ESTEVE adquire a Unidade de Negócios de Terapias Especiais de Infusão da TerSera Therapeutics, expandindo a presença nos EUA

ESTEVE

13 jan, 2026, 09:17 GMT

BARCELONA, Espanha e DEERFIELD, Ill., 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ESTEVE e a TerSera Therapeutics LLC anunciaram hoje que firmaram um acordo no qual a ESTEVE adquirirá a Unidade de Negócios de Terapias Especializadas em Infusão (IST) da TerSera.  Esta aquisição estratégica permite à ESTEVE expandir a sua presença nos EUA, com dois ativos altamente especializados no mercado e uma equipa dedicada de profissionais de vendas, marketing e médicos. 

A unidade de negócios IST da TerSera inclui dois medicamentos especiais, Prialt ® (infusão intratecal de ziconotida) e Quzyttir ® (injeção de cloridrato de cetirizina).  Prialt ® é o único agente não opioide aprovado pela FDA indicado para o tratamento de dor crônica grave em pacientes adultos para os quais a terapia intratecal é garantida e que são intolerantes ou refratários a outros tratamentos, como analgésicos sistêmicos, terapias adjuvantes ou morfina intratecal. 1 Prialt ® é atualmente comercializado na Europa pela ESTEVE. 2 Quzyttir ® é o primeiro e único anti-histamínico H1 de segunda geração injetável aprovado pela FDA para o tratamento de urticária aguda em adultos e crianças com seis meses de idade ou mais. 3

Com esta transação, a ESTEVE obterá direitos mundiais para a Quzyttir ® em todos os territórios (exceto China) e consolida seus direitos para a Prialt ® em todo o mundo.

Staffan Schüberg, CEO da ESTEVE, declarou: "Estamos entusiasmados em receber a Unidade de Negócios de Terapias Especiais de Infusão e esperamos receber a talentosa equipe da TerSera na ESTEVE. Esta aquisição alinha-se perfeitamente com a nossa visão estratégica de fornecer soluções altamente especializadas onde há uma necessidade médica significativa não atendida. Ao adicionar aQuzyttir ® ao nosso portfólio e expandir para o mercado dos EUA com a Prialt ®, não apenas fortalecemos nossa experiência em terapias altamente especializadas, mas também aceleramos nossa expansão nos Estados Unidos - o maior mercado farmacêutico do mundo."

"ESTEVE tem sido o nosso parceiro de longo prazo para Prialt ® na Europa. A sua experiência e as principais áreas de foco fazem deles o futuro proprietário ideal para o IST." disse Edward Donovan, CEO da TerSera. "Acreditamos que esta transação proporciona um excelente lar para a Prialt ® e a Quzyttir ® para continuar o forte impulso que estabelecemos com esses medicamentos, enquanto aprimoramos nosso foco em nossas principais áreas terapêuticas de oncologia e doenças raras." 

Esse negócio reforça o crescimento da ESTEVE nos Estados Unidos, crescimento que se iniciou com a aquisição, em 2024, de um negócio especializado em doenças raras e ultra-raras nas áreas de endocrinologia e oncoendocrinologia. O portfólio altamente especializado da ESTEVE foi reforçado pela expansão subsequente em 2025: licenciamento para Ex US de um produto biológico usado para tratar crianças e adolescentes de 2 a 18 anos que sofrem de deficiência primária grave de fator de crescimento semelhante à insulina 1 4; um tratamento adjuvante sendo investigado nos EUA e considerado padrão de atendimento fora dos EUA, onde é aprovado para osteossarcoma não metastático ressecável de alto grau em pacientes com idade entre 2 e 30 anos 5 ; e um medicamento que é usado em adultos e crianças acima de 5 anos de idade para tratar câncer de tireoide medular agressivo e sintomático. 6

A transação atual deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita a autorizações regulatórias.

A Perella Weinberg Partners é a consultora financeira da ESTEVE nesta transação, e a Arnold & Porter está atuando como consultora jurídica.  A Leerink Partners atuou como consultora financeira líder da TerSera, e a Kirkland & Ellis LLP atua como consultora jurídica.

Sobre a ESTEVE

A ESTEVE ( esteve.com ) é uma empresa farmacêutica global com um propósito claro: melhorar a vida das pessoas. Fundada em 1929 e sediada em Barcelona, a ESTEVE tem uma forte presença internacional com filiais farmacêuticas em Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, França, Reino Unido e EUA.  

A ESTEVE está focada em fornecer tratamentos altamente especializados que atendam a necessidades médicas significativas não atendidas em várias áreas terapêuticas. Além de nosso negócio farmacêutico inovador, oferecemos serviços abrangentes de Fabricação e Desenvolvimento por Contrato (CDMO), especializados na produção de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (APIs) por meio de instalações de classe mundial na Espanha, México, China e EUA.

O forte compromisso da ESTEVE com seus valores fundamentais - importância das pessoas, transparência e responsabilidade - permanece no centro de tudo o que faz. 

Sobre a TerSera Therapeutics

A TerSera Therapeutics é uma empresa biofarmacêutica com foco em oncologia e doenças raras. Fundada em 2016, a TerSera está construindo novos pilares de atendimento por meio de seu portfólio de terapias exclusivas, ampliando sua capacidade de fornecer resultados significativos para os pacientes. A TerSera foi reconhecida como um Top Workplace 2025.  Para obter informações adicionais, visite  TerSera.com e siga-nos no  LinkedIn.

