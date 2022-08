Wondershare proporciona a los creadores ideas y herramientas

- Wondershare sube de nivel a los creadores de todo el mundo proporcionándoles todo lo que necesitan para entrar en la economía de los creadores de 104.200 millones de dólares

Wondershare, el líder mundial en software creativo, lanzó la campaña #LevelUpAndShare para proporcionar herramientas creativas, inspiraciones y una comunidad para que los creadores moneticen su talento

VANCOUVER, BC, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A medida que la economía de contenidos ha ido creciendo rápidamente desde 2020, Wondershare se dedica a empoderar a más creadores principiantes e intermedios en todo el mundo para mantenerse al día con el mercado caliente loco. Del 20 de mayo al 18 de agosto, Wondershare lanzó la campaña #LevelUpandShare para que los creadores puedan descubrir ideas, obtener herramientas, compartir creaciones y ganar premios a través de desafíos creativos.

Wondershare launched the #LevelUpAndShare campaign to provide creative tools, inspirations and a community for creators to monetize their talents.

"With the rise of next-generation software platforms, the creative content potential is limitless," said Shaan Jahagirdar, the Chief Design Officer at Wondershare. "The best part is these new platforms can empower them to be independent and entrepreneurial."

Un viaje creativo puede ser rocoso desde el principio, especialmente cuando uno experimenta bloqueos creativos. Para ayudarles a dar el primer paso, Wondershare lanzó el reto online #LevelUpAndShare. Al mismo tiempo que lanzaba mensajes creativos para inspirar a los participantes, la empresa de software ofrecía herramientas creativas fáciles de usar, pero profesionales, para que los creadores de cualquier nivel puedan dar vida a su imaginación sin esfuerzo. Estas herramientas incluyen el emblemático editor de vídeo, Filmora; editores de vídeo móvil, FilmoraGo y Videap; la videoteca, Filmstock; el presentador de pantalla, DemoCreator; el kit de herramientas de vídeo todo en uno, Media.io y el realizador de vídeos de animación, Anireel.

Del 22 al 25 de junio, Wondershare asistió a VidCon, la fiesta mundial de los creadores digitales, en Anaheim, California, como uno de los orgullosos patrocinadores. La empresa de software creativo presentó el stand WonderWorld y el Wonder Lounge, donde diez mil creadores disfrutaron de actividades llenas de diversión y probaron las herramientas creativas de Wondershare, respectivamente. Además, los creadores que buscaban más oportunidades para monetizar su pasión, se unieron al Programa de Reclutamiento de Creadores de Wondershare.

"Esperamos que el Programa de Reclutamiento de Creadores pueda ser el punto de partida del viaje de cada nuevo creador", continuó Jahagirdar, "para que puedan compartir inspiraciones y generar confianza en la comunidad."

Para mantener su pasión, Wondershare sigue proporcionando a los creadores una plataforma para crear contenidos mientras VidCon llega a su fin. Desde el 30 de junio hasta el 18 de agosto, se animó a los creadores a crear un vídeo que mostrara cómo recargan con efectos, transiciones, elementos y plantillas. Simplemente compartiendo su vídeo en las redes sociales con el hashtag #LevelUpAndShare, podían optar a ganar premios como un iPhone 13. Desde el lanzamiento, la marca ha recibido más de 150.000 encargos en las redes sociales, que han conseguido 5 millones de impresiones.

Es innegable que la creación de vídeos es el futuro de la era digital. Si está preparado para dar el salto, visite https://wondershare.es/ y permanezca atento a la próxima campaña online #BacktoSchoolCreation para tener la oportunidad de crear con las herramientas creativas de Wondershare.

Acerca de Wondershare

Fundada en 2003, Wondershare es líder mundial en el desarrollo de software y pionera en el campo de la creatividad digital. Nuestra tecnología es potente, y las soluciones que ofrecemos son sencillas y cómodas. Por eso, millones de personas en más de 150 países de todo el mundo confían en nosotros. Ayudamos a nuestros usuarios a perseguir sus pasiones para que, juntos, podamos construir un mundo más creativo.

