Semana da Cultura e do Turismo de Chongqing começa em Macau

Visando promover os intercâmbios culturais e turísticos e a cooperação turística entre Chongqing e Macau, a Semana da Cultura e do Turismo de Chongqing em Macau foi realizada na Cotai Expo, a Macau Veneziana, de 8 a 12 de julho. Atividades em série como uma promoção especial do turismo de Chongqing, apresentações teatrais e flash mobs, não só mostraram uma terra de belezas naturais e uma cidade com apelo cultural, mas também atraíram um grande número de compatriotas macaenses para visitar e interagir.

A Semana do Turismo Cultural de Chongqing em Macau é patrocinada pela Comissão Municipal de Cultura e Desenvolvimento Turístico de Chongqing e pelo Departamento de Relações Exteriores do governo popular municipal de Chongqing. Para promover ainda mais o conhecimento e a compreensão dos turistas em relação a Chongqing e Macau e melhorar a exposição e a influência midiáticas. A semana contou com quatro reuniões de promoção, três rápidas apresentações culturais, exposição do patrimônio cultural intangível e sorteios.

Na conferência de promoção realizada em 10 de julho, um representante da Comissão Municipal de Cultura e Desenvolvimento Turístico de Chongqing apresentou aos convidados uma visão geral da cultura e do turismo de Chongqing, incluindo os recursos e rotas característicos do turismo cultural. O cenário urbano único, a paisagem natural e os costumes populares de Chongqing como cidade de montanha, cidade ribeirinha e cidade que não dorme têm atraído muita atenção e reconhecimento.

"Com intercâmbios próximos, especialmente intercâmbios turísticos amigáveis, Chongqing e Macau são parceiras turísticas e destinos turísticos uma para a outra." Qin Dingbo, vice-diretor da Comissão Municipal de Cultura e Desenvolvimento Turístico de Chongqing, comentou que desde a retomada dos voos da Air Macau em setembro de 2020, o número de turistas que visitam as duas cidades também está se recuperando.

"Isso significa muito para os mercados turísticos das duas regiões terem uma base sólida e forte resiliência." Qin disse que o turismo é uma ponte para difundir a civilização, promover o intercâmbio cultural e realçar a amizade, além de ser um importante impulsionador do desenvolvimento econômico. Chongqing e Macau continuarão a amizade, fortalecerão os intercâmbios culturais e turísticos e a cooperação entre as duas regiões e criarão em conjunto um futuro inclusivo e mutuamente benéfico, em que todos ganham.

