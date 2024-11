As startups de Taiwan da G Camp brilham na Web Summit da Europa, apoiando a sua expansão nos mercados europeus e internacionais

Durante o evento, as startups taiwanesas causaram uma forte impressão, com duas equipas de startups, incluindo a AiSeed e a Turing Space, a participarem na PITCH, a competição de startups da Web Summit. Estas equipas de Taiwan destacaram-se contra mais de 1500 concorrentes globais e ficaram entre as 105 primeiras classificadas, com uma startup, a Jmem Tek, a receber um reconhecimento especial no palco internacional de Apresentação de Startups. A Package+ teve o seu vídeo de apresentação da empresa exibido nos ecrãs de diversos palcos e em todo o evento da Web Summit, chamando a atenção e demonstrando a sua inovação. As startups de Taiwan demonstraram a sua força, ganhando elogios dos jurados e atraindo a atenção de potenciais investidores, com a Megasense a garantir com sucesso mais de 2 milhões de dólares em financiamento potencial. Além disso, a Frontier.cool chamou a atenção de importantes autoridades e espera-se que, posteriormente, garanta parcerias comerciais valiosas com dois grupos de moda internacionais.

Desde 2018 que a G Camp organiza o "Global Innovation and Entrepreneurship Bootcamp", recrutando startups promissoras em todo o Taiwan. Através de formação prática e completa, conduzida por mentores experientes de Silicon Valley, as startups recebem apoio em áreas como a angariação de fundos e técnicas de negociação, bem como contactos no mercado internacional. Até à data, a G Camp já ajudou mais de 100 startups a entrarem nos mercados internacionais.

Agora no seu oitavo grupo, a G Camp selecionou oito startups excecionais em agosto para representar Taiwan na Web Summit: AiSeed Tech, Coherence Bio, Frontier.cool Inc., Jmem Tek, Megasense Technology Corp., Package+, Strong & Wise Material Tech Company e Turing Space. Estas empresas destacaram as capacidades avançadas de Taiwan tanto em termos de software como de hardware, fazendo uma forte aposta em oportunidades no panorama global.

Pela primeira vez, a participação deste ano também incluiu a participação de representantes de startups de Taiwan num painel Masterclass moderado por Kate Park, a repórter de startups asiáticas da TechCrunch. AiSeed Tech, Jmem Tek e Turing Space, as startups focadas em IA, subiram ao palco para debater as tendências de desenvolvimento no ecossistema de semicondutores de Taiwan e nas aplicações de IA nos mais diversos setores, demonstrando a liderança de Taiwan nestes setores críticos. Através desta plataforma internacional de primeira linha, as startups tecnológicas de Taiwan demonstraram a sua competitividade, melhoraram a sua visibilidade global e prepararam o caminho para futuras colaborações e oportunidades internacionais.

Web Summit: o evento tecnológico mais icónico da Europa

A Web Summit é amplamente considerada a conferência de inovação e tecnologia mais influente da Europa, chamando a atenção global das comunidades de tecnologia, Internet e startups. A cimeira deste ano contou com empresas conceituadas, tais como a IBM e a DELL, ao lado de 3050 startups de todo o mundo, apresentando tecnologias de ponta. Com mais de 71.528 participantes de 153 países, incluindo mais de 1.000 investidores e 2.005 meios de comunicação social como a CNN e a BBC, o evento ofereceu imensas oportunidades de negócios internacionais, posicionando as startups de Taiwan no acesso aos mercados globais multimilionários.

Expansão de redes globais e desbloqueio de novas oportunidades de negócios

Um dos principais focos desta missão na Europa foi ajudar as startups taiwanesas a ligarem-se a recursos e redes europeias e globais. Há muito que a G Camp está empenhada em promover contactos no ecossistema de startups da Europa. Para além de receber apresentações de startups internacionais com a portuguesa Startup Lisboa e de organizar sessões de networking empresarial com a Associação Industrial Portuguesa (AIP), a G Camp colaborou ainda com a plataforma global de startups Canopy Community para organizar uma Noite de Demonstração. A Coherence Biotech representou Taiwan, interagindo com o público na recolha de valiosas perspetivas de mercado de diversos países. Este evento atraiu mais de 500 dos maiores fundos de capital de risco, investidores-anjo, investidores, representantes empresariais, parceiros nos meios de comunicação social e startups de vários países. Posteriormente, a Strong & Wise Material Tech Company garantiu mais de 10 milhões de dólares em potenciais oportunidades de negócios.

A missão deste ano incluiu também uma visita a Espanha, onde startups taiwanesas realizaram contactos com os principais intervenientes locais no espaço de inovação. A delegação visitou o Centro de Incubação La Nave Madrid, no Campus de Inovação e Startups PATIO, que pertence ao Escritório Digital do Governo Regional de Madrid. Reuniram-se igualmente com a Wayra Telefónica, o ramo de Capital de Risco da Telefónica, e o Centro de Incubação Las Rozas Innova, realizando contactos comerciais vitais com startups e investidores espanhóis. O evento Taiwan Pitching Day, organizado em conjunto com a Câmara de Comércio de Taiwan em Espanha, reuniu empresas locais para se envolverem com startups taiwanesas, facilitando as oportunidades de networking para cooperação bilateral e expansão do mercado.

Construir um futuro global para as startups taiwanesas

No meio da feroz concorrência global, as startups de Taiwan destacam-se pela sua vantagem vibrante e inovadora no espaço tecnológico. Ao levar oito startups promissoras até à Web Summit em Portugal, a G Camp ajudou a criar potenciais oportunidades de negócio no valor de milhões de dólares. As startups desempenham um papel crítico não apenas no impulsionar da transformação industrial, mas são também um indicador-chave da influência de Taiwan no mercado global. A G Camp continua dedicada à promoção das startups de Taiwan, continuando a investir recursos na construção de uma marca sustentável para o ecossistema de startups de Taiwan. Com foco na promoção de intercâmbios e parcerias internacionais regulares, a G Camp está sistematicamente a levar as startups de Taiwan em direção ao sucesso global, assegurando que estas prosperam e florescem nos mercados internacionais.

