Alimentaria e Hostelco marcam um ponto de viragem na recuperação do setor

Desta forma, a Alimentaria e Hostelco consolidou mais uma vez a sua posição como um evento global estratégico para a internacionalização das suas empresas participantes. Das mais de 3000 empresas expositoras, 400 foram internacionais, de 52 países. Brasil, Eslováquia, Austrália, Canadá, Emirados Árabes Unidos e Porto Rico participaram no evento pela primeira vez.

Esta plataforma de feiras comerciais revalidou a sua liderança ao melhorar a complementaridade dos seus setores representados e ao oferecer uma excelente plataforma de negócios aos seus profissionais. Entre os presentes incluíram-se 1400 compradores convidados de mercados estratégicos para a exportação de equipamentos de alimentação e restauração, como a União Europeia, os EUA e a América Latina, que participaram em cerca de 13 000 reuniões com empresas.

Inovação alimentar sustentável e saudável, gastronomia, gestão ligada à sustentabilidade, produtos saudáveis e o aumento da proteína vegetal, para além das últimas tendências na indústria hoteleira, foram as estrelas de cartaz em ambas as mostras, traduzindo-se na apresentação de mais de 300 inovações e na participação de 30 chefs líderes com 36 estrelas Michelin. Também foi possível visitar a recreação de um hotel com as mais recentes tecnologias.

A próxima edição da plataforma de feiras organizadas pela Fira de Barcelona realizar-se-á em março de 2024 no recinto da Gran Vía.

