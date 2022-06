Alain Ducasse, fundador da École Ducasse, visita a Índia para inaugurar o primeiro campus da École Ducasse no país

Alain Ducasse reconhece o potencial dos estudantes indianos apaixonados pelas artes culinárias e a sua visita é um marco importante para o futuro da gastronomia no Sul da Ásia. A Índia tem visto um crescimento fenomenal no espaço culinário ao longo dos últimos anos. De acordo com o Food and Beverage Services Global Market Report 2022, o mercado global de serviços F&B deverá crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,2% até 2026. O comportamento dos consumidores está a evoluir rapidamente, tal como o número de estudantes que estão interessados em seguir uma carreira nas artes culinárias e de pastelaria.

Os programas culinários ensinados na École Ducasse na Índia incluem cursos de licenciatura, diploma e certificado. Cada um destes combina competências técnicas, de gestão e empresariais que permitem aos aspirantes desta área dominar mais do que a cozinha. A metodologia prática dos programas de formação programas oferece aos entusiastas da culinária, aos que mudam de carreira e aos profissionais a plataforma perfeita para se estabelecerem na indústria global de F&B. Os programas também oferecem aos estudantes a oportunidade de se articularem nos campus da École Ducasse em França e estudarem por semestres, bem como de prosseguirem estágios no estrangeiro. Uma formação na École Ducasse torna os estudantes altamente apetecíveis pelo mercado de trabalho após a graduação e abre portas a uma vasta gama de oportunidades de carreira na indústria culinária em nível mundial.

École Ducasse partilha o know-how do seu fundador Alain Ducasse, um dos chefs mais icónicos. O único cozinheiro a ter 20 estrelas Michelin. É reconhecido pela inovação, atenção aos detalhes e dedicação à excelência e técnica forte, sem nunca comprometer a sustentabilidade. O seu desejo de transmitir a sua visão e conhecimento está no coração da École Ducasse.

O campus da École Ducasse ISH Gurugram possui 7 000 metros quadrados de instalações de última geração, incluindo cozinhas de formação modernas, salas de aula sofisticadas e áreas de experiência estudantil. Este campus marca o início de uma implantação mais ampla na Índia que verá a criação dos Estúdios École Ducasse nas principais cidades e um segundo campus ao longo dos próximos anos. Os programas oferecidos irão celebrar a vasta herança da cozinha francesa e indiana, ao mesmo tempo que ecoam as tendências globais da gastronomia contemporânea e a filosofia do fundador do instituto.

Referindo-se à sua primeira visita ao país, o Chefe Alain Ducasse, Fundador, École Ducasse afirmou: "A Índia detém uma das maiores tradições culinárias do mundo. A missão da nossa escola é dar a este bem o reconhecimento mundial que merece. A Índia deve tornar-se uma das vozes influentes na cena culinária mundial. Queremos oferecer aos aspirantes à culinária indiana, novos horizontes tanto no estrangeiro como na Índia".

Dilip Puri, Fundador & CEO, Indian School of Hospitality, também partilhou o a sua opinião sobre o momento, "A educação culinária na Índia está a receber o devido reconhecimento, e estamos orgulhosos de sermos disruptores desta transformação. Ao introduzir a École Ducasse na Índia na ISH, estamos a trazer o melhor da educação global para os estudantes. Através de programas e percursos internacionais, e de um campus de vanguarda, não estamos apenas a partilhar a visão do Chef Alain Ducasse com aspirantes culinários na Índia, mas também a reimaginar a educação culinária na região".

Sobre a École Ducasse

École Ducasse é uma rede de escolas fundada em 1999 pelo chefe de cozinha Alain Ducasse, dedicado à transmissão de conhecimentos franceses excepcionais e excelência nas artes culinárias e de pastelaria.

École Ducasse dirige três escolas em França - Paris Studio, Campus Paris e École Nationale Supérieure de Pâtisserie - bem como escolas internacionais nas Filipinas, Brasil, Tailândia e Índia. Todos estão unidos pelo desejo de partilhar uma paixão pela gastronomia com profissionais experientes, bem como com entusiastas da gastronomia, com pessoas que querem muda de carreira e estudantes. Este vasto portfólio de programas visa satisfazer todas as necessidades de formação: desde programas curtos para especialistas ou entusiastas de alimentação a programas intensivos de dois, quatro ou seis meses, a programas de graduação de três anos e bacharelato em culinária e pastelaria.

École Ducasse faz parte da Sommet Education, líder mundial em formação hoteleira.

Para mais informação: https://www.ecoleducasse.com/en

Sobre a Indian School of Hospitality

A Indian School of Hospitality (ISH) é um instituto de ensino superior centrado na reimaginação da hospitalidade e educação culinária para a geração actual e as empresas do amanhã. A ISH faz parte da rede global da Sommet Education com 18 campus espalhados por 8 países. No seu campus de vanguarda em Gurgaon (Delhi NCR), o ISH oferece programas de diploma e certificados em gestão hoteleira e artes culinárias a nível de graduação e pós-graduação. Os programas culinários no ISH são oferecidos com a perícia, know-how e reconhecimento industrial da marca global École Ducasse, e os programas de gestão hoteleira são oferecidos em aliança com Les Roches, uma das principais escolas de gestão hoteleira do mundo.

Para mais informação: www.ish.edu.in

