A Seegene organiza uma mesa-redonda de executivos parceiros com a Microsoft e a Springer Nature, acelerando a sua iniciativa de partilha de tecnologia

- A primeira mesa-redonda de executivos das três partes foi realizada em Londres para reforçar as sinergias para a visão da Seegene de criar "um mundo livre de doenças"

- Foram apresentados os resultados preliminares da automação de desenvolvimento de produtos e da análise estatística dos resultados do teste sindrómico com recurso à tecnologia de IA da Microsoft

- Cientistas e especialistas de todo o mundo participaram na construção de um ecossistema de desenvolvimento de produtos de diagnóstico utilizando a rede científica da Springer Nature

- As empresas incentivaram a colaboração para promover o impacto coletivo da cerimónia de declaração do próximo ano de "um mundo livre de doenças"

SEUL, Coreia do Sul, 4 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc., uma empresa sul-coreana líder no fornecimento de soluções completas para diagnósticos moleculares por PCR, realizou a sua primeira mesa-redonda de executivos com a Microsoft e a Springer Nature para debater o avanço da sua iniciativa de partilha de tecnologia que visa mitigar futuras pandemias e criar "um mundo livre de doenças", incluindo a apresentação de resultados preliminares de um sistema de desenvolvimento de diagnóstico automatizado com recurso à tecnologia de inteligência artificial (IA) da Microsoft. Este é o primeiro evento oficial que as três empresas organizaram para debater a iniciativa.

[Photo 1] ▲ From left: Marc Spenlé, COO of Springer Nature; Dr. Jong-Yoon Chun, CEO and Founder of Seegene; and Elena Bonfiglioli, Vice President of Global Business Leader Healthcare, Pharma and Life Science at Microsoft posed for a photo during Technology-Sharing Initiative Partner Roundtable in Springer Nature Campus, London, United Kingdom on October 23, 2024.

No dia 23 de outubro, as três empresas reuniram-se no Auditório do Campus de Londres da Springer Nature para uma mesa-redonda de parceiros da iniciativa de partilha de tecnologia para partilhar os resultados iniciais e explorar estratégias para uma colaboração reforçada. Participaram na reunião, o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO e fundador da Seegene; Marc Spenlé, diretor de operações da Springer Nature; Steven Inchcoombe, presidente do departamento de investigação da Springer Nature; e Elena Bonfiglioli, vice-presidente da Microsoft para as áreas da saúde, farmacêutica e ciências da vida.

"Através da integração da tecnologia de PCR sindrómica em tempo real proprietária da Seegene, dos serviços de IA e de nuvem avançados da Microsoft e do grande alcance da Springer Nature na comunidade científica global, iremos criar novas vias de colaboração com cientistas e especialistas nesta iniciativa de partilha de tecnologia", afirmou o Dr. Chun, CEO e fundador da Seegene.

A iniciativa de partilha de tecnologia tem por objetivo partilhar as tecnologias avançadas de diagnóstico e análise de dados da Seegene a nível mundial, incluindo a tecnologia de PCR sindrómica em tempo real e um sistema de desenvolvimento de produtos automatizado (SGDDS), com uma empresa líder parceira em cada país. As empresas parceiras irão colaborar com cientistas e peritos locais para desenvolver testes de diagnóstico adaptados às necessidades das suas comunidades e setores, abrangendo um vasto leque de doenças humanas e não humanas. Face aos desafios das alterações climáticas e ao aumento previsto dos surtos, a derradeira visão da iniciativa é criar "um mundo livre de doenças"—um futuro em que as pessoas não sofram mais de doenças infeciosas e de cancro e em que os animais e as plantas prosperem sem doenças.

A tecnologia de PCR sindrómica em tempo real da Seegene representa um avanço na deteção de alvos moleculares, que não tem comparação com outros métodos de PCR. Permite efetuar a deteção simultânea de até 14 agentes patogénicos num único tubo de reação, com informações quantitativas para cada alvo. Além disso, podem ser elaborados testes de painel multitubo para abarcar um conjunto ainda mais abrangente de agentes patogénicos com sintomas que se sobrepõem. Por se tratar de uma ferramenta poderosa para combater a ameaça crescente de multipandemias – agravada pelas alterações climáticas –, a tecnologia da Seegene reforça a capacidade de monitorização e resposta a um leque diversificado de agentes patogénicos em rápida evolução.

As empresas envolvidas na iniciativa de partilha de tecnologia terão acesso à tecnologia e aos conhecimentos avançados da Seegene, permitindo-lhes desenvolver e fabricar produtos de PCR sindrómicos em tempo real adaptados às necessidades de saúde pública específicas dos seus países. A localização dessas capacidades através desta iniciativa permitirá que as suas comunidades respondam prontamente a futuros surtos e pandemias multipatogénicas.

No seguimento da dinâmica alcançada durante a mesa-redonda deste ano, está prevista a realização de uma cerimónia de declaração no segundo semestre do próximo ano, onde serão debatidas estratégias para maximizar a sinergia entre as tecnologias das três empresas.

Na reunião realizada em Londres, a Seegene e a Microsoft apresentaram os resultados preliminares da integração do Azure OpenAI da Microsoft no módulo de planeamento da investigação do sistema de desenvolvimento de produtos automatizado (SGDDS) da Seegene. A utilização de tecnologia de IA reduziu significativamente o tempo necessário para processar e analisar informações relevantes da literatura científica publicada. Além disso, as duas empresas demonstraram uma prova de conceito para o sistema de análise estatística baseado em síndromes da Seegene, que utiliza a Fabric, a plataforma de integração de dados assistida por IA da Microsoft, para identificar correlações estatísticas entre vários agentes patogénicos que provocam sintomas semelhantes, promover diagnósticos e tratamentos precisos e prever surtos futuros.

"Até à data, os cientistas e especialistas têm estado restringidos a dados locais limitados, geralmente gerados por si próprios. No entanto, o acesso a informações de diagnóstico partilhadas em todo o mundo com recurso à tecnologia de IA da Microsoft permitirá dar uma resposta rápida a quaisquer doenças emergentes", afirmou o Dr. Chun da Seegene.

"A Seegene e a Microsoft partilharam a visão de uma nova geração de soluções de diagnóstico, acessíveis ao nível das populações, para ajudar as pessoas a manterem-se saudáveis durante mais tempo. As soluções de nuvem e IA ajudam a proteger, gerir e analisar as enormes quantidades de dados necessárias para acompanhar o diagnóstico de doenças globais em tempo real. A Microsoft é o parceiro de confiança que ajudará a concretizar a visão da Seegene de construir 'um mundo livre de doenças'", afirmou a Sra. Bonfiglioli da Microsoft.

Em janeiro de 2024, a Seegene e a Microsoft celebraram uma colaboração estratégica para integrar os serviços Azure OpenAI da Microsoft em vários módulos do SGDDS da Seegene. O objetivo destes projetos de colaboração é dotar as empresas globais que participam na iniciativa de partilha de tecnologia de um sistema de desenvolvimento de produtos simplificado, reforçado por operações avançadas de sistemas de TI e análise de dados assistida por IA.

A Springer Nature também esteve presente no debate. A Seegene e a Springer Nature têm vindo a desenvolver, desde 2023, o Programa de Inovação Aberta (OIP), que convida cientistas e especialistas de todo o mundo a participar no desenvolvimento de ensaios de diagnóstico com relevância clínica. Este ano, o programa foi reformulado pela Springer Nature como o prestigiado prémio Nature Awards, MDx Impact Grants, que procura propostas inovadoras para o desenvolvimento de ensaios de diagnóstico por PCR. A Springer Nature irá supervisionar os principais aspetos do processo, incluindo a apresentação de projetos e as avaliações, na expectativa de aumentar o interesse e a participação da comunidade científica mundial.

Em maio de 2024, as duas empresas assinaram um acordo de aliança estratégica que incluía a expansão do âmbito do programa OIP. A Springer Nature irá incentivar a comunidade científica mundial a participar na idealização, conceção e desenvolvimento de novos produtos de diagnóstico por PCR.

"Temos fortes esperanças de que o MDx Impact Grants funcione em sinergia com a iniciativa de partilha de tecnologia, servindo de catalisador para uma crescente adoção do diagnóstico molecular por PCR. Juntos, iremos construir um ecossistema que promova o desenvolvimento de testes precisos, rápidos e acessíveis para as populações de doentes pouco abastecidas", afirmou o Sr. Spenlé, COO da Springer Nature.

No seguimento da mesa-redonda dos parceiros da iniciativa de partilha de tecnologia, realizou-se uma cerimónia de entrega dos prémios OIP para distinguir os vencedores europeus. Nesta cerimónia, entre os 17 premiados em todo o mundo, oito cientistas que trabalham na Europa foram distinguidos pelas suas contribuições. A lista de premiados é a seguinte: Ulrich Eigner (Alemanha); Gian Maria Rossolini (Itália); Vismara Chiara Silvia (Itália); Davy Vanden Broeck (Bélgica); Nicolas Yin (Bélgica); Piet Cools (Bélgica); Khoa Thai (Países Baixos); Pedro Vieira-Batista (Portugal).

A Professora Dame Jenny Harries, diretora executiva da UK Health Security Agency (UKHSA), participou no evento como oradora principal. Durante a sua visita à Coreia do Sul, em março deste ano, a Professora Harries reuniu-se com o Dr. Chun na sede da Seegene para debater a resposta e os resultados da Seegene durante a pandemia de COVID-19, assim como para trocar pontos de vista sobre as suas iniciativas de partilha de tecnologia e o Programa de Inovação Aberta (OIP).

As empresas envolvidas na iniciativa de partilha de tecnologia, como a Hy Laboratories Ltd., com sede em Israel, e a Werfen, com sede em Espanha, a par de outros parceiros comerciais e especialistas em biomedicina da Europa, marcaram presença no evento para partilhar a visão da iniciativa de partilha de tecnologia.

