A exchange de criptomoedas Paybis reduz seus limites mínimos de compra para 5 USD

GLASGOW, Escócia, 16 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Paybis, uma das principais exchanges de criptomoedas online, reduziu seus limites mínimos de compra para suas transações de criptomoedas. Os clientes agora podem comprar Bitcoin e dezenas de outras moedas populares a partir de apenas 5 USD. Isso torna a Paybis a única grande exchange de criptomoedas a oferecer esse serviço.

Para tornar a compra ainda mais acessível, a Paybis também cortou sua própria comissão pela primeira transação de criptomoeda; os clientes só precisam pagar as taxas do blockchain e as taxas de processamento do cartão.

Esta oferta é válida para a primeira compra de qualquer token com cartão de crédito ou débito. Por exemplo, os usuários podem começar com Bitcoin e depois também comprar Dogecoin - a oferta ainda se aplica!

Tornando o mundo cripto ainda mais acessível

Os novos limites fazem parte da missão da Paybis de tornar as criptomoedas mais acessíveis a pessoas de todo o mundo.

A Paybis já oferece uma experiência de usuário simples e intuitiva. Não há depósitos ou saques a serem feitos. Os usuários podem simplesmente comprar criptomoedas com seu cartão de crédito, assim como qualquer outra compra online.

Com os novos limites, a Paybis espera encorajar mais pessoas interessadas em criptomoedas a realmente fazer sua primeira compra. Se já possuem alguma criptomoeda, esta é uma ótima oportunidade para diversificar seu portfólio.

Uma exchange de criptomoedas em crescimento

Os limites mais baixos são apenas as últimas novidades de uma série de desenvolvimentos em andamento na Paybis. Também estamos constantemente adicionando novos tokens e expandindo nossas ferramentas poderosas. Os usuários podem verificar o preço atual do Bitcoin tão facilmente quanto comprá-lo.

Além disso, a Paybis está sempre trabalhando em novos produtos e serviços para atender às necessidades em constante mudança dos entusiastas de criptomoedas e trazendo criptomoedas para novos clientes.

Sobre a Paybis

A Paybis é uma importante exchange de criptomoedas online dedicada em tornar as criptomoedas mais acessíveis. Ela permite que seus clientes comprem mais de 50 criptomoedas de forma rápida e segura, sem quaisquer depósitos ou taxas de retirada. Aceita mais de 40 moedas internacionais e diferentes métodos de pagamento, incluindo cartões de crédito e débito, carteiras eletrônicas e transferências bancárias. A Paybis está em total conformidade com todos os regulamentos aplicáveis e segue as mais rigorosas medidas de segurança. Nossos serviços estão disponíveis em mais de 180 países em todo o mundo e 48 estados dos EUA.

