios (Financial Times, The New York Times, The Wall Street Journal) e publicações comerciais da indústria, e apareceu na televisão em estações como a CNBC e a Fox Business. É presidente do Comité de Fiscalização no MIT Federal Credit Union, onde é membro do comité há 18 anos.

"Estou entusiasmado por assumir este papel durante este período emocionante de crescimento e aceleração global da BitSight", afirmou Stephen Boyer. "A BitSight estabeleceu a fasquia ao antecipar e impulsionar a evolução da quantificação da cibersegurança e da gestão de riscos para novos mercados e indústrias. Temos uma história de inovação que foi pioneira e liderou o mercado desde a nossa fundação. As nossas equipas estão constantemente a evoluir e a encontrar oportunidades para expandir as nossas capacidades de análise e de quantificação de riscos para melhor servir os nossos clientes e transformar a forma como o mercado global mede, quantifica e gere o risco cibernético."

Sobre a BitSight

A BitSight cria confiança na economia digital e transforma a forma como as organizações gerem o risco cibernético. A plataforma de classificações de segurança BitSight aplica algoritmos sofisticados, produzindo classificações de segurança diárias que variam de 250 a 900, para ajudar as organizações a gerir o seu próprio desempenho de segurança, mitigar o risco de terceiros, subscrever apólices de seguro cibernético, realizar diligências financeiras e avaliar o risco agregado. Com o maior ecossistema de utilizadores e informações, a BitSight é o padrão em classificações de segurança. Para mais informações, visite www.bitsight.com, leia o nossoblogue ou siga @BitSight no Twitter.

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/456824/BitSight_Technologies_Logo.jpg

SOURCE BitSight