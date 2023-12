A Wondershare Edraw capacita os utilizadores com atualizações importantes para o EdrawMax e o EdrawMind

VANCOUVER, CB, 29 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Wondershare Edraw, conhecida líder de mercado na área de ferramentas de mapeamento mental e diagramação, tem o prazer de anunciar melhorias substanciais na experiência de utilizador para o EdrawMax e o EdrawMind.

A recente transformação do EdrawMax para V13 traz uma nova interface de utilizador e uma extensa coleção de mais de 26.000 gráficos vetoriais, juntamente com ferramentas de diagramação de IA inteligentes. O EdrawMax permite que os utilizadores criem gráficos e diagramas com melhor produtividade e uma melhor experiência em geral.

O EdrawMind V11, uma ferramenta de mapeamento mental avançada, introduz uma integração multiplataforma inédita no sector que permite que os utilizadores colaborem perfeitamente entre múltiplos dispositivos. Esta atualização revoluciona o panorama colaborativo ao oferecer uma funcionalidade melhorada de múltiplos utilizadores e gestão de ficheiros em nuvem. A EdrawMind dedica-se a otimizar o trabalho em equipa, promovendo a eficiência da colaboração e capacitando os utilizadores com um ambiente colaborativo dinâmico e versátil.

Kim, Chefe de Produto da Wondershare Edraw, afirma: "O EdrawMax V13 e o EdrawMind V11 personificam o nosso compromisso com a inovação centrada no utilizador. O UI e UX atualizados do EdrawMax refletem a nossa dedicação à experiência de utilizador, enquanto a integração multiplataforma do EdrawMind redefine as possibilidades colaborativas. Acreditamos que estas atualizações irão capacitar os nossos utilizadores a alcançarem mais objetivos, colaborarem sem problemas e visualizarem as suas ideias com maior facilidade."

Com estas melhorias, o Wondershare Edraw dá seguimento à sua missão de simplificar ideias complexas e de capacitar os utilizadores em todo o mundo a libertarem todo o seu potencial criativo.

Compatibilidade e preço

O EdrawMax e EdrawMind da Wondershare são compatíveis com Windows, Mac, Android e iOS. Os preços para uma subscrição de seis meses do EdrawMax vão desde os $69 e do EdrawMind desde $39. Para demonstrações gratuitas e downloads, por favor visite o nosso website oficial ou siga-nos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre a Wondershare:

A Wondershare Technology é líder mundial no desenvolvimento de software e pioneira na área de soluções de criatividade e produtividade digitais. Aplaudida pelo seu compromisso com a inovação, a Wondershare recebeu elogios dos Shorty Awards, G2 e GetApp, distinguindo-se na comunidade tecnológica. Servindo mais de 100 milhões de utilizadores em 150 países, a Wondershare fornece uma vasta carteira de aplicações que melhoram a edição de vídeos, a edição de PDF e a recuperação de dados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2286738/wondershare_edraw_update.jpg

Logó - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg