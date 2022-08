A Wondershare conseguiu elevar com sucesso os criadores globais, fornecendo tudo o que precisavam para entrar na Creator Economy de 104,2 mil milhões de USD

A Wondershare, líder global em software criativo, lançou a campanha #LevelUpAndShare para fornecer ferramentas criativas, inspirações e uma comunidade para que os criadores poderem capitalizar os seus talentos.

VANCOUVER, BC, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Com a economia de conteúdos em rápido crescimento desde 2020, a Wondershare dedica-se a capacitar mais criadores principiantes e intermédios em todo o mundo de forma a que consigam manter-se a par deste mercado louco. De 20 de maio a 18 de agosto, a Wondershare lançou a campanha #LevelUpandShare para que os criadores pudessem descobrir ideias, obter ferramentas, partilhar criações e ganhar prémios através de desafios criativos.

"Com a ascensão das plataformas de software de última geração, o potencial de conteúdo criativo é ilimitado", afirmou Shaan Jahagirdar, diretor de design da Wondershare. "A melhor parte é que estas novas plataformas podem capacitá-los a serem independentes e empreendedores."

Uma viagem criativa pode ser difícil ao início, especialmente quando alguém está a vivenciar bloqueios criativos. Para ajudá-los a dar o primeiro passo, a Wondershare lançou o desafio online #LevelUpAndShare. Enquanto lançava avisos criativos para inspirar os participantes, a empresa de software oferecia ferramentas criativas fáceis de utilizar, mas profissionais, para que os criadores em todos os níveis de qualificação pudessem dar vida à sua imaginação sem esforço. Estas ferramentas incluiam o editor de vídeo principal, Filmora; editores de vídeo móvel, FilmoraGo e Videap; a biblioteca de stock de vídeo, Filmstock; o apresentador de ecrã, DemoCreator; o kit de ferramentas de vídeo tudo-em-um, a Media.io e o criador de vídeo de animação, Anireel.

De 22 a 25 de junho, a Wondershare esteve presente na VidCon, a festa global para criadores digitais, em Anaheim, Califórnia, como um dos orgulhosos patrocinadores. A empresa de software criativo apresentou o WonderWorld Booth e o Wonder Lounge, onde dez mil criadores usufruíram de atividades divertidas e experimentaram as ferramentas criativas da Wondershare, respetivamente. Além disso, os criadores que estavam à procura de mais oportunidades para capitalizar a sua paixão, juntaram-se ao programa de recrutamento de criadores da Wondershare.

"Esperamos que o programa de recrutamento do criador possa ser o ponto de partida da viagem de cada novo criador," Jahagirdar continuou, "para que possam partilhar inspirações e aumentar a confiança na Comunidade."

Para manter a sua paixão acesa, a Wondershare continua a fornecer aos criadores uma plataforma para criar conteúdos na medida que o VidCon chegou ao fim. De 30 de junho a 18 de agosto, os criadores foram incentivados a criarem um vídeo que mostrasse como recarregam com efeitos, transições, elementos e modelos. Ao partilhar o seu vídeo nas redes sociais com o hashtag #LevelUpAndShare, este passaria a ser elegível, podendo ganhar prémios como, por exemplo, um iPhone 13. Desde o seu lançamento, a marca recebeu mais de 150 mil participações nas redes sociais, o que alcançou 5 milhões de reações.

É inegável que a criação de vídeos é o futuro da era digital. Se estiver pronto para dar um salto, visite https://wondershare.com.br/ e fique atento(a) à próxima campanha online #BacktoSchoolCreation e ter a oportunidade de criar com as ferramentas criativas da Wondershare.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos os nossos utilizadores a seguirem as suas paixões para que juntos possamos criar um mundo mais criativo.

