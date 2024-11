A G Camp vai liderar a apresentação de 8 startups taiwanesas na Web Summit em Portugal

LISBOA, Portugal, 6 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- A G Camp, uma plataforma de incubação de startups dedicada a trazer as startups de Taiwan para o palco global, está a liderar oito startups taiwanesas excepcionais a participar na Web Summit, o maior e mais influente evento tecnológico da Europa. A Web Summit terá lugar em Lisboa, Portugal, de 11 a 14 de novembro de 2024, na MEO Arena, onde o G Camp irá apresentar um pavilhão dedicado às startups de Taiwan. O objetivo é mostrar as capacidades inovadoras de Taiwan ao mundo, promover ligações com indústrias globais e criar novas oportunidades de negócio internacionais.

Desde 2018, a G Camp tem-se empenhado em ajudar as startups taiwanesas a estabelecerem ligações a recursos internacionais. Através do seu "International Innovation and Entrepreneurship Training Camp", oferece às startups mentoria internacional, orientação para participarem em exposições no estrangeiro e ligações comerciais. Nos últimos sete anos, o G Camp apoiou mais de 100 startups taiwanesas, expandindo o seu alcance para mercados internacionais em 47 países e gerando mais de 25 milhões de dólares em oportunidades de negócio.

Para este oitavo grupo da G Camp, uma colaboração com o 10X Innovation Lab de Silicon Valley proporcionou um campo de formação intensivo de três dias inteiramente realizado em inglês. O campo de formação ofereceu palestras sobre o ecossistema de capital de risco de Silicon Valley, estratégias de angariação de fundos e workshops interativos. As startups participaram em simulações de negociações comerciais e foram dadas orientações sobre a criação de ligações no LinkedIn e a elaboração de apresentações comerciais internacionais. As equipas receberam formação personalizada e individualizada para desenvolverem estratégias de expansão no estrangeiro que abrangem o desenvolvimento de produtos, marketing e a entrada no mercado.

Após um rigoroso processo de seleção, 20 equipas de startups apresentaram os seus progressos num concurso final em agosto. Um painel de 11 especialistas dos setores de capital de risco e empresarial de Taiwan, dos EUA, do Japão e de Singapura selecionou as oito melhores startups para representarem Taiwan na Web Summit 2024. As equipas selecionadas abrangem cinco domínios principais: IA, tecnologia verde, economia circular, tecnologia médica e segurança da informação.

As empresas participantes incluem:

Megasense Technology Corp. : Em parceria com a Taipei Metro, fornecem sistemas de radar de deteção de segurança para os mercados automóvel e de segurança industrial.

: Em parceria com a Metro, fornecem sistemas de radar de deteção de segurança para os mercados automóvel e de segurança industrial. Frontier.cool Inc. : A maior plataforma digital em nuvem de têxteis do mundo, preferida por marcas como Adidas e Under Armour.

: A maior plataforma digital em nuvem de têxteis do mundo, preferida por marcas como Adidas e Under Armour. Turing Space : Uma plataforma global de certificação digital patrocinada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com mais de 400 organizações integradas.

: Uma plataforma global de certificação digital patrocinada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com mais de 400 organizações integradas. Strong & Wise Material Tech Company : Utiliza tecnologia patenteada de IA para converter mais de 90% dos resíduos têxteis em materiais de construção ecológicos, sendo utilizada em projetos como as recentes instalações dos Jogos Olímpicos de inverno.

: Utiliza tecnologia patenteada de IA para converter mais de 90% dos resíduos têxteis em materiais de construção ecológicos, sendo utilizada em projetos como as recentes instalações dos Jogos Olímpicos de inverno. PackAge Plus : A maior empresa de embalagens reutilizáveis de Taiwan , que trabalha para fazer de Taiwan uma ilha sustentável através das suas soluções de economia circular.

: A maior empresa de embalagens reutilizáveis de , que trabalha para fazer de uma ilha sustentável através das suas soluções de economia circular. Jmem Tek : Com o apoio da 500 Global, a Jmem Technology oferece uma solução inviolável para evitar o roubo de informações em chips e a cópia ilegal.

: Com o apoio da 500 Global, a Jmem Technology oferece uma solução inviolável para evitar o roubo de informações em chips e a cópia ilegal. Coherence Bio : Apoiada pela SparkLabs Taiwan, a Coherence Biotech revoluciona as operações de laboratório com soluções de automação.

: Apoiada pela SparkLabs Taiwan, a Coherence Biotech revoluciona as operações de laboratório com soluções de automação. AiSeed Tech: Criador de drones de IA de longa duração e resistentes ao vento, com contratos militares em Taiwan .

A Web Summit, frequentemente aclamada como o evento de inovação e tecnologia mais proeminente da Europa, reúne empresas tecnológicas líderes como a SAP, a IBM e a VISA, juntamente com meios de comunicação social globais como a TIME, o The New York Times e a Vogue Business. Espera-se que a edição de 2024 atraia mais de 3.000 startups e 1.000 investidores, bem como um total de 70.000 profissionais do sector tecnológico. Este evento constitui uma oportunidade privilegiada para as startups de Taiwan estabelecerem contactos com empresas e investidores internacionais, assegurando potenciais colaborações e elevando a visibilidade do ecossistema de startups de Taiwan no palco global.

Exploração de oportunidades em Portugal e nos ecossistemas de startups da Espanha

Para além de participar na Web Summit, a G Camp também irá levar as startups de Taiwan a interagir, pela primeira vez, com as prósperas redes de startups de Portugal e Espanha. As equipas das startups taiwanesas já receberam convites de várias incubadoras e aceleradoras portuguesas e espanholas. Está planeada uma exposição itinerante internacional com uma série de reuniões bilaterais, que irá ajudar as startups taiwanesas a estabelecerem contactos com empresas globais e a expandirem a sua presença nos mercados internacionais. O ecossistema de startups da Espanha é conhecido pela sua diversidade e alcance global, ocupando o terceiro lugar na Europa, de acordo com um relatório sobre os principais centros de inovação da Europa. A capital, Madrid, possui programas robustos de incubação e aceleração que continuam a atrair startups e investidores internacionais, particularmente em setores como transporte, energia e segurança cibernética. Ao promover esses intercâmbios, as startups de Taiwan esperam desencadear novas colaborações e oportunidades de negócios com as suas congéneres portuguesas e espanholas.

