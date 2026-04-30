A EXPANSÃO E O CRESCIMENTO DA ESTEVE NA UE E NOS EUA ACELERAM A SUA TRANSFORMAÇÃO NUMA EMPRESA DE CUIDADOS DE SAÚDE GLOBAL

Novos ativos em ambos os negócios – Farmacêutica e CDMO – impulsionam um crescimento de dois dígitos em receitas líquidas e no EBITDA e comprovam a sólida execução da estratégia

Aquisições específicas e a integração rápida ampliam o portfólio de negócios farmacêuticos da ESTEVE com oito novos produtos nos últimos 18 meses

O negócio de CDMO cresce com novos ativos nos EUA, reforçando as capacidades de desenvolvimento inicial

A empresa obteve a Certificação B Corp, refletindo um forte compromisso com os padrões sociais e ambientais

BARCELONA, Espanha, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A ESTEVE apresentou hoje os seus resultados de 2025, destacando um ano de forte execução estratégica, crescimento de dois dígitos tanto nas receitas líquidas (+14%[1] vs 2024) quanto no EBITDA (+19% vs 2024) e um compromisso reforçado com a responsabilidade social e ambiental no âmbito do ESG.

Ao longo de 2025, a ESTEVE continuou a avançar no seu plano estratégico de longo prazo enquanto empresa de cuidados de saúde global, combinando o crescimento inorgânico no seu negócio farmacêutico com a incorporação de medicamentos altamente especializados. A empresa também reforçou o seu negócio de CDMO, ampliando as suas capacidades de desenvolvimento inicial com a aquisição de uma nova empresa nos EUA.

Em linha com a sua estratégia, a capacidade comprovada da ESTEVE para concretizar transações e acelerar a integração reforçou ainda mais o seu portfólio de produtos farmacêuticos especializados, tendo adicionado em 2025 três medicamentos altamente especializados ao seu portfólio, reforçando o seu foco em populações de doentes carenciados nas áreas da oncologia e da endocrinologia.

Em março de 2026, a empresa concluiu a aquisição da Unidade de Negócios de Infusão da TerSera, uma empresa farmacêutica sediada nos Estados Unidos, composta por dois medicamentos altamente especializados. Com estes dois ativos, a ESTEVE integrou com sucesso nas suas operações 8 novos produtos nos últimos 18 meses.

Paralelamente, a ESTEVE continuou a implementar a sua estratégia de crescimento de CDMO. A aquisição da Regis Technologies nos Estados Unidos assinalou um marco importante, acrescentando capacidades de desenvolvimento em fase inicial e alargando a presença da empresa no maior mercado farmacêutico do mundo. Esta medida reforça a capacidade da ESTEVE CDMO de apoiar os seus parceiros ao longo de toda a cadeia de valor, desde o desenvolvimento inicial até à produção comercial.

Estes avanços estratégicos consolidam ainda mais o modelo de negócio de dinâmica dupla da ESTEVE, com as áreas Farmacêutica e CDMO a progredirem de acordo com planos de ação claramente definidos.

A execução da estratégia de crescimento produz resultados sólidos

"O crescimento sustentado de dois dígitos e as margens robustas da ESTEVE em 2025 refletem a solidez do nosso modelo de negócio de dinâmica dupla e a execução disciplinada da nossa estratégia. Ao investir na inovação, expandir a nossa plataforma global e assumir a responsabilidade como princípio fundamental, estamos a criar valor para pacientes e parceiros, garantindo simultaneamente um crescimento rentável para o futuro", disse Staffan Schüberg, CEO da ESTEVE.

A orientação estratégica da ESTEVE traduziu-se num crescimento de dois dígitos das receitas em 2025, atingindo 828 milhões de euros (+14% CER vs 2024), com as áreas Farmacêutica e CDMO a registarem taxas de crescimento semelhantes e a contribuírem para os respetivos planos estratégicos. A empresa registou um EBITDA de 151 milhões de euros (+19% CER vs. 2024), mantendo uma margem de EBITDA robusta de 18% (em relação às receitas líquidas), refletindo a solidez do seu modelo de negócio diversificado e execução disciplinada.

Para apoiar o crescimento a longo prazo, a ESTEVE continuou a investir à escala. Em 2025, a empresa investiu 49 milhões de euros em tecnologias e desenvolvimento de processos de produto, o que representa um crescimento de 7% em relação ao ano anterior.

As despesas de capital atingiram 104 milhões de euros, impulsionadas principalmente pela construção em curso da CDMO de novas instalações industriais em Espanha e na China.

Nos últimos dois anos, foram destinados 500 milhões de euros à melhoria do apoio prestado pela ESTEVE a pacientes de todo o mundo com necessidades altamente especializadas e na expansão das capacidades de CDMO.

O crescimento inorgânico foi responsável por um investimento acumulado de mais de 500 milhões de euros nos últimos dois anos, com o objetivo de introduzir novos medicamentos para pacientes com necessidades de tratamento altamente especializadas e de expandir as capacidades de CDMO.

A empresa confirma o seu compromisso de continuar a desenvolver o seu portfólio farmacêutico altamente especializado e a reforçar a sua expansão internacional, com especial incidência na UE e nos EUA.

A ESTEVE espera atingir 1000 milhões de euros de receita líquida em 2027, impulsionada pela expansão tanto orgânica como inorgânica nas áreas Farmacêutica e CDMO.

Propósito e responsabilidade como princípio fundamental

Os resultados da empresa foram sustentados pelo compromisso das suas equipas. A ESTEVE encerrou o ano de 2025 com mais de 2200 colaboradores de 35 nacionalidades e alcançou níveis recorde de envolvimento (87%) no seu inquérito global aos colaboradores, refletindo uma cultura sólida assente em valores como a Importância das pessoas, a Transparência e a Responsabilização.

Em 2025, a ESTEVE alcançou um marco importante no seu percurso de sustentabilidade ao obter a Certificação B Corp, o que reconhece formalmente que o seu modelo de negócio, governação e operações cumprem elevados padrões internacionais de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilização.

A sustentabilidade está presente em toda a estratégia e governação da ESTEVE, com os critérios ESG integrados no processo de tomada de decisões a todos os níveis. Ao longo do ano, a empresa lançou uma política ESG unificada, avançou no seu plano de ação "Net Zero" e continuou a reduzir a sua pegada ambiental através do uso de energia renovável, redução do consumo de água e melhoria da gestão de resíduos.

A ESTEVE reforçou também o seu compromisso social, apoiando associações de pacientes, instituições de saúde e projetos comunitários que tiveram um impacto positivo na vida de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo.

Sobre a ESTEVE

A ESTEVE é uma organização de cuidados de saúde internacional com um objetivo claro: melhorar vidas em conjunto. Esta filosofia reflete o compromisso para com os pacientes, os profissionais de saúde, as comunidades e os inovadores, acreditando que o progresso na ciência e na saúde requer colaboração, responsabilidade partilhada e confiança. A ESTEVE está empenhada em cumprir os rigorosos padrões ESG (Ambiente, Social e Governação) e tem Certificação B Corp.

Através da área Farmacêutica, a ESTEVE está focada em prestar apoio às pessoas que vivem com doenças complexas, oferecendo soluções altamente especializadas. No âmbito das atividades da ESTEVE CDMO, a empresa colabora com inovadores para acelerar os tratamentos através do desenvolvimento e fabrico de APIs de pequenas moléculas.

Fundada em 1929 e com sede em Barcelona, a ESTEVE expandiu-se a nível global, com filiais farmacêuticas na Europa e nos Estados Unidos, e instalações de CDMO em Espanha, no México, na China e nos Estados Unidos.

1. Os valores relativos ao crescimento, NR e EBITDA são expressos em % a taxa de câmbio constante (CER).

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