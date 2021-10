A Huawei anuncia um tempo de espera inigualável de duas semanas para componentes de rede Wi-Fi 6 de elevada procura

À medida que as organizações empresariais concorrem para modernizar as suas redes e estabelecer novos locais globais, cada dia que passam à espera dos componentes vitais da rede pode ter um efeito significativo sobre a produtividade e os custos. Em resposta, a Huawei oferece uma ampla gama de peças de rede com um período de entrega sem precedentes de duas semanas. Nenhum outro fornecedor de rede empresarial é conhecido por disponibilizar esta entrega excecionalmente rápida num mercado tradicionalmente conhecido por prazos de entrega significativamente mais longos.

O AirEngine Wi-Fi 6 ajuda as empresas a atingirem velocidades ultra-rápidas sem falhas de cobertura, sem tempos de espera pelos serviços e sem perda de pacotes durante o roaming. O CloudEngine permite a convergência com e sem fios, permitindo que as empresas construam redes de campus que simplificam a gestão e oferecem uma elevada fiabilidade e inteligência de serviços. Além disso, a solução Campus Cloud da Huawei permite a construção de uma rede global orientada por intenções. A solução Ponta a Ponta (E2E) otimiza a arquitetura de rede, tornando os negócios acessíveis a partir de qualquer lugar.

Os comutadores do Campus CloudEngine da empresa oferecem acesso de alta densidade a 10 GE e convergência com e sem fios. Uma rede inteligente O&M recolhe dados em tempo real através da telemetria. A colaboração com o analisador de rede do campus garante a melhor experiência de utilizador, ao passo que os problemas de rede são detetados de forma rápida e precisa.

Outras opções do comutador CloudEngine Campus abrangem funcionalidades de segurança melhoradas e com poupança de energia, com rede simplificada O&M. Os benefícios incluem um design silencioso e com poupança de energia, tecido Super Virtual (SVF) com recursos plug-and-play e a entrega dinâmica das políticas do utilizador (VLAN, QoS e ACL).

Os produtos WLAN enterprise networking da Huawei oferecem muitas vantagens, desde velocidades ultra-rápidas, mobilidade permanente e redes de auto-organização contínuas.

Os pontos de acesso AirEngine permitem a próxima geração de Wi-Fi 6 AP interior com suporte para seis fluxos espaciais e antenas inteligentes integradas que eliminam automaticamente interferências, duplicam a força do sinal e fornecem uma cobertura 20% mais ampla. Uma plataforma de gestão de nuvem simplifica a gestão de AP e serviços, reduzindo os custos de O&M.

Sun Tao, vice-presidente de marketing e vendas de soluções, Huawei Western Europe Enterprise Business Group, comentou: "como uma organização centrada no cliente, procuramos continuamente criar valor para os nossos clientes através do fornecimento de redes seguras e estáveis. A sustentabilidade, a qualidade e a conformidade estão presentes em tudo o que fazemos. As nossas equipas de investigação e desenvolvimento trabalham incansavelmente para identificar novas tecnologias para a era da inovação 2.0, e estamos muito satisfeitos por apresentar esta oferta única ao mercado."

Quaisquer comutadores ou AP encomendados antes de 31 de outubro de 2021 serão entregues no prazo de duas semanas, e os clientes também beneficiam de preços promocionais por tempo limitado

A oferta da Huawei abrange as seguintes peças:

AirEngine 5761-21 (11ax, 2 + 4 duplo rádio, antena inteligente, USB, BLE)

AirEngine 5761-11 (11ax, 2 + 2 duplo rádio, antena inteligente, USB, BLE)

CloudEngine S6730-H24X6C (24 x 10 GE SFP+, 6 x 100 GE/40 GE QSFP28)

CloudEngine S5735-L8P4S-A1 (Interface Ethernet 8 x 10/100/1000BASE-T, 4 x GE SFP, PoE+, AC)

CloudEngine S5735-L24P4X-A1 (Interface Ethernet 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10 GE SFP+, PoE+, AC)

CloudEngine S5735-L48P4X-A1 (48 x 10/100/1000BASE-T Interface Ethernet, 4 x 10 GE SFP+, PoE+, AC)

Todas as peças da rede estão disponíveis para entrega na Bélgica, Suíça, Alemanha, Espanha, França, República da Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Malta, Países Baixos, Portugal, São Marinho, Estado da Cidade do Vaticano, Andorra e Gibraltar.

As organizações empresariais podem começar a modernizar e a construir as suas redes efetuando pedidos à Huawei em: https://e.huawei.com/uk/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion.

