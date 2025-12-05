A Seegene estabelece uma subsidiária francesa para expandir a pegada europeia

- A França torna-se a oitava subsidiária de vendas da Seegene no estrangeiro e a terceira na Europa, depois da Itália e da Alemanha

- O país ocupa o segundo lugar entre os maiores mercados de diagnóstico molecular da Europa, impulsionado pela procura de testes para infeções sexualmente transmissíveis, infeções gastrointestinais e deteção de vírus respiratórios.

- Prevê-se que a nova subsidiária agilize a adoção mais ampla das soluções de desenvolvimento da Seegene, CURECA™ e STAgora™, na Europa

SEUL, Coreia do Sul, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Seegene, Inc., líder mundial em diagnóstico molecular, anunciou hoje o estabelecimento de uma nova subsidiária em França para reforçar a sua presença europeia e promover a expansão das vendas a nível global.

A nova subsidiária irá reforçar o envolvimento local com clientes e parceiros através da melhoria do suporte técnico, do desenvolvimento do mercado e da colaboração com as partes interessadas na área da saúde.

De acordo com a empresa global de estudos de mercado Grand View Research, Inc., estima-se que o mercado de diagnósticos moleculares MDx em França atinja cerca de 600 milhões de euros, representando aproximadamente 15% do total europeu. É o segundo maior mercado da região, a seguir à Alemanha, que detém uma quota de 19%. Em França, a procura por testes de diagnóstico de infeções sexualmente transmissíveis (IST), infeções do trato gastrointestinal (GI) e infeções respiratórias é particularmente elevada. Através da sua subsidiária, a Seegene tem como objetivo expandir as vendas destas linhas de produtos, introduzindo simultaneamente um portfólio mais amplo, incluindo o cancro do colo do útero e outras categorias de diagnóstico multiplex.

"No mercado francês, que se encontra dividido entre os setores público e privado, a capacidade de fornecer rapidamente produtos inovadores e suprir as necessidades dos laboratórios em matéria de eficiência é um fator essencial para a competitividade", afirmou Daniel Shin, Vice-Presidente Executivo e Diretor Global de Vendas e Marketing da Seegene. "A subsidiária permitirá que a Seegene obtenha uma melhor compreensão do panorama dos cuidados de saúde em França, reforçando o serviço de apoio ao cliente local e acelerando o crescimento do negócio de diagnóstico in vitro da empresa com conhecimentos locais dedicados."

A subsidiária constitui também uma base estratégica para o lançamento na Europa das soluções da Seegene que se encontram em desenvolvimento: o CURECA™, um sistema PCR totalmente automatizado, e a STAgora™, uma plataforma de análise de dados de diagnóstico em tempo real e informações preditivas.

Com a entrada de França, a Seegene passa a ter oito subsidiárias de vendas no estrangeiro, complementando a sua rede de distribuição global de 90 distribuidores em 94 países.

No primeiro semestre de 2025, as vendas internacionais representaram aproximadamente 93% da receita total da Seegene, sendo que a Europa representou 63%. A região continua a ser um motor essencial de crescimento no plano de expansão global da empresa.

Aviso legal

O CURECA™ e a STAgora™ estão em desenvolvimento e não estão disponíveis para uso diagnóstico.

Sobre a Seegene

A Seegene tem mais de 25 anos de experiência dedicada a I&D, ao fabrico e à atividade comercial relacionada com as tecnologias de PCR sindrómicas em tempo real. Esta experiência destacou-se, em particular, durante a pandemia de COVID-19, quando a Seegene forneceu mais de 340 milhões de testes COVID-19 a mais de 100 países em todo o mundo. A caraterística principal da tecnologia de PCR sindrómica da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente e num único tubo 14 agentes patogénicos que provocam sintomas e manifestações semelhantes e fornecer resultados quantitativos.

Visite: Seegene.com e siga linkedin.com/company/seegene-inc

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2838592/logo_Logo.jpg