A transmissão mundial da GearBest's 11.11 ganha maior visibilidade e compromisso

Este foi o terceiro festival 11.11 para a GearBest e também a primeira vez que a GearBest trouxe a interacção global de uma experiência offline para transmissão online, marcando o pontapé de saída da GearBest para ter a iniciativa de se aproximar dos consumidores e influenciadores e partilhar a história por trás da GearBest.

Uma viagem por dentro da GearBest

No dia 11 de novembro, YouTubers de todo o mundo reuniram-se na sede da GearBest em Shenzhen para assistirem à cerimónia de abertura e às celebrações do 11.11. Através da interacção frente a frente com membros da equipa da GearBest e os seus produtos, os influenciadores não só conhecem o processo completo, que transforma uma simples ideia num produto excelente, mas também ficam a conhecer a filosofia de funcionamento da GearBest e a sua cultura empresarial.

Os YouTubers foram convidados a visitar o armazém da GearBest em Pingshan. Desde a selecção inteligente de responder por voz e controlo, os 50,000 m2 do armazém funcionam sob a assistência de gestão inteligente e são necessários menos de 100 funcionários para gerir completamente tudo.

Além disso, os YouTubers tem de visitar a sala de exposições da GearBest por diversos produtos electrónicos populares, tais como os smartphones Xiaomi e os drones DJI e dar a sua opinião e experiência de utilização. Como sempre, a GearBest preparou uma enorme quantidade de brindes e vendas online para mostrar o seu agradecimento aos fãs e seguidores pelo seu apoio.

Entretanto, mais de 50,000 youtubers e influenciadores em todo o mundo compartilhavam e interagiam ao mesmo tempo com os fãs que estavam em casa. Embora eles não se pudessem juntar na GearBest, a internet ligava toda a gente com a celebração e votos de muitas felicidades à GearBest para os próximos anos.

Bater o Record

Meses de preparação para o evento de transmissão trouxe à GearBest muita visibilidade e compromisso. A 12 de novembro, o total alcançado da celebração 11.11 da GearBest ultrapassou 8,600,000. Entretanto, a GearBest representou inesperadamente bem na maioria dos países destinatários. Na Rússia, a GearBest teve o melhor desempenho com a receita dez vezes superior durante o festival 11.11. Sendo países de consumo electrónico, a GearBest Japão e a GearBest Alemanha também tiveram resultados sensacionais com vendas quadruplicadas a 11.11. De acordo com as tendências do Google, o interesse na "GearBest" durante o festival tornou-se quatro vezes maior.

O evento também foi patrocinado por marcas dos fornecedores Dibea, Oclean, Elephone, Poptel, Beelink, FIIDO, Chuwi, Teclast, Tanix, Motospeed e outros. Algumas das vendas foram quinze vezes superiores à média de vendas diárias.

Após o entusiasmo do 11.11, a GearBest irá iniciar os preparativos para o próximo grande aniversário em 2019. De acordo com Pauline Wang, Gestor de Marketing Sénior da GearBest, a interacção com influenciadores e Youtubers será o destaque. "Em 2019, a campanha irá focar-se mais na plataforma aberta de transformação e modernização da marca. O investimento e entusiasmo serão ainda maiores," disse Pauline.

Sobre a GearBest

Fundada em 2014, a GearBest é líder mundial de comércio electrónico transfronteiriço B2C site, empenhada em fornecer uma experiência comercial de grande valor para consumidores globais. Trazendo bens mundiais para a Turquia e exportando produtos Turcos para o mundo, a GearBest irá agir continuamente como canal de comunicação entre a Turquia e o mundo.

Site: www.gearbest.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/784631/GEARBEST_youtubers.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/784630/GEARBEST_youtuber_kristian.jpg

Related Links

http://www.gearbest.com/



SOURCE GearBest