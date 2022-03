A Thuraya lança a sua inovadora solução de comunicações "Push-to-Talk" com a Cobham SATCOM

O Thuraya PTT foi desenvolvido com a Cobham SATCOM, um fornecedor líder de mercado de soluções de comunicações por satélite para os mercados marítimo e terrestre. A solução permitirá aos utilizadores de uma vasta gama de setores alargar o alcance das suas comunicações de voz para além da linha de visão (BLOS), onde quer que os seus ativos e equipas estejam localizados.

O Thuraya PTT é uma solução de comunicações de rádio baseada em IP que funciona em conjunto com qualquer terminal de banda larga Thuraya para estabelecer uma rede privada. Dá aos utilizadores a capacidade de combinar e integrar diferentes tecnologias, tais como a 3G/LTE/LMR (Land Mobile Radio) através do sistema de satélite avançado do Thuraya para comunicações de voz e dados sem problemas.

A nova solução foi concebida de modo a ser simples de utilizar e a garantir a interoperabilidade segura entre vários utilizadores com diferentes sistemas de comunicação em terra e no mar. A solução gere as comunicações de vários dispositivos e locais e fornece comutação ininterrupta em tempo real entre satélite, telemóvel e LAN, garantindo uma conectividade fiável e económica.

O Thuraya PTT foi projetado para operações de missão crítica, apoiando organizações em áreas remotas onde muitas vezes lutam com a falta de conectividade fiável - especialmente quando há uma necessidade urgente de comunicação entre diferentes áreas, países ou continentes. O serviço PTT da Thuraya permite às organizações ultrapassar este desafio, melhorando, consequentemente, a produtividade e a segurança globais da força de trabalho.

Sulaiman Al Ali, diretor executivo da Thuraya, afirmou: "Temos o prazer de anunciar o lançamento hoje da solução Thuraya Push-to-Talk. A conectividade via satélite e a tecnologia "push-to-talk" fornecerão um apoio inigualável a uma ampla gama de setores – a maior parte dos quais atualmente está a ser atendida e apoiada pela Thuraya – aumentando a eficiência, a segurança e a proteção das tropas e funcionários que operam no terreno. O mercado mostrou claramente uma procura de serviços de PTT que permita aos utilizadores comunicarem através de uma única solução. Prevemos que o potencial de mercado para tal serviço continue a crescer."

"A nossa parceria com a Cobham SATCOM tem sido um componente fundamental deste lançamento bem-sucedido. Permitiu-nos alargar e melhorar a nossa oferta de portfólio, criando uma plataforma para mais inovação e desenvolvimento de funcionalidades e aplicações para aumentar a nossa quota de mercado global. Estamos ansiosos por mais colaborações com a Cobham SATCOM e por atingir mais marcos desta natureza num futuro próximo", acrescentou.

A dimensão do mercado global de PTT (incluindo hardware, soluções e serviços para todos os tipos de rede) deverá crescer de 29,2 mil milhões de dólares norte-americanos em 2021 para 45,2 mil milhões de dólares norte-americanos até 2026, em CAGR de 9,1% durante este período, com os setores da segurança pública, governo, energia e serviços públicos a ocupar uma proporção significativa do crescimento. Além disso, espera-se que o mercado global de terminais celulares de satélite híbridos atinja cerca de 700 milhões de dólares norte-americanos até 2031, com um CAGR de 22,81% durante o período de previsão de 2021-2031.

O Thuraya PTT alarga as antigas capacidades "push-to-talk" a redes de dados híbridas, como as redes celulares terrestres, quando disponíveis, complementadas pela rede de satélite Thuraya, onde não existe cobertura de rede terrestre. Sem necessidade de intervenção do utilizador, o sistema encaminha automaticamente o tráfego de voz e de dados através da menos dispendiosa e mais fiável rede disponível.

Para mais informações, visite: www.thuraya.com

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1754522/Thuraya_Push_To_Talk.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1754521/Thuraya_Logo.jpg

SOURCE Thuraya Telecommunications Company