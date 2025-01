A Orisha Commerce reforça a sua posição estratégica nos mercados do Sul da Europa e da América Latina com duas novas nomeações

Mar Vieiro torna-se a nova Diretora Executiva da Península Ibérica e Xavier Places o novo Diretor de Vendas para o Sul da Europa e América Latina.

Com as recentes aquisições nos Países Baixos e na Suécia da Optimizers e da Wolfpack DCS, integradas na BU Orisha Commerce, Marco de Vries alargou o seu âmbito de responsabilidade como Chief Executive Officer (CEO) da Orisha Commerce .

A Orisha Commerce é uma unidade de negócio do grupo francês Orisha e é especializada em soluções SaaS para comércio unificado. Openbravo, Fastmag, Ginkoia, Optimizers, Cow Hills e Wolfpack DCS fazem parte do seu portefólio.

BARCELONA, Espanha, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A mudança da Orisha Retail Chains para a Orisha Commerce, a unidade de negócio do Grupo Orisha especializada em soluções SaaS B2C, D2C e B2B para o comércio unificado para o retalho online e offline, e que integra no seu portefólio produtos da Openbravo, Cow Hills, Fastmag, Ginkoia, Optimizers e Wolfpack DC, não só representam uma extensão para o comércio digital da sua oferta existente de soluções focadas principalmente no retalho baseado em lojas físicas, mas também na sua estrutura.

Marco de Vries, que é o CEO da Orisha Retail Chains desde julho de 2023, continuará como CEO da Orisha Commerce a nível global. Mas a mudança chega com a Mar Vieiro, que assume a responsabilidade como nova Diretora Executiva para a Península Ibérica na Orisha Commerce, enquanto Xavier Places assume o cargo de novo Diretor de Vendas para o Sul da Europa e América Latina. Com estas novas nomeações, a empresa reforça a sua posição estratégica no mercado.

Mar Vieiro assume a liderança na Península Ibérica

Mar Vieiro lidera a estratégia comercial da Openbravo desde a sua chegada em 2022, reforçando a sua presença no Sul da Europa e na América Latina. Sob a sua gestão comercial, a empresa impulsionou o crescimento, especialmente no mercado ibérico, com a adição de novos clientes como a Leroy Merlin e a Obramat em Espanha e Portugal (Grupo ADEO), a Toys R Us e a Prenatal (Grupo PRG), a Sabor a España, a Equivalenza e a Naulover, entre outros, e o reforço da sua colaboração com clientes já existentes, como a Deporvillage, a Rolcar, a La Europa, e o desenvolvimento da sua rede de parceiros. "Ao assumir esta nova função, a minha prioridade é promover o crescimento e a profissionalização da nossa equipa, altamente especializada e com know-how no retalho, além de continuarmos a ser líderes no comércio unificado, acompanhando e agregando valor aos nossos clientes. Com uma oferta robusta no retalho físico e uma aposta cada vez mais sólida e abrangente no comércio online, procuramos continuar a definir tendências e a solidificar uma proposta que proporcione o máximo benefício e vantagens especiais para o setor do retalho da Orisha Commerce", afirmou Vieiro.

Xavier Places dá o salto para a gestão de vendas

Xavier Places é uma figura histórica na empresa, tendo ocupado diferentes cargos de gestão. Desde 2017, atuou como Diretor Global de Marketing da Openbravo, posicionando-a como fornecedora de referência internacional de soluções SaaS para o retalho. Para Places, esta mudança para a gestão de vendas no Sul da Europa e América Latina é "um grande desafio, no melhor momento. O nosso amplo portefólio de soluções e sólida proposta de valor deixam-nos mais preparados do que nunca para acompanhar os retalhistas e as marcas nas suas necessidades de comércio unificado, reforçando assim a nossa posição no mercado. Com este objetivo em mente, a minha prioridade será consolidar e aumentar o nosso portefólio de clientes, contando com toda a experiência e capacidade oferecidas pela Orisha Commerce."

Sobre a Orisha Commerce

Aproveitando o seu portefólio de soluções SaaS B2C, D2C e B2B, a Orisha Commerce, como parte do Grupo Orisha, permite que os retalhistas e as marcas ofereçam experiências de compra unificadas e sem atrito aos clientes e parceiros, desde a pesquisa e descoberta até à transação, compra e consumo em todos os pontos de contacto físicos e digitais.

Com mais de 3.500 clientes, incluindo empresas mundialmente reconhecidas como a adidas, Decathlon, SMCP, Tommy Hilfiger, BUT, Weldom, Brabantia, Equivalenza, Hema, Miniso e PRG Retail Group, (Prenatal, Toys R Us Iberia), com presença em mais de 100 países, a Orisha Commerce fornece atualmente mais de 60.000 pontos de venda, como caixas fixas, terminais POS móveis, terminais de self-service, quiosques e outros, e facilita as vendas online para mais de 1.000 empresas, com uma equipa de mais de 500 colaboradores e parceiros em 11 escritórios em 4 países.

Para mais informações, visite commerce.orisha.com/en.

Sobre a Orisha

Fundada em 2003, a Orisha é uma editora europeia de software dedicada a empresas dos setores do retalho, imobiliário, saúde, construção e agroalimentar. Desde a sua criação, a Orisha tem ajudado as empresas a terem sucesso, oferecendo-lhes soluções específicas para o seu negócio e essenciais para a sua atividade (vendas, gestão comercial e financeira, gestão de stock, CRM, RH, E-Commerce, etc.). Todos os dias, as soluções da Orisha possibilitam milhões de interações e transações num mundo hiperconectado. Desde 2021, a Orisha é apoiada pela TA Associates, uma empresa global de capital privado, líder no setor tecnológico. Em 2024, a Francisco Partners, uma empresa internacional de investimento reconhecida pela sua experiência em tecnologia, juntou-se à TA Associates como acionista. Em 2024, a Orisha alcançou receitas anuais superiores a 300 milhões de euros. O grupo, nascido em França, emprega 2.000 pessoas na Europa e serve clientes em mais de 100 países.

Para saber mais, visite orisha.com/en.

