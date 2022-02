Thuraya lança sua inovadora solução de comunicação Push-to-Talk com a Cobham SATCOM

O Thuraya PTT é uma solução de comunicações de rádio baseada em IP que opera em conjunto com qualquer terminal de banda larga Thuraya para estabelecer uma rede privada. Ele oferece aos usuários a capacidade de combinar e integrar diferentes tecnologias, como 3G/LTE/LMR (Rádio Móvel Terrestre) por meio do avançado sistema de satélite da Thuraya para comunicações de voz e dados sem interrupção.

A nova solução foi projetada para ser simples de usar e garante a interoperabilidade segura entre vários usuários com diferentes sistemas de comunicação em terra e no mar. A solução gerencia as comunicações de vários dispositivos e locais e fornece comutação ininterrupta e em tempo real entre satélite, celular e LAN, garantindo conectividade confiável e com bom custo-benefício.

O Thuraya PTT foi projetado para operações de missão crítica para apoiar empresas em áreas remotas que muitas vezes enfrentam dificuldades com a falta de conectividade confiável - especialmente quando há uma necessidade urgente de comunicação em diferentes áreas, países ou continentes. O serviço Push-to-Talk da Thuraya permite que as empresas superem esse desafio, tendo como resultado o aumento da produtividade e a segurança geral da força de trabalho.

Sulaiman Al Ali, CEO da Thuraya, disse: "Temos orgulho de anunciar hoje o lançamento da solução Thuraya Push-to-Talk. A conectividade via satélite e a tecnologia push-to-talk oferecerão suporte incomparável a uma ampla gama de setores — a maioria dos quais atualmente está sendo atendida e tendo suporte da Thuraya — ao aumentar a eficiência, a segurança e a proteção das tropas e funcionários que operam em campo. O mercado tem demonstrado claramente uma demanda por serviços PTT que permitam aos usuários se comunicarem por meio de uma única solução. Prevemos que o potencial de mercado para esse serviço continuará a crescer."

"Nossa parceria com a Cobham SATCOM tem sido um componente fundamental deste lançamento bem-sucedido. Isso nos permitiu ampliar e aprimorar nossa oferta de portfólio, criando uma plataforma para futuras inovações e desenvolvimento de recursos e aplicações para aumentar nossa participação no mercado global. Esperamos ter mais colaborações com a Cobham SATCOM e alcançar mais marcos dessa natureza em um futuro próximo", complementou ele.

O tamanho do mercado global de PTT (incluindo hardware, soluções e serviços para todos os tipos de rede) deve crescer de USD 29,2 bilhões em 2021 para USD 45,2 bilhões em 2026, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,1% durante este período, com os setores de segurança pública, governo, energia e serviços públicos sendo responsáveis por uma proporção significativa de crescimento. Além disso, espera-se que o mercado global de terminais híbridos de celulares por satélite atinja cerca de USD 700 milhões até 2031, com um CAGR de 22,81% durante o período previsto de 2021-2031.

O Thuraya PTT amplia os recursos push-to-talk existentes para redes de dados híbridas, como redes celulares terrestres, quando disponíveis, complementadas pela rede de satélite da Thuraya, onde não há cobertura de rede terrestre. Sem necessidade de intervenção do usuário, o sistema roteia automaticamente o tráfego de voz e dados por meio da rede mais econômica e confiável disponível.

