ADOLFO DOMÍNGUEZ APRESENTA A SUA NOVA COLEÇÃO DE MODA E FRAGRÂNCIAS NUM DESFILE DE MODA MUNDIAL

A marca entrelaça moda e perfume para criar uma experiência imersiva no universo olfativo e criativo.

O espetáculo, que terá lugar no Chile, será transmitido online em 29 países. Pode ser seguido em direto no sítio Web e nos perfis das redes sociais da marca.

MADRI, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Adolfo Domínguez está a avançar no seu compromisso de aproximar a moda da sociedade. A empresa apresentará Ikigai, a sua coleção outono-inverno 2024, juntamente com uma seleção de novos perfumes, num desfile de moda em streaming global.

Adolfo Domínguez is a Spanish designer brand

O evento, que misturará moda e fragrâncias, poderá ser vivido no dia 27 de junho, às 18h00 (hora de Portugal), a partir do site da marca, acessível a partir de 29 países em todo o mundo, bem como através da Mega, o principal canal de televisão do Chile, e da Movistar+ para o mercado espanhol. O evento também será transmitido nos perfis da empresa nas principais redes sociais.

Adolfo Dominguez apresenta as suas colecções de moda e perfumes a partir do centro cultural La Moneda, em Santiago do Chile, onde criará uma experiência imersiva com performances artísticas e música criadas exclusivamente para a ocasião. Os participantes terão a oportunidade de experimentar em primeira mão a essência e a inovação que definem Adolfo Dominguez, consolidando a sua presença e relevância no mercado latino-americano.

"A roupa é importante. É a nossa segunda pele. O perfume é o rasto que deixamos quando passamos. Com cada nova coleção, exploramos a nossa criatividade e a contribuição que, enquanto marca, damos à sociedade - porque havemos de a limitar a uns poucos privilegiados numa sala?" salienta Patricia Alonso, Directora Corporativa de Marketing e Comunicação da Adolfo Domínguez.

Ikigai, um conceito japonês que convida cada pessoa a ir em busca do seu objetivo vital, é a força motriz da coleção outono-inverno 2024 de Adolfo Domínguez: uma coleção concebida para nos libertarmos. O resultado é uma coleção concebida para ser vivida, com roupas que nascem para fazer as pessoas compreenderem que a beleza e a felicidade residem nas pequenas coisas.

A apresentação de IKIGAI, a coleção outono-inverno 2024 de Adolfo Domínguez, será transmitida através do site www.adolfodominguez.com e dos perfis da marca nas principais redes sociais (Youtube, Instagram e Facebook).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444915/Adolfo_Dominguez.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2445072/Adolfo_Dominguez_logo.jpg