A semana da cultura e do turismo de Xunquim começa em Macau

A fim de promover os intercâmbios culturais e turísticos e a cooperação turística entre Xunquim e Macau, a Semana da Cultura e do Turismo de Xunquim em Macau realizou-se na Cotai Expo, no hotel Venetian Macao, de 8 a 12 de julho. As atividades da série, tais como uma promoção especial do turismo de Xunquim, incluíram encenações teatrais e "flashmobs", e mostraram não só uma terra de beleza natural e uma cidade com cariz cultural, como também convidaram um grande número de compatriotas de Macau a visitar e interagir.