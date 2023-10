A Omada Expande-se no Mercado Ibérico

O Crescimento Global Reforça a Liderança da Empresa na Governança de Identidade Moderna

COPENHAGA, Dinamarca, 11 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- Omada A/S ("Omada"), líder global de Governança e Administração de Identidade (IGA), anunciou hoje a sua expansão no mercado ibérico. Esta ação integra o plano abrangente da Omada para maximizar a sua presença global e capitalizar a crescente procura pelas melhores soluções de governança de identidade na nuvem.

A Omada está na presente na região desde 2021, com o anúncio de um novo centro de desenvolvimento em Alicante, Espanha. Este centro permitiu à empresa cultivar uma equipa de engenharia espanhola, aumentando outros departamentos de investigação e desenvolvimento em Copenhaga e Varsóvia. O alargamento das operações em Espanha e Portugal permite à Omada levar a sua oferta de governação de identidade a mais utilizadores e consolidar a posição de liderança no sector. Com uma sólida base na Europa e um profundo entendimento das considerações únicas de privacidade de dados da região, a Omada está bem equipada para atender às necessidades das empresas e organizações do mercado ibérico.

Nick Barfield, Diretor de Receitas da Omada, afirmou: «O aumento das nossas operações na Península Ibérica possibilita o reforço dos nossos investimentos em tecnologia e nas nossas pessoas, permitindo que a Omada continue a disponibilizar funcionalidades e capacidades de ponta na nossa solução de identidade na nuvem. Como empresa europeia de software dispomos de vantagens significativas de funcionamento no mercado europeu, especialmente em relação à privacidade dos dados e regulamentação relacionada. Estamos confiantes de que a nossa expansão na Península Ibérica nos torna uma opção atraente para clientes espanhóis e portugueses que procuram uma solução moderna de governança de identidade de nível empresarial e de qualidade.»

A expansão nesta região surge no auge de três anos de crescimento notável da Omada nos mercados europeus, juntamente com um forte desempenho na América do Norte. A Península Ibérica tem um imenso potencial de crescimento, sendo uma oportunidade única para atender à crescente procura por soluções de governança de identidade na região.

Jorge Sendra Mas, um especialista do setor, conhecido pela sua ampla experiência em governança e segurança de identidade, foi nomeado diretor regional da Omada para a Península Ibérica. Os conhecimentos de Sendra e as perceções profundas sobre o mercado ibérico de identidade, juntamente com o seu histórico comprovado de construção de uma linha de negócios de sucesso, fazem dele uma mais-valia para a equipa da Omada. Nas suas funções mais recentes, liderou o crescimento da SailPoint na Península Ibérica, sublinhando o seu compromisso com a região. Sendra terá a seu cargo uma equipa de contratações estratégicas, que permitirá à Omada interagir eficazmente com os seus clientes e fornecer soluções personalizadas para satisfazer as respetivas necessidades de governação de identidade.

A Omada na conferência Identidade::SIC, em Madrid, Espanha, a 15 e 16 de novembro. Para mais informações ou para registar-se, visite: https://revistasic.es/identisic/propuesta-ser-para-creer/

Sobre a Omada

A Omada é líder de mercado global em Governança e Administração de Identidade (IGA). A sua solução inovadora em nuvem IGA, de nível empresarial, com todas as funcionalidades, permite às organizações alcançar conformidade, reduzir riscos e maximizar a eficiência. Fundada em 2000, a Omada apresenta uma gestão inovadora de identidade em ambientes híbridos complexos, tendo por base a nossa estrutura comprovada de processos de melhores práticas e abordagem de implantação.

Para mais informações, visite omadaidentity.com

