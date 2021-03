Lingokids est à la recherche de talents hautement qualifiés pour renforcer sa croissance internationale

MADRID, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'écosystème des start-ups est un axe essentiel de la création d'emplois. C'est le cas de Lingokids , qui a actuellement 21 postes ouverts. Lingokids prévoit d'embaucher jusqu'à 30 nouveaux professionnels en 2021. Les emplois actuellement proposés correspondent principalement à des profils d'ingénieurs seniors : Ingénieur backend senior, ingénieur mobile (React Native) senior, ingénieur full stack senior. Quelques postes sont également ouverts dans le domaine des données, notamment ceux d'analyste de données, de spécialiste des données marketing et d'ingénieur de données. En outre, il existe plusieurs ouvertures dans les domaines du marketing, du contenu et des ressources humaines.

L'entreprise, spécialisée dans l'apprentissage de l'anglais pour les jeunes enfants, a triplé sa croissance internationale en 2020 et compte aujourd'hui plus de 25 millions de familles dans le monde qui utilisent son application. Lancée en 2016, Lingokids est aujourd'hui considérée comme l'une des startups de référence en Espagne.

« Chez Lingokids, nous recherchons la diversité et le talent. Pour attirer les meilleurs, nous offrons un salaire attrayant et des avantages sociaux, comme une assurance médicale pour une rémunération flexible, des cours de langue gratuits et des formations subventionnées, entre autres avantages », explique Leticia Castro, responsable du département « People & Culture » chez Lingokids.

Pour renforcer sa politique centrée sur les employés, l'entreprise a toujours offert la possibilité de travailler à distance, de sorte que la localisation géographique n'est pas un facteur déterminant. L'équipe Lingokids est actuellement composée d'une centaine de personnes de vingt nationalités différentes.

À propos de Lingokids

Lingokids est l'application d'apprentissage pour les enfants de 2 à 8 ans. Plus de 25 millions de familles dans le monde entier l'ont déjà téléchargé. Lingokids collabore avec des ONG telles que l'UNICEF, la Croix-Rouge, le HCR ou Save the Children pour promouvoir l'égalité des chances pour tous les enfants. La société a levé à ce jour 19 millions d'euros auprès d'investisseurs tels que Ravensburger et de fonds comme Holtzbrinck Ventures, JME Venture Capital, Sabadell Ventures, BigSur, Reach Capital, et de business angels comme Gwynne Shotwell, président et directeur de l'exploitation de SpaceX. Lingokids a reçu plusieurs distinctions, comme le prix de la start-up ayant le plus grand impact social dans le domaine de l'éducation lors des « enlightED Awards 2018 ». De plus, LinkedIn a sélectionné la société comme l'une des 10 startups les plus prometteuses en 2020.

