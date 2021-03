A Lingokids está à procura de talentos altamente qualificados para reforçar o seu crescimento internacional

MADRID, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- O ecossistema das startups é hoje um foco essencial de criação de emprego. É ocaso da Lingokids , que tem atualmente abertas 21 vagas. A Lingokids prevê contratar até 30 novos profissionais durante 2021. Atualmente, os postos de trabalho disponíveis direcionam-se sobretudo a perfis de engenheiros sénior: Tech Lead até vagas para peritos em desenvolvimento Full Stack, Backend , tecnologia móvel React Native ou dados. Procuram também um cientista de dados e um responsável pela ciência e análise. Adicionalmente, existem várias vagas nas áreas de marketing, conteúdos e recursos humanos.

Esta empresa, especializada em conteúdos em inglês para crianças de idade precoce, triplicou o seu crescimento internacional em 2020 e conta com mais de 25 milhões de famílias a utilizar a sua app em todo o mundo. Criada em 2016, é hoje considerada uma das startups de referência em Espanha.

"Na Lingokids procuramos talento e diversidade. Adicionalmente, para atrairmos os melhores, oferecemos um salário e benefícios sociais apelativos, como seguro médico com modalidade de pagamentos flexíveis, aulas de idiomas gratuitas e formação paga, entre outras vantagens", explica Leticia Castro, chefe do Departamento People & Culture da empresa.

Uma vantagem adicional que a companhia oferece, que faz parte da sua identidade, é a possibilidade de trabalhar remotamente, o que faz com que a localização geográfica não seja uma condicionante. Atualmente a equipa da Lingokids é formada por cerca de uma centena de pessoas de quase vinte nacionalidades diferentes.

Sobre a Lingokids

Lingokids é a app de aprendizagem de inglês para crianças dos 2 aos 8 anos. Já foi descarregada por mais de 25 milhões de famílias de todo o mundo. A Lingokids colabora com ONG's como a UNICEF, a Cruz Vermelha, a Save the Children para promover oportunidades iguais para todas as crianças. A companhia arrecadou, até à data, 19 milhões de euros provenientes de investidores como como Ravensburger e de fundos como Holtzbrinck Ventures, JME Venture Capital, Sabadell Ventures e business angels como Gwynne Shotwell, presidente e COO da SpaceX. Tem sido diversas vezes reconhecida, como por exemplo, através do Prémio para a startup com maior impacto social na educação nos enlightED Awards 2018 , e em 2020 foi selecionada para o TOP10 das startups mais promissoras do Linkedin.

Sara Mateos-Aparicio, [email protected], +34 638324038, website: www.lingokids.com

