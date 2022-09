La dette de Fosun s'élève à 100 milliards de RMB, pour un actif total de 270 milliards.

HONG KONG, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited (SEHK : 00656, "Fosun International") a reçu la note "Surpondérer" réitérée par une grande banque d'investissement internationale, Morgan Stanley, avec un objectif de cours de 11.4 dollars HK.

Fosun a enregistré une croissance solide de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre de cette année, le chiffre d'affaires total atteignant 82,89 milliards de RMB (idem ci-dessous), soit une hausse de 17,7 % par rapport à la même période en 2021. Grâce à l'engagement de longue date du Groupe en faveur des opérations industrielles en profondeur, les indicateurs financiers et opérationnels de ses entreprises présentes dans plusieurs secteurs d'activité ont affiché une solide reprise après l'entrée au second semestre.

La dette réelle de Fosun n'est que de 100 milliards de RMB, pour un actif total de 270 milliards.

Le marché se montre préoccupé par la situation d'endettement de Fosun International et estime que Fosun est en train de subir le poids de sa dette qui s'élève de plus de 600 milliards de RMB. Selon les résultats intermédiaires de Fosun International, l'actif total s'élevait à 849,7 milliards de RMB et le passif total à 651,3 milliards de RMB au 30 juin 2022. Cependant, la perception par le marché de cette dette de 650 milliards de RMB comporte en réalité des confusions.

Ce chiffre de 650 milliards de RMB représente le passif total consolidé de Fosun International et de ses filiales, y compris le passif de ses institutions financières telles que les compagnies d'assurance, les banques, etc. Or, le passif des institutions financières et la dette d'entreprise portant intérêt, communément appelée dette d'entreprise, sont deux concepts différents. En fait, la dette consolidée portant intérêt de Fosun International s'élève à environ 260 milliards de RMB seulement, ce qui comprend également les dettes de ses filiales cotées consolidées telles que Yuyuan et Fosun Pharma, etc. Les obligations de remboursement de ces dettes sont endossées indépendamment par les sociétés cotées correspondantes. En d'autres termes, la dette réelle qui incombe à Fosun International n'est que d'environ 100 milliards de RMB, correspondant à un actif total de 270 milliards de RMB et à une valeur nette d'inventaire (VNA) d'environ 20 RMB par action. De ce point de vue, Fosun ne subit pas de pression importante pour rembourser sa dette.

Morgan Stanley a réitéré pour la troisième fois sa recommandation "surpondérer " sur Fosun International avec un objectif de cours de 11.4 dollars HK

Morgan Stanley a publié un rapport d'analyse le 16 septembre. Selon ce rapport, la plupart des dettes de Fosun au niveau consolidé, telles qu'elles sont indiquées dans les résultats intermédiaires sont celles contractées par les filiales opérationnelles de Fosun. Le rapport estime que la dette au niveau de la société holding, y compris la dette onshore, la dette offshore et les prêts bancaires, est beaucoup plus faible. En termes de trésoreries, avec un marché de crédit qui se resserre, il est compréhensible que la société ait besoin de prendre des mesures rapides pour convertir certains actifs liquides afin de renforcer ses réserves de trésorerie. On estime que les liquidités générées par ses récentes ventes d'actifs, ainsi que ses propres liquidités, seront suffisantes pour répondre à ses besoins de remboursement à court terme. Morgan Stanley a donc réitéré sa recommandation "Surpondérer" sur Fosun International avec un objectif de cours de 11.4 dollars HK.

