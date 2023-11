Huawei apresenta novos produtos de armazenamento para promover o All-Flash para todos os cenários

PARIS, 21 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Na Huawei Connect 2023 em Paris, Yang Chaobin, diretor do conselho e presidente de Produtos e Soluções TIC (tecnologia da informação e comunicações) na Huawei, revelou dois novos produtos de armazenamento all-flash, o OceanStor Pacific 9920 e o OceanStor Dorado 2100, para promover a visão do sector All Flash for All Scenarios (All Flash Para Todos os Cenários em português). Os produtos foram projetados para ajudar os clientes a criarem data centers mais eficientes e confiáveis.

Yang Chaobin, Director of the Board and President of ICT Products & Solutions at Huawei, Huawei Connect, Paris 2023

"Serviços de dados omnipresentes exigem soluções de armazenamento de dados com maior desempenho, confiabilidade e eficiência energética. A largura de banda dos produtos de armazenamento flash é 28 vezes maior que a das unidades de disco rígido (HDDs), mas os produtos de armazenamento flash consomem 33% menos energia que os HDDs de capacidade similar. Os produtos de armazenamento flash receberam grande aclamação das empresas por seu desempenho e confiabilidade superiores, além do baixo consumo de energia", de acordo com Mr. Yang.

Para concretizar o All Flash for All Scenarios e construir data centers de alto desempenho, alta confiabilidade e ecologicamente corretos, a Huawei lançou um portfólio de armazenamento escalável all-flash para as principais fases de produção dos data centers para gerir quantidades crescentes de dados não estruturados em massa para que os clientes possam melhorar a eficiência da produção e da tomada de decisão. Além disso, empresas de pequeno e médio porte (PMEs) enfrentam desafios como a alta proporção de dados não estruturados, leitura/gravação lenta e compartilhamento/isolamento difícil entre multi-tenants. O armazenamento NAS all-flash profissional personalizado pelas PMEs está a se tornar uma nova maneira de liberar valor de dados.

Michael Qiu, presidente do Departamento Global de Marketing e Vendas de Soluções de Data Center da Huawei Enterprise BG, apresentou dois novos produtos:

O OceanStor Pacific 9920, um sistema de armazenamento escalável baseado em SSD, lidera a arquitetura escalável all-flash com SSDs de alto desempenho, alta capacidade e algoritmos eficientes de redução de dados. Ele apresenta a mais alta densidade de capacidade na indústria e oferece capacidade de disco único de 30,72 TB e capacidade de espaço de 2 U de até 768 TB. O produto é compatível com largura de banda de nó único de até 20 GB/s e IOPS de 800.000. Os algoritmos eficientes de redução de dados reduzem o consumo de energia para 1,04 W por TB, o que ajuda a construir data centers verdes.

O sistema de armazenamento all-flash OceanStor Dorado 2100 oferece a primeira arquitetura NAS ativo-ativo (A-A) para pequenas e médias empresas, apresentando facilidade de uso, confiabilidade sólida e eficiência abrangente. Ele pode ser implantado por meio da digitalização de um código e oferece suporte a O&M móvel remoto. Ele oferece entrega até 90% mais rápida do que soluções tradicionais em um TCO que é até 30% inferior ao dos nossos fornecedores concorrentes. A arquitetura NAS A-A do setor oferece confiabilidade de 99,9999% em quatro camadas e vem com continuidade de negócios 24 horas, 7 dias por semana. O design totalmente flash de ponta a ponta e os algoritmos inovadores de layout de dados aprimoram o desempenho por um fator de 20 quando comparado aos produtos flash híbridos que estão atualmente no mercado.

Os novos produtos de armazenamento all-flash Huawei OceanStor foram projetados para a criação de data centers all-flash, ecológicos, com economia de energia, eficientes e confiáveis para diferentes cenários de serviços empresariais e mais clientes na Europa. Eles representam um importante marco na nossa jornada para a realização da visão All Flash for All Scenarios.

Contacto: Rafal Kwiatkowski, 0048 539-531-140, rafal.kwiatkowski@huawei.com