A dívida da Fosun é de RMB 100 bilhões, contra ativos totais de RMB 270 bilhões

HONG KONG, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Fosun International Limited (código de ações HKEX: 00656, "Fosun International") teve a sua classificação "Overweight" pelo banco de investimento internacional Morgan Stanley, com um preço-alvo de HK$ 11,4.

No primeiro semestre de 2022, a Fosun obteve crescimento sustentável da sua receita, com uma receita total de RMB 82,89 bilhões, representando um aumento de 17,7% em relação ao mesmo período de 2021. A empresa destacou que após entrar no segundo semestre do ano, graças à adesão de longo prazo do Grupo às profundas operações da indústria, os indicadores financeiros e operacionais das empresas em vários segmentos têm dado rapidamente sinais de uma recuperação constante.

A dívida real da Fosun é de apenas RMB 100 bilhões, contra ativos totais de RMB 270 bilhões

O mercado está preocupado com a situação da dívida da Fosun International e acredita que a Fosun está sob a pressão da dívida de RMB 650 bilhões. De acordo com os resultados para a primeira metade de 2022 da Fosun International, os seus ativos totais atingiram RMB 849,7 bilhões e passivos totais eram de RMB 651,3 bilhões em 30 de junho de 2022. No entanto, a percepção do mercado da dívida de RMB 650 bilhões é de fato uma conclução confusa.

Este valor de RMB 650 bilhões é o passivo total consolidado da Fosun International e das suas subsidiárias, incluindo os passivos das suas instituições financeiras, como seguradoras, bancos, etc. No entanto, os passivos das instituições financeiras e a dívida corporativa que rende juros são dois conceitos diferentes. De fato, a dívida consolidada com juros da Fosun International é de aproximadamente RMB 260 bilhões, que também consiste em dívidas das suas subsidiárias listadas consolidadas, como Yuyuan e Fosun Pharma, etc. As obrigações de reembolso destas dívidas são suportadas de forma independente pelas respectivas sociedades listadas. Por outras palavras, a dívida real suportada pela Fosun International é de apenas aproximadamente RMB 100 bilhões, contra ativos totais de RMB 270 bilhões e o valor do ativo líquido (NAV) de cerca de RMB 20 por ação. A partir desta perspectiva, a Fosun não tem pressão significativa de pagamento da dívida.

Morgan Stanley reiterou a sua classificação "Overweight" na Fosun International com um preço-alvo de HK$ 11,4 pela terceira vez

O Morgan Stanley divulgou um relatório de análise em 16 de setembro, que concluiu que a maior parte da dívida da Fosun no nível consolidado relatado em seu recente anúncio de resultados intercalares consiste em empréstimos das subsidiárias operacionais da Fosun. A empresa estimou que a dívida da holding, incluindo dívida onshore, dívida offshore e empréstimos bancários, é muito menor. Em termos de liquidez, com um mercado de crédito cada vez mais restritivo, é compreensível que a empresa precise de tomar medidas rápidas para converter ativos líquidos em caixa. Estima-se que o caixa gerado pelas vendas recentes de ativos, juntamente com o caixa disponível, está suficiente para satisfazer as suas necessidades de pagar dívida de curto prazo. O Morgan Stanley reiterou, portanto, a sua classificação "Overweight" na Fosun International com um preço-alvo de HK$ 11,4.

