A Kavalan ganha o concurso IWSC "Worldwide Whiskey Producer Trophy"

O troféu celebra uma espetacular temporada de prémios para a Kavalan, na qual a destilaria conquistou mais de 100 medalhas de ouro e 10 das mais altas honras do setor.

Isto inclui ter sido nomeada Produtora ou Destilaria do Ano em todas as principais competições: IWSC, International Spirits Challenge (ISC) e San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

O CEO YT Lee afirmou que 2021 foi um ano recorde para a Kavalan.

"A Kavalan sempre conseguiu ultrapassar barreiras e proporcionar qualidade e, ao mesmo tempo, inovar continuamente. Continuaremos a esforçar-nos por dar ao nosso whisky o sabor e os aromas excecionais que os nossos fãs esperam. Agradeço este troféu ao júri e dedico-o à minha equipa" afirmou Lee.

Principais dez prémios de 2021

Kavalan Distillery

IWSC Worldwide Whiskey Producer of the Year

SFWSC Distillery of the Year

ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

Icons of Whisky Visitor Attraction of the Year

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

SFWSC Best Other Single Malt Whisky

BTI Best Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

WWM Taste Master

Kavalan Podium Single Malt Whisky

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

TWSC Best of the Best Single Malt

Sobre a Kavalan Distillery

A Kavalan Distillery, no município de Yilan, tem sido pioneira na arte do uísque de um só malte em Taiwan desde 2005. O nosso uísque, envelhecido num ambiente de humidade e calor intensos, é feito com as águas cristalinas provenientes do degelo do monte Xueshan e aprimorado pelas brisas do mar e das montanhas. Estas condições combinam-se para criar a cremosidade característica da Kavalan. Tendo adotado o nome ancestral do município de Yilan, a nossa destilaria conta com a experiência na produção de bebidas de cerca de 40 anos da sua casa-mãe, o grupo King Car. Recebemos mais de 600 medalhas de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos do setor. Visite www.kavalanwhisky.com

